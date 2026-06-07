Rendkívüli

A Metz meglepte a Győrt a budapesti BL-döntőben, egyre nagyobb hátrányban a címvédő – élő

FIFAlabdarúgó-vb 2026Gianni InfantinoDonald Trump

Undorodom a labdarúgó-világbajnokságtól - íme a szurkolók lesújtó véleménye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Van, aki nagyon várja már, hogy csütörtökön elkezdődjék a labdarúgó-világbajnokság, vannak azonban olyan szurkolók is, akik egészen lesújtó véleményt fogalmaztak meg a 39 napon át tartó tornával kapcsolatban. A brit Guardian ezeket a véleményeket gyűjtötte csokorba nem sokkal a labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 17:38
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Gianni Infantino, a FIFA elnöke Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump teszi tönkre a világbajnokságot?

A 62 éves, Portugáliában élő Christy szerint Donald Trump tönkreteszi a világbajnokságot. „Nekem életem és vérem a labdarúgó-világbajnokság, ráadásul a portugál csapat is ott lesz a tornán. Korábban az Egyesült Államokban éltem, de négy éve eljöttünk onnan, azóta lakunk Portugáliában. 

Attól tartok, hogy ez a világbajnokság semmi másról nem fog szólni, csak Donald Trump nagyszerűségéről, ennek pedig semmi köze nincs a focihoz.

Attól félek, hogy mindez tönkreteszi a világbajnokságot. Arról nem is beszélve, hogy a játékosoknak őrült melegben kell majd játszani, ez sem tesz jót a vb színvonalának.”

A skótok alig várják, hogy elkezdődjön a vb

A skóciai Clackmannanshire-ben élő 38 éves Fraser szerint nincs annál nagyszerűbb és felemelőbb dolog, mint az, hogy a skót csapat ott lehet a világbajnokságon. „Már az első meccs előtt szédítő izgalom jár át, ha arra gondolok, milyen nagyszerű dolog lesz a skótok szereplése. Ugyanakkor a világbajnoksággal kapcsolatban nincsenek jó érzéseim.

Scottish fans during the match between Scotland and Bolivia, an international friendly in preparation for the World Cup, at Sports Illustrated Stadium in Harrison, New Jersey, on June 6, 2026. At halftime, Scotland leads Bolivia 4-0. (Photo by Deccio Serrano/NurPhoto) (Photo by DECCIO SERRANO / NurPhoto via AFP)
A skót drukkerek nagyon várják a vb nyitányát - Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Számomra megdöbbentő Gianni Infantino FIFA-elnök kapzsisága. Ez az ember szinte kétségbeesetten vágyik arra, hogy a nagy és befolyásos emberek szeressék. Ennek ellenére figyelemmel kísérem a vb-t, felkelek hajnalban, hogy megnézzem a meccseket.”

1986-ban 100 dollár sem volt egy jegy az elődöntőre

A 60 éves Tony Mason akár a döntő meccsén is ott lehet július 19-én New Jersey-ben. „Van egy feltételes jegyem a fináléra, de ez csak akkor válik valósággá, ha Anglia bejut a fináléba. Ennek kevés az esélye, szóval nem számolok azzal, hogy ott leszek a stadionban. 1986-ban, a mexikói világbajnokságon ott voltam az Argentína–Anglia negyeddöntőn és az Argentína–Belgium elődöntőn is.  

Akkor a jegyek ára kevesebb volt, mint 100 dollár. Ma egy vonatjegy kerül majd ennyibe, s ez is csak arra lesz jó, hogy egyáltalán oda tudj menni a MetLife Stadionhoz.

Egy reményvesztett New York-i 

A New Yorkban élő 34 éves Abbhi Goyal egyálalán nem optimista. „Remélem, sok szurkoló jön el úgy New Yorkba, hogy a meccseken kívül más is érdekli őket, így lehetőségem nyílik, hogy kicsit meséljek nekik erről a városról. Évekkel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez a világbajnokság nagyszerű esemény lesz. Hogy megmutassuk ennek az országnak, Amerikának a nagyszerűségét. Ma már tudjuk, hogy mindez hiú ábránd marad. A világbajnoksággal kapcsolatban csak a korrupció az, ami mindenkinek az eszébe jut. Ezt a nyarat, ezt a világbajnokságot elszalasztott lehetőségként fogom fel, mert tudom, hogy Amerika sokkal többet tudott volna tenni azért, hogy tényleg feledhetetlen legyen ez a vb.”

A kanadai nő, aki bojkottálja a világbajnokságot

A kanadai Vancouverben élő Sarah bojkottálja a világbajnokságot. „Egész gyerekkoromban fociztam. Szurkolóként rész vettem a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon Kanadában, élveztem is. Szeretettel emlékszem az 1994-es amerikai világbajnokságra – nem voltam ott, de emlékszem, milyen izgalmas volt nézni. 

Az idei labdarúgó-világbajnokságot bojkottálom, pedig én is egy rendező városban élek.

Ez a vb ugyanis semmi másról nem szól, mint a gazdag emberek rongyrázásáról és féktelen bulizásáról. Valamint Donald Trump egójának további növeléséről.”

Norvégia teljes lázban ég

Végül egy norvég szurkoló, az Oslóban élő William véleménye: „Amikor Norvégia legutóbb (1998) kijutott a világbajnokságra, ötéves voltam. Szóval, ez a világbajnokság nyilvánvalóan óriási élmény lesz számomra (és sok más norvég számára). Egész életemben lelkes világbajnokság- (és Eb-) néző voltam, és mindig egy másik csapatnak kellett szurkolnom – néha Svédországnak, néha Dániának, de leggyakrabban Németországnak. Szenegállal és Franciaországgal az úgynevezett „halálcsoportban” kötöttünk ki, ami még izgalmasabbá teszi az egészet.”

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

Németországban az AfD vezet

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A hadiipari együttműködések száma és mértéke az elmúlt napokban csúcsokat döntött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu