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Pofonok napja: Toroczkai nekiment a Tiszának, a Fidesz szembesítette Magyar Pétert, a kormányfő hátrafelé mutogat

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A Mi Hazánk Mozgalom azonnali beavatkozást követel a Tisza-kormánytól, miután a Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt 44 éve nem látott krízis alakult ki: a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani. Toroczkai László szerint a kialakult helyzet nem csupán a természet számlájára írható, hanem a Magyar Péter vezette kabinet elmúlt hetekben tanúsított súlyos szakmai mulasztásainak, valamint a múltbéli elhibázott stratégiának közvetlen következménye. A Fidesz szerint pedig már hetek óta tudni lehetett, hogy baj közeleg, mégsem tettek semmit Magyar Péterék. A Tisza-kormány eközben visszafelé mutogat az előző kormányokra.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 31. 19:10
Országgyűlés Parlament
Toroczkai László durván nekiment a Tisza-kormánynak Fotó: Ladóczki Balázs
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Ezek összesen négyszáz megawatt gyorsindítású csúcskapacitást jelentenek, amelyek mellett a földgáztüzelésű gyorsindítású erőművi blokkok (így a csepeli és a kelenföldi gázturbinás erőmű) csúcsra járatásával lehet enyhíteni a paksi termeléskiesés hatásait. 

Paksi Atomerőmű
Paks Atmerőmű szárazság aszály
Paks Atmerőmű szárazság aszály
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Felelőtlen tisztogatások a Tisza-kormány részéről

A Mi Hazánk elnöke élesen bírálta a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumot, amiért a védekezés megszervezése helyett a kritikus pillanatban az MVM teljes felsővezetésének menesztésével volt elfoglalva, így szakmai irányítás nélkül hagyta a szektort a legnehezebb órákban.

A Paksi Atomerőmű jövő hét közepére teljesen leáll (Fotó: Mirkó István)
A Paksi Atomerőmű jövő hét közepére teljesen leáll (Fotó: Mirkó István)

Ugyancsak felelőtlennek nevezte, hogy az energiaügyi miniszter a napokban négy gigawattnyi új szélerőmű építését vizionálta. A Mi Hazánk szerint a szélenergia külföldi befektetők érdekeit szolgálja, és a paksi válság pontosan megmutatja, hogy az országnak nem bizonytalan üzemű, alacsony hatásfokú áramtermelésre van szüksége.

Ehelyett stabil, szabályozható és rugalmas hazai erőművi kapacitások kellenek.

Mi Hazánk: mobil szivattyúkat a Dunára!

A technikai megoldások terén a Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul vizsgálja meg:

  • Történik-e a Duna felső szakaszán a nemzetközi egyezményeket sértő vízvisszatartás?
  • Megoldható-e 24 órán belül a Duna mélyebb sodorvonalába telepített, nagy teljesítményű mobil átemelő szivattyútelepek és úszóművek elhelyezése?
  • Biztosítható-e a hűtővíz a tápcsatorna előtti gyors mederrendezéssel vagy ideiglenes duzzasztóművek létesítésével?

A pártelnök zárásként teljes hosszú távú energetikai és vízstratégiai felülvizsgálatot követelt.

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőműben (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőműben (Fotó: Havran Zoltán)

Szerdára leállítják a Paksi Atomerőművet

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Paksi Atomerőmű utolsó blokkját is leállíthatják legkésőbb a jövő hét közepéig a Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt. 

  • Leállási ütemterv: A teljes leállítást megpróbálják minél tovább kitolni.
  • Kormányzati takarékosság: Lekapcsolják az állami épületek díszkivilágítását, és tárgyalnak a közigazgatási home office bevezetéséről. A Tisza-frakció a jövő heti parlamenti ülések elhalasztását kezdeményezte.
  • Fogyasztás korlátozása: A kormány növekvő áramimporttal számol, takarékosságra kéri a lakosságot, a nagyfogyasztókat pedig a termelés önkéntes korlátozására buzdítja. Nem zárhatók ki az esetleges áramkimaradások sem.
  • Vízhiány: Az ország több pontján – például Szentendrén – már korlátozni kellett az ivóvíz-ellátást, ahol a Honvédség segítségét is kérték.
  • Hűtési kihívások: Az erőmű leállítása után is kötelező biztosítani a reaktorok hűtését. Jelenleg 16 szivattyú dolgozik a hűtőcsatornában, és több mint egytucat van tartalékban.
  • Fejlesztések: Új biztonsági szivattyúk beszerzése folyamatban van, de azok 2030-ig biztosan nem érkeznek meg. Hosszabb távon 4000 megawatt szélerőmű-kapacitás kiépítését fogadták el.
  • Duna-stratégia: A folyó kritikus szintje miatt a miniszterelnök nem tartja kizártnak a jövőbeni kotrást, illetve vízlépcső és duzzasztó építését sem.
Még hetekig tarthat az aszály Magyarországon (Fotó: Mirkó István)
Még hetekig tarthat az aszály Magyarországon (Fotó: Mirkó István)

Fidesz: Tudni lehetett, hogy baj lesz, mégsem tettek semmit

„Magyarország rendelkezik közép-és hosszútávú időjárási és vízállási rendszerekkel, így hosszú hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul és a jelenlegi helyzet bekövetkezik” – hívta fel a figyelmet Bóka János, miután csütörtökön elkerülhetetlenné vált a paksi atomerőmű leállítása, a Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállt a villamosenergia-termelés a létesítményben. A Fidesz frakcióvezetője közölte, a Tisza-kormány feladata az lett volna, hogy a jelenlegi helyzetet előre lássa, és felkészüljön rá. 

„Nem ezt tették. Amit most látunk, a kapkodás, felkészületlenség, alkalmatlanság” – vélekedett a politikus, kiemelve: 

ahelyett, hogy valóban kormányzott volna Magyar Péter, Facebook-kormányzást folytatott, Hungaroringre járt, felszámolta a demokráciát és a jogállamiságot, miközben pontosan lehetett tudni, hogy a baj közeleg. 

Rámutatott, Magyarország energiabiztonsága nemzeti ügy, mindenkinek feladata és felelőssége van, a kormánytól pedig valódi és kompetens kormányzást vár.

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