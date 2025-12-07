rendőrségjáratvizsgálat

Paprikaspray-vel támadtak a rablók, többen megsérültek + videó

Paprikaspray-vel elkövetett támadás okozott fennakadást vasárnap a londoni Heathrow repülőtéren. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli a történteket, az incidens akkor történt, amikor egy nőtől elrabolták a bőröndjét. A maró hatású spray miatt sokan kezelésre szorultak, több embert kórházba kellett szállítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 19:13
Repülőtér - illusztráció Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Scotland Yard vasárnap esti részletes tájékoztatása szerint a rablótámadást a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában követte el négy férfi. A spray-t a parkolóház egyik zsúfolt liftjében fújták a támadás áldozatára, de a hatóanyagból liftben tartózkodó többi emberre, illetve a lift környékén várakozókra is jutott. 

Paprikaspray-vel támadtak több emberre a Heathrow repülőtéren Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU
Paprikaspray-vel támadtak több emberre a Heathrow repülőtéren Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A londoni mentőszolgálat 21 sérültet látott el a helyszínen, köztük egy hároméves kislányt.

 Öt embert kórházba kellett szállítani, de a rendőrség szerint ők sem szenvedtek életveszélyes vagy maradandó sérülést. A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, egy 31 éves gyanúsítottat kilenc perccel az első bejelentés után őrizetbe vettek. A többi elkövető elmenekült, őket a biztonsági kamerák felvételeinek felhasználásával keresik, és folyik a szemtanúk meghallgatása is. Peter Stevens, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka esti tájékoztatásában elmondta: a vizsgálat eddigi megállapításai szerint elszigetelt incidensről van szó Stevens hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem tekinti terrorcselekménynek a történteket. Az elmenekült tettesek utáni hajtóvadászat hatalmas fennakadásokat okozott a Heathrow-ra vezető rendkívül forgalmas úton és a parkolóházban, a fegyveres rendőrök ugyanis az összes autót megállították és átkutatták. Heathrow a londoni metróval, a Heathrow Express külön gyorsvasúttal és az Elizabeth Line városi vasúttal is megközelíthető. 

 

Ezeknek a vonalaknak a 3-as terminált kiszolgáló megállóit az incidens után rövid időre lezárták, de azóta újranyitották, bár az üzemeltetők késések lehetőségére hívták fel az utazók figyelmét. 

A Heathrow-t üzemeltető cég vasárnapi tájékoztatásában azt javasolta, hogy a 3-as terminálról induló utasok a szokásosnál hamarabb induljanak el a repülőtérre az incidens okozta közlekedési fennakadások miatt. Erről a terminálról indulnak a British Airways (BA) légitársaság napi budapesti járatai is. A Heathrow járatinformációs szolgálata szerint a vasárnap reggeli első és a délutáni második budapesti BA-járat is rendben elindult. 

A harmadik, esti járatot az információs szolgálat kisebb késéssel, de szintén indulásra jelölte.

 A legnagyobb brit repülőtér légiforgalmában általánosságban sem okozott fennakadást a vasárnapi incidens, a járatok folyamatosan érkeztek és indultak.

 

Borítókép: Repülőtér - illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu