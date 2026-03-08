Herzog: Itt a lehetőség az irániaknak a rendszerellenes felkelésre

Herzog: lehetőség nyílt a felkelésre
Jichák Herzog izraeli elnök szerint az amerikai–izraeli hadműveletek „kiváló lehetőséget teremtettek” az iráni nép számára arra, hogy felkeléssel megdöntse a teheráni rezsimet. Az izraeli államfő a BBC vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: Izrael egyik fő célja annak megakadályozása, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, mivel Teherán ismét „rohanvást” törekedett ilyen fegyverek kifejlesztésére.
Hozzátette: a hadműveletek célja az iráni nagy hatótávolságú rakéták megsemmisítése is.
Az izraeli elnök úgy fogalmazott: „Ez kitűnő lehetőséget kínál az iráni nép számára, hogy felkeléssel vívja ki a változást saját hazájában.”
Ezt rájuk hagyjuk, de úgy gondolom, hogy bárki, aki szabadságra és szabadságjogokra vágyik szerte a világban és különösen Európában, annak támogatnia kell az erre irányuló erőfeszítéseket
– mondta Herzog.
