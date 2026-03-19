Ismeretlen drónokat jelentettek Washington felett, sok a kérdőjel

Ismeretlen drónok jelentek meg egy washingtoni katonai bázis felett, ahol Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter is el van szállásolva, ami komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A drónok eredetét a hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani – ezt három forrás is megerősítette. Az eset után a Fehér Házban egyeztetést tartottak, és szóba került a két miniszter áthelyezése – számolt be róla az Origo a Reuters cikkére hivatkozva.

A washingtoni McNair katonai bázis felett elrepülő azonosítatlan drónok miatt rendeltek el készültséget. Fotó: AFP

A Fort McNair katonai bázis felett észlelt drónfenyegetést követően megbeszélést tartottak a Fehér Házban. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem adhat információt a védelmi miniszter mozgásáról, és az ilyen tudósítások felelőtlenek. Lapinformációk szerint a drónincidens az elmúlt tíz nap során történt, és egyetlen éjszaka alatt több drónt is észleltek a washingtoni bázis felett. Egy magas rangú kormányzati forrás szerint a hadsereg a közel-keleti feszültségek miatt fokozottan monitorozza a potenciális fenyegetéseket.