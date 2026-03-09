Az erőszakos mozgósításokról szinte naponta kerülnek elő felvételek, azonban az elmúlt időszakban érezhetően romlott a helyzet Ukrajnában. A toborzások során már fegyverek is előkerültek, miután az ukrán társadalom egyre több esetben szegül szembe Volodimir Zelenszkij elnök toborzóival.
Nemrég egy olyan videó került fel egy Telegram-csatornára, amelyet egy Dnyeper városában található lakópark egyik lakója rögzített. A felvételen egy kétségbeesett férfi próbál valamibe kapaszkodni, miközben négy egyenruhás megpróbálja elhurcolni.
