Ismét az urnákhoz járulnak a választók Koszovóban

Bár Kurti pártja ismét az első helyen végzett – támogatottsága a februári 42 százalékról 51,1 százalékra emelkedett –, és a kisebbségi képviselők támogatásával kormányt alakított, a politikai feszültség nem csökkent. Az ellenzék bojkottálta az új államfő megválasztásáról szóló parlamenti szavazást, ami végül a parlament feloszlatásához és a vasárnapi előre hozott választás kiírásához vezetett.

„Nem hiszem, hogy szavazni fogok” – mondta a pristinai Miranda Fazliu programozó a voksolás előtt.

Frusztráló látni, hogy a választás valószínűleg ugyanazt az eredményt hozza majd

– mondta.

A korábbi államfő, Vjosa Osmani, aki jelenleg korábbi pártja, a Koszovói Demokratikus Liga (LDK) színeiben indul a parlamenti választáson, az Euronewsnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a választók olyan eredményt teremtenek, amely kiegyensúlyozottabb viszonyokat alakít ki a politikai erők között, és lehetővé teszi az állami intézmények mielőbbi működőképességének helyreállítását.