Reza Pahlavi iráni koronaherceg szombaton arról beszélt, hogy az Iszlám Köztársaság összeomlóban van, és szerinte az iráni társadalom készen áll arra, hogy visszavegye az ország irányítását. Mindezt egy héttel azután mondta, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai akciói súlyosan megrázták a rezsimet – számolt be róla az Origo.
Iráni koronaherceg: Összeomlóban a rendszer, az emberek készen állnak a változásra
Reza Pahlavi szerint az iráni Iráni Iszlám Köztársaság rendszere összeomlóban van, és a társadalom készen áll arra, hogy visszaszerezze az ország irányítását. A trónörökös úgy véli, hogy a legfelsőbb vezető, Ali Hamenei halála, valamint a rezsim több vezetőjének elvesztése történelmi lehetőséget teremtett a változásra.
A múlt hétvégén indított műveletek során meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője, valamint csaknem ötven, a rendszerhez tartozó vezető. Pahlavi szerint ezek az események történelmi jelentőségű lehetőséget teremtenek a változásra.
A helyzet az, hogy az emberek nyilvánvalóan egy lehetőségre vártak, hogy ismét az utcára vonuljanak és visszaszerezzék az országukat. Azt látjuk, hogy a rezsim egyre több eleme omlik össze. Nagyon sok ember otthon készen áll arra, hogy szerepet vállaljon, és pontosan erre lesz szükség egy sikeres és stabil átmenethez
– mondta. Hangsúlyozta: az irániak nem fogadnának el olyan megoldást, amely bármilyen módon a jelenlegi rendszerhez kapcsolódik.
A néhai Mohammad Reza Pahlavi sah fia a teokratikus berendezkedésről a demokráciára való átállást sürgette. Közölte, hogy kész részt venni az átmenet irányításában, amelyet egy több szereplőt tömörítő koalíció segíthetne elő, benne iráni belső szereplőkkel és a hadsereg tagjaival is.
Az átmenet azt jelenti, hogy ezt a választást az iráni népre kell bízni, és csak az urnák dönthetnek arról, hogy mi lesz a végeredmény és ki lesz a jövőben felelős az országunkért
– mondta.
Úgy gondolom, hogy minden kormánytól – beleértve természetesen a jelenlegi Trump-kormányzatot is – azt várjuk, hogy ismerje el: az iráni nép legjobb támogatása az, ha hagyják őket szabadon dönteni, és ezt a választást egy nyugati demokráciaként, a világ vezető demokráciájaként támogatják.
Arra a kérdésre, hogy más államforma is szóba jöhet-e, Pahlavi úgy válaszolt: az irániak nem elégednének meg kevesebbel, mint egy demokratikus kimenetellel.
További Külföld híreink
„Nem látok a demokrácián kívül olyan megoldást, amely tartós, működőképes vagy elfogadható lenne. Az egyetlen módja annak, hogy az emberek elfogadják a végeredményt, ha biztosak lehetnek abban, hogy ők irányítják a saját sorsukat – mondta. – És nem gondolom, hogy lenne más út, mint egy demokratikus rendszer, amely ezt garantálni tudja. Ez jelenti a stabilitás, a hosszú távú fejlődés és valamennyi állampolgár jogainak védelmének alapját.”
Úgy véli, egy demokratikus Irán hozzájárulna a térség stabilitásához, és komoly gazdasági lehetőségeket teremtene az Egyesült Államoknaka. Kifejtette, hogy az iráni piac közel ötven éve zárva van, és szerinte az új iráni vezetés első tíz évében az amerikai gazdaság több mint ezermilliárd dollárnyi bevételhez juthatna.
„Demokráciaként az irániak elkötelezettek lesznek amellett, hogy baráti kapcsolatokat alakítsanak ki a szomszédaikkal, békét hozzanak a térségbe, és stabilitást teremtsenek, ami végső soron kedvez a fejlődésnek és a jólétnek. Ez nemcsak nekünk lenne jó, hanem partnereinknek is” – mondta.
Úgy gondolom, hogy Amerika sokat nyerhet ebből. És ne felejtsük el, hogy amikor elül a por és elérjük ezt a jövőt, Irán megnyílik a gazdasági lehetőségek előtt.
Reza Pahlavi azóta él száműzetésben, hogy az 1979-es iráni iszlám forradalom megdöntötte az iráni monarchiát és létrehozta az Iráni Iszlám Köztársaság rendszerét. Az utóbbi években az ellenzéki erők összefogását szorgalmazó, meghatározó szereplőként igyekszik megjelenni.
További Külföld híreink
Borítókép: Reza Pahlavi iráni koronaherceg szimpatizánsai (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona + videó
Ihor Zalizniak az Azov Brigádban is szolgált.
Kényszersorozás: egy férfi sincs már biztonságban Ukrajnában + videó
A TCK munkatársai szinte hajtóvadászatot folytatnak minden olyan férfi után, akit még be lehet sorozni.
Döbbenetes dolgokat állít egy ukrán újságíró az aranykonvoj kapcsán
A magyarországi választásokba való beavatkozásra szánták a pénzt, azt is elárulta, honnan érkezhetett az összeg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona + videó
Ihor Zalizniak az Azov Brigádban is szolgált.
Kényszersorozás: egy férfi sincs már biztonságban Ukrajnában + videó
A TCK munkatársai szinte hajtóvadászatot folytatnak minden olyan férfi után, akit még be lehet sorozni.
Döbbenetes dolgokat állít egy ukrán újságíró az aranykonvoj kapcsán
A magyarországi választásokba való beavatkozásra szánták a pénzt, azt is elárulta, honnan érkezhetett az összeg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!