Undorodom a labdarúgó-világbajnokságtól - íme a szurkolók lesújtó véleménye

Donald Trump teszi tönkre a világbajnokságot?

A 62 éves, Portugáliában élő Christy szerint Donald Trump tönkreteszi a világbajnokságot. „Nekem életem és vérem a labdarúgó-világbajnokság, ráadásul a portugál csapat is ott lesz a tornán. Korábban az Egyesült Államokban éltem, de négy éve eljöttünk onnan, azóta lakunk Portugáliában.

Attól tartok, hogy ez a világbajnokság semmi másról nem fog szólni, csak Donald Trump nagyszerűségéről, ennek pedig semmi köze nincs a focihoz.

Attól félek, hogy mindez tönkreteszi a világbajnokságot. Arról nem is beszélve, hogy a játékosoknak őrült melegben kell majd játszani, ez sem tesz jót a vb színvonalának.”

A skótok alig várják, hogy elkezdődjön a vb

A skóciai Clackmannanshire-ben élő 38 éves Fraser szerint nincs annál nagyszerűbb és felemelőbb dolog, mint az, hogy a skót csapat ott lehet a világbajnokságon. „Már az első meccs előtt szédítő izgalom jár át, ha arra gondolok, milyen nagyszerű dolog lesz a skótok szereplése. Ugyanakkor a világbajnoksággal kapcsolatban nincsenek jó érzéseim.

A skót drukkerek nagyon várják a vb nyitányát - Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Számomra megdöbbentő Gianni Infantino FIFA-elnök kapzsisága. Ez az ember szinte kétségbeesetten vágyik arra, hogy a nagy és befolyásos emberek szeressék. Ennek ellenére figyelemmel kísérem a vb-t, felkelek hajnalban, hogy megnézzem a meccseket.”

1986-ban 100 dollár sem volt egy jegy az elődöntőre

A 60 éves Tony Mason akár a döntő meccsén is ott lehet július 19-én New Jersey-ben. „Van egy feltételes jegyem a fináléra, de ez csak akkor válik valósággá, ha Anglia bejut a fináléba. Ennek kevés az esélye, szóval nem számolok azzal, hogy ott leszek a stadionban. 1986-ban, a mexikói világbajnokságon ott voltam az Argentína–Anglia negyeddöntőn és az Argentína–Belgium elődöntőn is.

Akkor a jegyek ára kevesebb volt, mint 100 dollár. Ma egy vonatjegy kerül majd ennyibe, s ez is csak arra lesz jó, hogy egyáltalán oda tudj menni a MetLife Stadionhoz.

Egy reményvesztett New York-i

A New Yorkban élő 34 éves Abbhi Goyal egyálalán nem optimista. „Remélem, sok szurkoló jön el úgy New Yorkba, hogy a meccseken kívül más is érdekli őket, így lehetőségem nyílik, hogy kicsit meséljek nekik erről a városról. Évekkel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez a világbajnokság nagyszerű esemény lesz. Hogy megmutassuk ennek az országnak, Amerikának a nagyszerűségét. Ma már tudjuk, hogy mindez hiú ábránd marad. A világbajnoksággal kapcsolatban csak a korrupció az, ami mindenkinek az eszébe jut. Ezt a nyarat, ezt a világbajnokságot elszalasztott lehetőségként fogom fel, mert tudom, hogy Amerika sokkal többet tudott volna tenni azért, hogy tényleg feledhetetlen legyen ez a vb.”