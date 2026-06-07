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Koszovóválasztáspolitikai válság

Ismét az urnákhoz járulnak a választók Koszovóban

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Európa legfiatalabb államában a 2025. februári, eredménytelenül zárult választások óta nem sikerült feloldani a politikai patthelyzetet. A vasárnapi előre hozott parlamenti választástól sokan megoldást várnak, az elemzők azonban továbbra is bizonytalanok.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 16:33
Albin Kurti koszovói miniszterelnök leadja szavazatát (Fotó: AFP)
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Koszovóban vasárnap reggel megnyíltak a szavazóhelyiségek. A nyugat-balkáni országban egy éven belül immár harmadszor tartanak parlamenti választást. Az elhúzódó politikai patthelyzet miatt egyre nő a közvélemény elégedetlensége. 

A voksolásra hónapok óta tartó intézményi bénultság után kerül sor. Az ország mélyen megosztott parlamentje áprilisban nem tudott új államfőt választani, ami tovább súlyosbította a 2025. februári, egyértelmű eredményt nem hozó választások nyomán kialakult válságot – írja az Euro News.

Albin Kurti miniszterelnök Vetëvendosje pártja a 2025. februári választáson a legtöbb szavazatot szerezte meg, de nem tudott parlamenti többséget kialakítani. Az elhúzódó politikai patthelyzet végül újabb, decemberre kiírt választáshoz vezetett.

Bár Kurti pártja ismét az első helyen végzett – támogatottsága a februári 42 százalékról 51,1 százalékra emelkedett –, és a kisebbségi képviselők támogatásával kormányt alakított, a politikai feszültség nem csökkent. Az ellenzék bojkottálta az új államfő megválasztásáról szóló parlamenti szavazást, ami végül a parlament feloszlatásához és a vasárnapi előre hozott választás kiírásához vezetett.

„Nem hiszem, hogy szavazni fogok” – mondta a pristinai Miranda Fazliu programozó a voksolás előtt. 

Frusztráló látni, hogy a választás valószínűleg ugyanazt az eredményt hozza majd

– mondta.

A korábbi államfő, Vjosa Osmani, aki jelenleg korábbi pártja, a Koszovói Demokratikus Liga (LDK) színeiben indul a parlamenti választáson, az Euronewsnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a választók olyan eredményt teremtenek, amely kiegyensúlyozottabb viszonyokat alakít ki a politikai erők között, és lehetővé teszi az állami intézmények mielőbbi működőképességének helyreállítását.

Az elhúzódó válságról azt mondta:

Ez egy szükségtelen válság, egy teljesen felesleges patthelyzet, amely árt az országnak.

Más elemzők ugyanakkor nem biztosak abban, hogy az újabb választás véget vet a politikai bizonytalanságnak. Ardi Uka politikai kutató szerint Koszovó olyan helyzetbe került, amelyet az egymást követő választások és a politikai kompromisszumok hiánya jellemez.

A válság folytatódni fog

 – fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Albin Kurti koszovói miniszterelnök leadja szavazatát (Fotó: AFP)

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