Donald Trump · Irán · Egyesült Államok

Trump szerint az új iráni ajatollah halott

Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy sikerült megtizedelni az iráni hadsereget, azonban győzelmet még nem hirdetett. Donald Trump egyúttal azt is elmondta, hogy olyan információkat hallott, miszerint az ajatollah már halott is lehet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 8:13
Fotó: NATHAN HOWARD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai elnök szerint csak és kizárólag Irán megadásával lehet lezárni a konfliktust, ami időszerű lenne, miután az elnök állítása szerint sikerült megtizedelni az iráni hadsereget. Donald Trump egyúttal arra is utalt, hogy Modzstaba Hamenei, a nemrég megválasztott ajatollah már halott is lehet – írja a Fox News

Trump szerint Irán légvédelme már a múlté
Trump szerint Irán légvédelme már a múlté. Fotó: Getty Images

Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy Irán hadseregét megtizedelték, azt állítva, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette az ország légvédelmét és jelentősen meggyengítette erőit. Trump azonban újságírói kérdésre válaszolva még nem hirdetett győzelmet az iszlám ország felett. 

Trump azt mondta, hogy az amerikai műveletek megsemmisítették Irán légierejét és légvédelmi rendszereit, így az országnak teljesen hiányzik a légvédelme, és azzal érvelt, hogy Irán rakéta- és drónképességei is jelentősen csökkentek.

Trump hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek hasonló céljai vannak Iránnal kapcsolatban, és hogy a két ország hadserege nagyon jól koordinált.

Az elnök egyébként korában arról beszélt, hogy a háború csak és kizárólag Irán teljes megadásával érhet véget, ennek kapcsán pedig azt is elárulta, hogy olyan információkat kapott, ami szerint a frissen megválasztott Modzstaba Hamenei ajatollah már halott lehet. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy ha mégis életben van, a legtöbbet azzal tehet az országáért, ha megadja magát. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu