Megszereztük a Tisza belső mérését: vidéken nincs protest hangulat, a helyi jelöltek dönthetik el a választást

A Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs protest hangulat, így a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik. A kutatások szerint az áprilisi választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők sok körzetben még nem rendelkeznek felépített jelölti hálózattal.

Munkatársunktól
2026. 02. 28. 6:05
Főhet Magyar Péter feje Máté Krisztián
Lapunkhoz a Tisza Párt belső köreiből eljutó belső mérések szerint nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat a kettős listás szavazás koncepciója: a választói hangulat a körzetek többségében nem mutat protestjellegű elmozdulást, egyre nagyobb hangsúly kerül az egyéni jelöltekre. 

20260219 Körmend Magyar Péter körmendi fóruma. Fotó: Cseh Gábor CSG Vas Népe Képen: Magyar Péter politikus, európai parlamenti képviselő, jogász, diplomata, a Talpra Magyarok Közösségének vezetője, a Tisztelet és Szabadság (TISZA) Párt elnöke
Fotó: Cseh Gábor

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

A koncepció eredetileg arra épült, hogy a választók országos szinten elégedetlenek lesznek, ezért az egyéni körzetben a tiszás logóra fognak szavazni a jelöltek helyett. A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs protest hangulat

– jelentette ki az informátorunk. Elmondta, bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amely a kettős listás stratégia sikeréhez szükséges lett volna.

A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe

– emelte ki forrásunk. Hozzátette, a közhangulat megváltozásának eredményeként több mint két tucat körzetben csökken a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága. 

Az adataink szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeink

– tette hozzá az informátor. Elárulta, a Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek az apolitikus választók számára.

Mint ismert, nemrég arról számoltunk be, a nyáron még előnyt mutató választókerületekben mára visszaszorult Magyar Péter pártja. Több dunántúli, agglomerációs és kelet-magyarországi körzet is a szoros kategóriába került, hivatalos cáfolat egyelőre nem érkezett.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt legfrissebb belső mérései alapján számos, korábban kedvezőnek tartott egyéni választókerület billegővé vált. A lapunkhoz eljutott értesülések szerint a párt kampánystábja az elmúlt hetekben több körzetet is átsorolt a „szoros” kategóriába, miután a nyári fölény jelentősen csökkent ezekben a körzetekben.

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor arról beszélt: júniusban és júliusban még egészen más képet mutattak a számok.

Volt, ahol öt-hat százalékpontos előnyt mértünk, és akadt olyan körzet is, ahol ennél is nagyobbat. Most ezek az előnyök gyakorlatilag eltűntek

– fogalmazott. A Dunántúlon több választókerület is veszélyzónába került a Tisza Párt szempontjából. A belső adatok szerint Győr-Moson-Sopron vármegye 2., 4. és 5. számú körzete, Vas vármegye 1., Zala vármegye 3., Veszprém vármegye 2. és 4., valamint Fejér vármegye 1., 2. és 3. számú választókerülete ma már kifejezetten szorosnak számít. Komárom-Esztergom vármegye 2. és Somogy vármegye 1. számú körzete szintén a billegők közé került.

A fővárosi agglomeráció térségében sem stabil a helyzet: Pest vármegye 4., 7., 9. és 11. számú választókerületében az informátor szerint hibahatáron belüli különbségeket mutatnak a mérések. 

Ezekben a körzetekben különösen gyorsan változik a hangulat, sok a bizonytalan, akiket mindkét oldal intenzíven próbál megszólítani

– tette hozzá a forrásunk. Kiemelte, Kelet- és Dél-Magyarországon Bács-Kiskun vármegye 1., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. és 4., Csongrád-Csanád vármegye 3., Békés vármegye 3. és 4., Heves vármegye 1., Hajdú-Bihar vármegye 6., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú körzetében is kiélezett versenyt, kormánypárti győzelmet jeleznek a belső számok. A forrás szerint a nyári lendület megtorpant, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött az érintett térségekben.

Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep

– mondta. Értesüléseink szerint a párton belül is téma a visszaesés mértéke, ugyanakkor Magyar Péter továbbra sem hajlandó változtatni a kommunikációs stratégián. A különbség az, hogy míg nyáron az adatok szerint több helyen magabiztos győzelemre számítottak, most kemény kampányra és szoros eredményre készülnek.

Mint ismert, Magyar Péter pénteken eligazítást tartott a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek, az Index információ szerint a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a nyilvánosság számára kommunikált, tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Az eligazításon szó esett droggal kapcsolatos videóról is, Magyar a képviselőjelölteket arra kérte, hogy fogják rá a mesterséges intelligenciára, amennyiben bármilyen videó feltűnik az interneten. Magyar arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

