Már a fegyverek is előkerülnek toborzás közben

Eddig is ismert volt, hogy az ukrán toborzók nem válogatnak az eszközökben, és erőszakkal viszik el a férfiakat a frontra. Néhány friss felvétel azonban azt mutatja, hogy a fokozódó feszültség közepette a toborzás során már fegyverek is előkerülnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 3:00
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Az erőszakos mozgósításokról szinte naponta kerülnek elő felvételek, azonban az elmúlt időszakban érezhetően romlott a helyzet Ukrajnában. A toborzások során már fegyverek is előkerültek, miután az ukrán társadalom egyre több esetben szegül szembe Volodimir Zelenszkij elnök toborzóival.

Egy emberrablás során már fegyverek is előkerültek
Egy emberrablás során már fegyverek is előkerültek 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Nemrég egy olyan videó került fel egy Telegram-csatornára, amelyet egy Dnyeper városában található lakópark egyik lakója rögzített. A felvételen egy kétségbeesett férfi próbál valamibe kapaszkodni, miközben négy egyenruhás megpróbálja elhurcolni.

A kép bal oldalán azonban – mint később kiderült – egy fiatal civil látható, aki egy ponton követ dob az elrabláshoz asszisztáló rendőrök felé. Nem sokkal később megérkezik egy másik fekete ruhás férfi is a helyszínre, aki fenyegetően elindul a fiatal felé, aki ennek hatására elszalad. A felvételen azonban van egy pont, amikor a feketébe öltözött alaknak az egyik katona mintha átadna valamit. 

Egy később kinagyított felvételen pedig egyértelműen látszik, hogy egy pisztoly van az egyik katona kezében, amelyet nem sokkal később – egy lövés eldördülésével egy időben – átad a férfinak.

A keserves próbálkozás ellenére az emberrablók végül sikerrel jártak, és betuszkolták a szerencsétlen áldozatot a már jól ismert kisbuszba. Eközben a környék lakói az ablakaikból kiabálva küldték el őket melegebb éghajlatra. Nem ez volt az első eset, amely arról tanúskodik, hogy az ukrán lakosság egyre inkább belefáradt az erőszakos egyenruhások akcióiba.

Egy másik felvételen, amely Zaporizzsje külvárosában készült, az látható, amint néhány civil próbál megmenteni egy szerencsétlenül járt férfit. 

Habár többen is elszántan próbálják kirángatni az áldozatot a járműből, egy ponton azonban a tiszteknek elfogy a türelme és a mostanra már bevett eszköznek számító paprikaspray használata mellett döntenek. Az ehhez hasonló esetek nem csak azt bizonyítják, hogy a toborzók egyre elkeseredettebbek, de azt is, hogy az ukrán lakosságnak már elege van belőlük. 

Borítókép: Toborzók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

