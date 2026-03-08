Kiválasztották az új legfelsőbb vezető jelöltet Iránban?

Határozott és egyhangú vélemény alakult ki, amely a többség álláspontját tükrözi

– idézte őt a Mehr hírügynökség. Hozzátette azonban, hogy vannak bizonyos nézetkülönbségek, amelyeket még le kell küzdeni.

Irán korábbi legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael katonai műveletének első napján vesztette életét. Az országban 40 napos gyászidőszakot hirdettek.

Az Iráni Iszlám Köztársaságot jelenleg egy ideiglenes vezetői tanács irányítja, amelynek tagjai Maszúd Pezeskian elnök, Gholám-Hoszein Mohszeni-Edzsei igazságügyi vezető, valamint a Gyámtanács tagja, Alireza Arafat.

Izrael még a legfelsőbb vezető kiválasztása előtt figyelmeztette Iránt

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Izrael védelmi minisztere szerdán figyelmeztette Iránt, hogy a támadásokban meghalt Ali Hameneit követő új legfelsőbb vezető is célponttá válhat, amennyiben továbbra is Izraelt, az Egyesült Államokat és a térség szövetségeseit fenyegető politikát folytat. Az izraeli erők már támadtak olyan helyszíneket, amelyek az iráni vallási vezetői lánchoz köthetők, ami azt jelzi, hogy a hadművelet nemcsak a katonai képességek gyengítésére irányul, hanem arra is, hogy megakadályozza a rezsim vezetésének újjászerveződését.

Trump nem fogadna el akárkit Irán vezetőjeként

Korábban írtunk róla, hogy az Axiosnak adott telefoninterjúban Donald Trump kifejtette, hogy jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.

Az idejüket vesztegetik, Hamenei fia súlytalan. Be kell vonni engem is a kinevezésbe, ahogy Delcynél Venezuelában

– fogalmazott Donald Trump, arra utalva, hogy a Venezuelát jelenleg elnöki szerepkörben irányító alelnök, Delcy Rodríguez kinevezését ő hagyta jóvá, miután az Egyesült Államok katonai művelet során letartóztatta és eltávolította a dél-amerikai országból Nicolás Maduro elnököt.