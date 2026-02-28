Robog tovább a DPK országjárása, ma Esztergomban áll színpadra Orbán Viktor

Esztergomban folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása, a 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. De részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Ezekre a témákra lehet számítani az esztergomi DPK-gyűlésen

A miniszterelnök várhatóan kiemelten foglalkozik a DPK országjárásán a Barátság kőolajvezeték ügyével. Pénteken a miniszterelnök már bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Továbbá felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy az esztergomi rendezvényen ez még hangsúlyosabban fog megjelenni. Így várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről is. De jellemző, hogy a miniszterelnök részletesen foglalkozik az adott térségben megvalósuló fejlesztésekkel is.

Ukrajna energiaválságot okozna

Egy hete Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést, amelyen Orbán Viktor már részletesen foglalkozott a Barátság kőolajvezeték ügyével és azzal, hogy Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti. A kőolajvezeték leállítását az ukránok kezében lévő energiafegyvernek nevezte, ami energiaválságot idézett elő.

Ez súlyos dolog, és joguk sincs hozzá a társulási szerződések alapján. Ráadásul a vezetékről tudjuk, hogy alkalmas a kőolaj szállítására

– emelte ki a kormányfő.

Szerinte ilyenkor két dolgot lehet tenni: az egyik az, hogy meg kell védeni az országot. Magyarországon van olaj, így a támadást ki lehet védeni.

Az európaiak folytatni akarják a háborút

A békéscsabai gyűlésen a miniszterelnök szót ejtett a háború veszélyeiről is, amikor felidézte, hogy Békéscsabán nem kell hosszan beszélni arról, miért veszélyes a háború, miután 1944 szeptemberében 56 bombázó 607 bombát dobott le, ami száz életet követelt.