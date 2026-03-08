FerencvárosLabdarúgó NB INyíregyháza

Sokkolóan reagált a Fradi az ETO zalai vereségére, majd szinte mindent kihagyott

A Ferencváros 3-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 25 fordulójának zárómérkőzésén, pontszámban utolérte az ETO-t, s több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán. A címvédő sokkolta a házigazdát: kevesebb mint tíz perc alatt kétgólos előnyre tett szert a novemberben az Üllői úton nyerő nyírségiekkel szemben. Marko Kvasina kapáslövésével szépített Bódog Tamás tavasszal eddig veretlen csapata, s nagy küzdelemre késztette Robbie Keane gárdáját. A Ferencváros csak a hajrában biztosította be a győzelmét.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 08. 20:36
Ferencváros Nyíregyháza, 2026. március 8. A Ferencváros játékosainak gólöröme a Fizz Liga 25. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a nyíregyházi városi stadionban 2026. március 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A Ferencváros gyorsan két gólt lőtt Nyíregyházán Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Nagy esélyt kapott a Ferencváros azzal, hogy a Zalaegerszeg 2-1-re legyőzte az ETO FC-t. A címvédő így egy győzelemmel pontszámban beérhette a győrieket, és át is vehette a vezetést a tabellán. Robbie Keane együttesére azonban nem várt könnyed vasárnapi matiné Nyíregyházán, a tavasszal veretlen Spartacus ellen. 

Ferencváros
Abu Fani lőtte a Ferencváros első gólját Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ellenállhatatlan Ferencváros

Robbie Keane csapata ugyanolyan fergetegesen kezdett, mint szerdán a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-mérkőzésén. Akkor ötöt rámolt be egy félidő alatt a borsodiak kapujába, igaz, a 21. percben talált be először. Ezúttal nyolc percen belül kettőt vágtak Abu Faniék. Az izraeli válogatott középpályás a 3. percben 7 méterről ballal passzolt Kovács Dániel kapujába, miután Temesvári Attila elcsúszott Yusuf visszagurításnál (0-1), majd remekül ugratta ki, adta vissza a gólpasszt Yusufnak, aki ballal elgurított a kiszolgáltatott helyzetű nyíregyházi kapus mellett (0-2). 

Nem roppant össze Bódog Tamás idén négy győzelmet és két döntetlent elért, de a kiesés elől menekülő csapata. Az elsősorban Nemanja Antonov beadásaiból veszélyeztető házigazda a félidő derekán be is talált az NB I-ben november vége óta először védő, ujjműtéten átesett Dibusz Dénes kapujába. 

Egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a zöld-fehérek, Marko Kvasina ballal, kapásból lőtt a hosszú sarokba (1-2). A télen igazolt osztrák center az ötödik gólját szerezte a Szpari színeiben. 

Kimaradt Fradi-helyzetek

Kevésen, illetve Yusufon múlott, hogy a szünetre nem állt vissza a kétgólos különbség a Ferencváros javára. Az NB I-ben a meccs előtt egyetlen gólt elérő nigériai csatár egyedül vezette a kapusra a labdát, ám fölé helyezett. Robbie Keane majdnem felrobbant a dühtől. A második félidő elején is közel járt a harmadik találatához a vendégcsapat, de Kovács bravúrral védte Kanichowsky közelről, spiccel leadott lövését. Kettejük párharcát a 61. percben is a nyíregyházi kapus nyerte, aki nagyot nyújtózva piszkálta ki az izraeli éles szögből, külsővel megküldött löketét. 

Ferencváros
A Ferencváros nagy küzdelemben nyert Nyíregyházán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Veszélyeztetett a Szpari is

Nem mondott le tavaszi veretlensége megőrzéséről Bódog Tamás alakulata, ám Antonov kellemetlen, pattanó próbálkozását Dibusz szögletre ütötte, majd Kovács Milán kapáslövését is védte. 

A 89. percben bebiztosította a győzelmét a címvédő, baloldali beadás után Jovanov luftot rúgott, Kovács Dániel védte Gómez közeli lövését, ám a kipattanót már berúgta az argentin hátvéd (1-3). 

A Ferencváros 3-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 25 fordulójának zárómérkőzésén, pontszámban utolérte az ETO-t, s több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán. A Szpari elvesztette tavaszi veretlenségét, maradt a 9. helyen, három ponttal megelőzve a 11. DVTK-t. 

NB I, 25. forduló

péntek:

Kisvárda–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1783 néző, jv.: Bogár, gólszerző: Nagy Zs. (16., öngól)

szombat:

Zalaegerszeg–ETO FC 2-1 (1-1), Zalaegerszeg, 5021 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Joao Victor (6.), Maxsuell (83.) illetve Gavrics (45+4.)

Újpest–Paks 0-0, Szusza Ferenc Stadion, 5117 néző, jv.: Rúsz, kiállítva: Fiola (Újpest)

vasárnap:

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1-1 (0-1), Új Hidegkuti Stadion, jv.: Bognár, gólszerzők: Colley (37.), illetve Átrok (70.)

Kazincbarcika–Debreceni VSC 0-3 (0-1), Miskolc, jv.: Derdák, gólszerzők: Gordics (22.), Bárány (68.), Dzsudzsák (81.)

Nyíregyháza–Ferencváros 1-3 (1-2), Nyíregyháza, jv.: Berke, gólszerzők: Abu Fani (3.), Yusuf (8.), Gómez (89.), illetve Kvasina (22.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

