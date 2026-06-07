Ismét az urnákhoz járulnak a választók Koszovóban

Koszovóban vasárnap reggel megnyíltak a szavazóhelyiségek. A nyugat-balkáni országban egy éven belül immár harmadszor tartanak parlamenti választást. Az elhúzódó politikai patthelyzet miatt egyre nő a közvélemény elégedetlensége.
A voksolásra hónapok óta tartó intézményi bénultság után kerül sor. Az ország mélyen megosztott parlamentje áprilisban nem tudott új államfőt választani, ami tovább súlyosbította a 2025. februári, egyértelmű eredményt nem hozó választások nyomán kialakult válságot – írja az Euro News.
Albin Kurti miniszterelnök Vetëvendosje pártja a 2025. februári választáson a legtöbb szavazatot szerezte meg, de nem tudott parlamenti többséget kialakítani. Az elhúzódó politikai patthelyzet végül újabb, decemberre kiírt választáshoz vezetett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!