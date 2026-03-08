Iráni koronaherceg: Összeomlóban a rendszer, az emberek készen állnak a változásra

A múlt hétvégén indított műveletek során meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője, valamint csaknem ötven, a rendszerhez tartozó vezető. Pahlavi szerint ezek az események történelmi jelentőségű lehetőséget teremtenek a változásra.

A helyzet az, hogy az emberek nyilvánvalóan egy lehetőségre vártak, hogy ismét az utcára vonuljanak és visszaszerezzék az országukat. Azt látjuk, hogy a rezsim egyre több eleme omlik össze. Nagyon sok ember otthon készen áll arra, hogy szerepet vállaljon, és pontosan erre lesz szükség egy sikeres és stabil átmenethez

– mondta. Hangsúlyozta: az irániak nem fogadnának el olyan megoldást, amely bármilyen módon a jelenlegi rendszerhez kapcsolódik.

A néhai Mohammad Reza Pahlavi sah fia a teokratikus berendezkedésről a demokráciára való átállást sürgette. Közölte, hogy kész részt venni az átmenet irányításában, amelyet egy több szereplőt tömörítő koalíció segíthetne elő, benne iráni belső szereplőkkel és a hadsereg tagjaival is.

Az átmenet azt jelenti, hogy ezt a választást az iráni népre kell bízni, és csak az urnák dönthetnek arról, hogy mi lesz a végeredmény és ki lesz a jövőben felelős az országunkért

– mondta.

Úgy gondolom, hogy minden kormánytól – beleértve természetesen a jelenlegi Trump-kormányzatot is – azt várjuk, hogy ismerje el: az iráni nép legjobb támogatása az, ha hagyják őket szabadon dönteni, és ezt a választást egy nyugati demokráciaként, a világ vezető demokráciájaként támogatják.

Arra a kérdésre, hogy más államforma is szóba jöhet-e, Pahlavi úgy válaszolt: az irániak nem elégednének meg kevesebbel, mint egy demokratikus kimenetellel.