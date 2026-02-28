Megszereztük a Tisza belső mérését: vidéken nincs protest hangulat, a helyi jelöltek dönthetik el a választást

Lapunkhoz a Tisza Párt belső köreiből eljutó belső mérések szerint nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat a kettős listás szavazás koncepciója: a választói hangulat a körzetek többségében nem mutat protestjellegű elmozdulást, egyre nagyobb hangsúly kerül az egyéni jelöltekre.

Fotó: Cseh Gábor

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

A koncepció eredetileg arra épült, hogy a választók országos szinten elégedetlenek lesznek, ezért az egyéni körzetben a tiszás logóra fognak szavazni a jelöltek helyett. A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs protest hangulat

– jelentette ki az informátorunk. Elmondta, bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amely a kettős listás stratégia sikeréhez szükséges lett volna.

A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe

– emelte ki forrásunk. Hozzátette, a közhangulat megváltozásának eredményeként több mint két tucat körzetben csökken a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága.

Az adataink szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeink

– tette hozzá az informátor. Elárulta, a Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek az apolitikus választók számára.