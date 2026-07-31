Pofonok napja: Toroczkai nekiment a Tiszának, a Fidesz szembesítette Magyar Pétert, a kormányfő hátrafelé mutogat

Felelőtlen tisztogatások a Tisza-kormány részéről

A Mi Hazánk elnöke élesen bírálta a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumot, amiért a védekezés megszervezése helyett a kritikus pillanatban az MVM teljes felsővezetésének menesztésével volt elfoglalva, így szakmai irányítás nélkül hagyta a szektort a legnehezebb órákban.

A Paksi Atomerőmű jövő hét közepére teljesen leáll (Fotó: Mirkó István)

Ugyancsak felelőtlennek nevezte, hogy az energiaügyi miniszter a napokban négy gigawattnyi új szélerőmű építését vizionálta. A Mi Hazánk szerint a szélenergia külföldi befektetők érdekeit szolgálja, és a paksi válság pontosan megmutatja, hogy az országnak nem bizonytalan üzemű, alacsony hatásfokú áramtermelésre van szüksége.