Robog tovább a DPK országjárása, ma Esztergomban áll színpadra Orbán Viktor

Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök országjárása, ezúttal Esztergomban gyűlnek össze a háborúellenes gyűlés résztvevői. A DPK-gyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is, aki várhatóan szót ejt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, valamint a választások tétjéről is.

Máté Patrik
2026. 02. 28. 5:45
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Ladóczki Balázs
Esztergomban folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása, a 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. De részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

 

Ezekre a témákra lehet számítani az esztergomi DPK-gyűlésen

A miniszterelnök várhatóan kiemelten foglalkozik a DPK országjárásán a Barátság kőolajvezeték ügyével. Pénteken a miniszterelnök már bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Továbbá felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy az esztergomi rendezvényen ez még hangsúlyosabban fog megjelenni. Így várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről is. De jellemző, hogy a miniszterelnök részletesen foglalkozik az adott térségben megvalósuló fejlesztésekkel is.

 

Ukrajna energiaválságot okozna

Egy hete Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést, amelyen Orbán Viktor már részletesen foglalkozott a Barátság kőolajvezeték ügyével és azzal, hogy Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti. A kőolajvezeték leállítását az ukránok kezében lévő energiafegyvernek nevezte, ami energiaválságot idézett elő.

Ez súlyos dolog, és joguk sincs hozzá a társulási szerződések alapján. Ráadásul a vezetékről tudjuk, hogy alkalmas a kőolaj szállítására

– emelte ki a kormányfő. 

Szerinte ilyenkor két dolgot lehet tenni: az egyik az, hogy meg kell védeni az országot. Magyarországon van olaj, így a támadást ki lehet védeni.

 

Az európaiak folytatni akarják a háborút

A békéscsabai gyűlésen a miniszterelnök szót ejtett a háború veszélyeiről is, amikor felidézte, hogy Békéscsabán nem kell hosszan beszélni arról, miért veszélyes a háború, miután 1944 szeptemberében 56 bombázó 607 bombát dobott le, ami száz életet követelt.

Az ukrajnai harcok kapcsán ismertette, hogy az EU annyi pénzt akar adni, hogy még két évig tartson a háború.

Ha a nyugat-európaiak ezt támogatnák, akkor ennek a háborúnak már vége lenne. Az európaiak szerint azonban ezt a háborút folytatni kell

– mutatott rá a kormányfő. 

DPK gyűlés Békéscsaba Orbán Viktor
Hatalmas siker a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Tisza Párt kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy egy magyar kormány, amely nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek megvédeni a saját érdekeinket. 

Erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev

− jelentette ki.

 

Hatalmas siker a DPK országjárása

A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Az országjárás eddigi rendezvényei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én pedig Békéscsabán találkoztak a résztvevők.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

