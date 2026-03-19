Marco RubioWashingtonPete Hegsethdrónfenyegetés

Ismeretlen drónokat jelentettek Washington felett, sok a kérdőjel

Ismeretlen drónok tűntek fel egy amerikai katonai bázis felett. A washingtoni incidensről több forrás is beszámolt, mivel a hadügyminiszter és a külügyminiszter is érintett volt. A vizsgálatot végző szervek egyelőre nem tudják, hogy a drónok honnan érkeztek. Komoly nemzetbiztonsági aggályok merültek fel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 19:29
Marco Rubio és Pete Hegseth Forrás: AFP
Ismeretlen drónok jelentek meg egy washingtoni katonai bázis felett, ahol Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter is el van szállásolva, ami komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A drónok eredetét a hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani – ezt három forrás is megerősítette. Az eset után a Fehér Házban egyeztetést tartottak, és szóba került a két miniszter áthelyezése – számolt be róla az Origo a Reuters cikkére hivatkozva.

A washingtoni McNair katonai bázis felett elrepülő azonosítatlan drónok miatt rendeltek el készültséget
A washingtoni McNair katonai bázis felett elrepülő azonosítatlan drónok miatt rendeltek el készültséget. Fotó: AFP

A Fort McNair katonai bázis felett észlelt drónfenyegetést követően megbeszélést tartottak a Fehér Házban. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem adhat információt a védelmi miniszter mozgásáról, és az ilyen tudósítások felelőtlenek. Lapinformációk szerint a drónincidens az elmúlt tíz nap során történt, és egyetlen éjszaka alatt több drónt is észleltek a washingtoni bázis felett. Egy magas rangú kormányzati forrás szerint a hadsereg a közel-keleti feszültségek miatt fokozottan monitorozza a potenciális fenyegetéseket. 

Az amerikai külügyminisztérium kedden minden diplomáciai képviseletén elrendelte a biztonsági felmérést. Egy héten belül az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága főhadiszállását kétszer is lezárták: hétfőn egy gyanús csomag, szerdán pedig egy biztonsági incidens miatt. Ezen a héten a New Jersey-i Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst és a floridai MacDill légibázis megemelte a védelmi készültséget, ami támadás vagy más fenyegetés lehetőségére utal. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Irán katonailag jelentősen meggyengült, ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent a Hormuzi-szoros helyzete.

 

Borítókép: Marco Rubio és Pete Hegseth (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
