Herzog: Itt a lehetőség az irániaknak a rendszerellenes felkelésre

Jichák Herzog izraeli elnök szerint az amerikai–izraeli hadműveletek olyan helyzetet teremtettek, amelyben az iráni társadalom akár felkeléssel is változást érhet el. A közel-keleti konfliktus közben több ország is diplomáciai lépéseket tett, miközben újabb katonai incidensek történtek a térségben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 22:56
Kiválasztották az új legfelsőbb vezető jelöltet Iránban
Kiválasztották az új legfelsőbb vezető jelöltet Iránban
Herzog: lehetőség nyílt a felkelésre

Jichák Herzog izraeli elnök szerint az amerikai–izraeli hadműveletek „kiváló lehetőséget teremtettek” az iráni nép számára arra, hogy felkeléssel megdöntse a teheráni rezsimet. Az izraeli államfő a BBC vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: Izrael egyik fő célja annak megakadályozása, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, mivel Teherán ismét „rohanvást” törekedett ilyen fegyverek kifejlesztésére.

Jichák Herzog izraeli államfő
Jichák Herzog izraeli államfő Fotó: AFP

Hozzátette: a hadműveletek célja az iráni nagy hatótávolságú rakéták megsemmisítése is.

Az izraeli elnök úgy fogalmazott: „Ez kitűnő lehetőséget kínál az iráni nép számára, hogy felkeléssel vívja ki a változást saját hazájában.”

Ezt rájuk hagyjuk, de úgy gondolom, hogy bárki, aki szabadságra és szabadságjogokra vágyik szerte a világban és különösen Európában, annak támogatnia kell az erre irányuló erőfeszítéseket

 – mondta Herzog.

Halálos támadás Szaúd-Arábiában

Ketten életüket vesztették és tizenkét ember megsebesült a szaúd-arábiai al-Hardzs városában, amikor egy lövedék egy lakónegyedet talált el.

A szaúdi polgári védelem közlése szerint a becsapódás egy műszaki és takarító szolgáltatásokat nyújtó vállalat épületét érte. Az áldozatok egy indiai és egy bangladesi állampolgár.

Az iráni Forradalmi Gárda korábban azt közölte, hogy radarrendszereket támadtak a térségben, köztük Hardzs városában.

Két izraeli katona halt meg Libanonban

Az izraeli hadsereg közlése szerint vasárnap hajnalban két izraeli katona vesztette életét Dél-Libanonban.

A katonák egy elakadt páncélozott járművet próbáltak egy buldózer segítségével kimenteni, amikor egy rakéta becsapódott a jármű közelében. A hétvégén további tíz izraeli katona sebesült meg libanoni tűzben.

Az izraeli légierő eközben csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda űr- és műholdparancsnokságára, valamint több katonai létesítményre Teheránban.

A hadsereg közlése szerint mintegy ötven lőszerraktárbunkert semmisítettek meg, és több parancsnoki központot is támadás ért.

Súlyosan megrongálódott egy nukleáris létesítmény

Az iráni Iszfahán városában jelentős károkat szenvedett egy nukleáris létesítmény az amerikai és izraeli légicsapások következtében.

Az iráni hatóságok közlése szerint egyelőre nincs jele sugárszennyezésnek.

Izrael és az Egyesült Államok szerint az iráni hasadóanyag-készletek jelentős része a térség föld alatti létesítményeiben található.

Szlovénia kivonta diplomatáit

A biztonsági helyzet romlása miatt Szlovénia ideiglenesen kivonta diplomatáit teheráni nagykövetségéről.

A ljubljanai külügyminisztérium közlése szerint a nagykövet és egy diplomata Azerbajdzsánban tartózkodik, ahonnan Szlovéniába térnek vissza. A konzuli szolgáltatásokat ideiglenesen felfüggesztették.

Starmer és Trump telefonon egyeztetett

Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az iráni hadműveletekről.

Ez volt az első közvetlen kapcsolatfelvétel a két vezető között azután, hogy az elmúlt napokban több éles hangvételű vita is kialakult közöttük.

London korábban kizárta a brit fegyveres erők részvételét az Irán elleni hadműveletekben, de később feloldotta a brit támaszpontok amerikai használatának tilalmát.

Az Arab Liga bírálta az iráni támadásokat

Az Arab Liga főtitkára, Ahmed Abul Geit felelőtlennek nevezte Irán támadásait több térségbeli ország ellen.

A szervezet vezetője szerint az iráni légicsapások „felelőtlen politikáról” tanúskodnak, és semmilyen indokkal nem igazolhatók.

Hozzátette: az arab országok nem kívánták a háború kirobbantását, és nem engedélyezik területük vagy légterük katonai műveletekhez való felhasználását.

Borítókép: Kiválasztották az új legfelsőbb vezető jelöltet Iránban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

