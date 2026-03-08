Sokkolóan reagált a Fradi az ETO zalai vereségére, majd szinte mindent kihagyott

Nagy esélyt kapott a Ferencváros azzal, hogy a Zalaegerszeg 2-1-re legyőzte az ETO FC-t. A címvédő így egy győzelemmel pontszámban beérhette a győrieket, és át is vehette a vezetést a tabellán. Robbie Keane együttesére azonban nem várt könnyed vasárnapi matiné Nyíregyházán, a tavasszal veretlen Spartacus ellen.

Abu Fani lőtte a Ferencváros első gólját Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ellenállhatatlan Ferencváros

Robbie Keane csapata ugyanolyan fergetegesen kezdett, mint szerdán a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-mérkőzésén. Akkor ötöt rámolt be egy félidő alatt a borsodiak kapujába, igaz, a 21. percben talált be először. Ezúttal nyolc percen belül kettőt vágtak Abu Faniék. Az izraeli válogatott középpályás a 3. percben 7 méterről ballal passzolt Kovács Dániel kapujába, miután Temesvári Attila elcsúszott Yusuf visszagurításnál (0-1), majd remekül ugratta ki, adta vissza a gólpasszt Yusufnak, aki ballal elgurított a kiszolgáltatott helyzetű nyíregyházi kapus mellett (0-2).

Nem roppant össze Bódog Tamás idén négy győzelmet és két döntetlent elért, de a kiesés elől menekülő csapata. Az elsősorban Nemanja Antonov beadásaiból veszélyeztető házigazda a félidő derekán be is talált az NB I-ben november vége óta először védő, ujjműtéten átesett Dibusz Dénes kapujába.

Egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a zöld-fehérek, Marko Kvasina ballal, kapásból lőtt a hosszú sarokba (1-2). A télen igazolt osztrák center az ötödik gólját szerezte a Szpari színeiben.

Kimaradt Fradi-helyzetek

Kevésen, illetve Yusufon múlott, hogy a szünetre nem állt vissza a kétgólos különbség a Ferencváros javára. Az NB I-ben a meccs előtt egyetlen gólt elérő nigériai csatár egyedül vezette a kapusra a labdát, ám fölé helyezett. Robbie Keane majdnem felrobbant a dühtől. A második félidő elején is közel járt a harmadik találatához a vendégcsapat, de Kovács bravúrral védte Kanichowsky közelről, spiccel leadott lövését. Kettejük párharcát a 61. percben is a nyíregyházi kapus nyerte, aki nagyot nyújtózva piszkálta ki az izraeli éles szögből, külsővel megküldött löketét.

A Ferencváros nagy küzdelemben nyert Nyíregyházán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Veszélyeztetett a Szpari is

Nem mondott le tavaszi veretlensége megőrzéséről Bódog Tamás alakulata, ám Antonov kellemetlen, pattanó próbálkozását Dibusz szögletre ütötte, majd Kovács Milán kapáslövését is védte.

A 89. percben bebiztosította a győzelmét a címvédő, baloldali beadás után Jovanov luftot rúgott, Kovács Dániel védte Gómez közeli lövését, ám a kipattanót már berúgta az argentin hátvéd (1-3).

A Ferencváros 3-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 25 fordulójának zárómérkőzésén, pontszámban utolérte az ETO-t, s több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán. A Szpari elvesztette tavaszi veretlenségét, maradt a 9. helyen, három ponttal megelőzve a 11. DVTK-t.