Trump szerint az új iráni ajatollah halott

Az amerikai elnök szerint csak és kizárólag Irán megadásával lehet lezárni a konfliktust, ami időszerű lenne, miután az elnök állítása szerint sikerült megtizedelni az iráni hadsereget. Donald Trump egyúttal arra is utalt, hogy Modzstaba Hamenei, a nemrég megválasztott ajatollah már halott is lehet – írja a Fox News.

Trump szerint Irán légvédelme már a múlté. Fotó: Getty Images

Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy Irán hadseregét megtizedelték, azt állítva, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette az ország légvédelmét és jelentősen meggyengítette erőit. Trump azonban újságírói kérdésre válaszolva még nem hirdetett győzelmet az iszlám ország felett.

Trump azt mondta, hogy az amerikai műveletek megsemmisítették Irán légierejét és légvédelmi rendszereit, így az országnak teljesen hiányzik a légvédelme, és azzal érvelt, hogy Irán rakéta- és drónképességei is jelentősen csökkentek.

Trump hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek hasonló céljai vannak Iránnal kapcsolatban, és hogy a két ország hadserege nagyon jól koordinált.