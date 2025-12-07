Paprikaspray-vel támadtak a rablók, többen megsérültek + videó

A Scotland Yard vasárnap esti részletes tájékoztatása szerint a rablótámadást a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában követte el négy férfi. A spray-t a parkolóház egyik zsúfolt liftjében fújták a támadás áldozatára, de a hatóanyagból liftben tartózkodó többi emberre, illetve a lift környékén várakozókra is jutott.

Paprikaspray-vel támadtak több emberre a Heathrow repülőtéren Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A londoni mentőszolgálat 21 sérültet látott el a helyszínen, köztük egy hároméves kislányt.

Öt embert kórházba kellett szállítani, de a rendőrség szerint ők sem szenvedtek életveszélyes vagy maradandó sérülést. A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, egy 31 éves gyanúsítottat kilenc perccel az első bejelentés után őrizetbe vettek. A többi elkövető elmenekült, őket a biztonsági kamerák felvételeinek felhasználásával keresik, és folyik a szemtanúk meghallgatása is. Peter Stevens, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka esti tájékoztatásában elmondta: a vizsgálat eddigi megállapításai szerint elszigetelt incidensről van szó Stevens hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem tekinti terrorcselekménynek a történteket. Az elmenekült tettesek utáni hajtóvadászat hatalmas fennakadásokat okozott a Heathrow-ra vezető rendkívül forgalmas úton és a parkolóházban, a fegyveres rendőrök ugyanis az összes autót megállították és átkutatták. Heathrow a londoni metróval, a Heathrow Express külön gyorsvasúttal és az Elizabeth Line városi vasúttal is megközelíthető.