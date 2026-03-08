Mohammad-Mehdi Mirbagheri testületi tag közlése szerint az iráni Szakértők Gyűlése döntést hozott az ország legfelsőbb vezetőjének jelöltjéről – számolt be cikkében a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.
Kiválasztották az új legfelsőbb vezető jelöltet Iránban?
Az iráni Szakértők Gyűlése döntést hozott az ország következő legfelsőbb vezetőjének jelöltjéről – erről Mohammad-Mehdi Mirbagheri, a testület tagja beszélt. A politikus szerint már kialakult egy határozott, többségi álláspont, bár bizonyos nézetkülönbségeket még rendezni kell.
Határozott és egyhangú vélemény alakult ki, amely a többség álláspontját tükrözi
– idézte őt a Mehr hírügynökség. Hozzátette azonban, hogy vannak bizonyos nézetkülönbségek, amelyeket még le kell küzdeni.
Irán korábbi legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael katonai műveletének első napján vesztette életét. Az országban 40 napos gyászidőszakot hirdettek.
Az Iráni Iszlám Köztársaságot jelenleg egy ideiglenes vezetői tanács irányítja, amelynek tagjai Maszúd Pezeskian elnök, Gholám-Hoszein Mohszeni-Edzsei igazságügyi vezető, valamint a Gyámtanács tagja, Alireza Arafat.
Izrael még a legfelsőbb vezető kiválasztása előtt figyelmeztette Iránt
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Izrael védelmi minisztere szerdán figyelmeztette Iránt, hogy a támadásokban meghalt Ali Hameneit követő új legfelsőbb vezető is célponttá válhat, amennyiben továbbra is Izraelt, az Egyesült Államokat és a térség szövetségeseit fenyegető politikát folytat. Az izraeli erők már támadtak olyan helyszíneket, amelyek az iráni vallási vezetői lánchoz köthetők, ami azt jelzi, hogy a hadművelet nemcsak a katonai képességek gyengítésére irányul, hanem arra is, hogy megakadályozza a rezsim vezetésének újjászerveződését.
Trump nem fogadna el akárkit Irán vezetőjeként
Korábban írtunk róla, hogy az Axiosnak adott telefoninterjúban Donald Trump kifejtette, hogy jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.
Az idejüket vesztegetik, Hamenei fia súlytalan. Be kell vonni engem is a kinevezésbe, ahogy Delcynél Venezuelában
– fogalmazott Donald Trump, arra utalva, hogy a Venezuelát jelenleg elnöki szerepkörben irányító alelnök, Delcy Rodríguez kinevezését ő hagyta jóvá, miután az Egyesült Államok katonai művelet során letartóztatta és eltávolította a dél-amerikai országból Nicolás Maduro elnököt.
További Külföld híreink
Találat érte Teheránban Irán lehetséges vezetőjének rezidenciáját
Beszámoltunk arról is, hogy beszámolók szerint bombatalálat érte annak a Mojtaba Hameneinek a rezidenciáját, akit sokan Irán következő lehetséges vezetőjeként emlegettek. Egyelőre nem tudni, hogy a támadás idején a teheráni helyszínen tartózkodott-e, illetve túlélte-e a csapást. Az iráni sajtó híreit független források még nem erősítették meg, ugyanakkor nyugati biztonsági források hitelesnek tartják az értesülést.
Borítókép: AFP
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Beszólt Brüsszelnek a volt német kancellár
Merkel szerint veszélyes az uniós tehetetlenség.
Botrányos kijelentés: Fekete-Győr András NATO-beavatkozást sürget Magyarországon Magyar Péter érdekében
Aggódik a választás miatt, amin pártja el sem indul.
Illegális művelethez kellhetett az ukrán konvoj által szállított pénz
A háborús maffia állhat a háttérben.
Ismét egy ukrán fenyegetés érkezett
Ezúttal egy Zelenszkijhez közel álló influenszer beszélt róla, hogy le kéne rohanni hazánkat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Beszólt Brüsszelnek a volt német kancellár
Merkel szerint veszélyes az uniós tehetetlenség.
Botrányos kijelentés: Fekete-Győr András NATO-beavatkozást sürget Magyarországon Magyar Péter érdekében
Aggódik a választás miatt, amin pártja el sem indul.
Illegális művelethez kellhetett az ukrán konvoj által szállított pénz
A háborús maffia állhat a háttérben.
Ismét egy ukrán fenyegetés érkezett
Ezúttal egy Zelenszkijhez közel álló influenszer beszélt róla, hogy le kéne rohanni hazánkat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!