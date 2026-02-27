Orbán Viktor: Az EU erősítése az érdekünk, nemzeti szuverenista alapon

– A következő éveket az Európai Unión belül a bizonytalanság fogja meghatározni: jelen lesznek az erőteljes föderalista törekvések és egyre erősödni fognak a nemzeti szuverenitást akaró és ilyen Európában gondolkodó erők – jelentette ki Orbán Viktor a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek 12. konferenciáján az Országházban.

Orbán Viktor és Kövér László (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök elmondta: Európa bajban van, és ahhoz, hogy a nemzetközi politikában a súlyos zavarokat kezelni lehessen, egyetértést kell kialakítani a baj természetét illetően.

Amíg nem értjük meg, hogy mi a baj, és nem alakítunk ki egyetértést, addig nem tudunk közös megoldást találni

– tette hozzá.

A kormányfő szerint az Európában lévő bajok oka magyar nézőpontból a világ hatalmi rendszerének megváltozása.

– Ez a folyamat nem elkezdődik, hanem benne vagyunk. Ezt mi magyarul úgy hívjuk, hogy lezárult a liberális világrend korszaka a nyugati világban – jegyezte meg.

– A nemzetközi politikát a liberális világrend idejében az államokkal vetekedő súllyal és erővel befolyásolták a nemzetközi intézmények és NGO-k. Ennek a nemzetközi politikának az aranykora volt a liberális világrend. Mi, állami vezetők ezt úgy éltük meg, hogy folyamatosan egyre csökkent az autoritásunk és a szuverenitásunk a saját országainkkal összefüggő nemzetközi ügyekben – tette hozzá.

Orbán Viktor jelezte, hogy az Európai Unión belül szinte kizárólagos pozícióban voltak azok az országok és szellemi irányzatok, amelyek minél teljesebb föderalista Európai Unióban gondolkodtak. Ám szerinte most elkezdődött a nemzetek Európájában gondolkodó patrióta államok és eszmék korszaka. Megjegyezte, hogy még egyszerre vannak jelen, talán még a régi rend eszméit képviselők vannak többségben, de az erőviszonyok folyamatosan kiegyenlítődnek.

Nem érdekünk Európa, az Európai Unió meggyengítése, végképp nem érdekünk annak széthullása. Nekünk az EU megtartása, erősítése az érdekünk, nemzeti szuverenista alapon

– jelentette ki.

Szükség van egy új európai biztonsági rendszerre

A miniszterelnök felidézte, hogy az Egyesült Államok új elnöke felborította a bejáratott transzatlanti viszonyt.