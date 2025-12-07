F-15vadászgépekJapánTajvanTokióhadgyakorlat

Japán riadókészültségbe helyezte F–15-ös gépeit + videó

Japán védelmi minisztériuma vasárnap bejelentette, hogy kínai vadászgépek szombaton két egymást követő alkalommal tűzvezető radarral célozták be a Japán Légi Önvédelmi Erők (JASDF) gépeit a Miyako-szoros keleti részén, Okinawa déli légterében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 07. 13:54
Japán riadókészültségbe helyezte és felszállította F-15-ös gépeit Forrás: AFP
Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter X-en közzétett üzenete szerint a célzóradarok alkalmazása „túlment a légi járművek biztonságos repüléséhez szükséges mértéken”, és potenciálisan támadó szándék előjeleként értékelhetők. A minisztérium „veszélyes és rendkívül sajnálatos” incidensnek minősítette az eseteket, és a diplomáciai csatornákon keresztül azonnali tiltakozást nyújtott be Pekingnek, egyúttal követelve a hasonló esetek megelőzését.

Koizumi Sindzsiró japán és Richard Marles ausztrál védelmi miniszter
Koizumi Sindzsiró japán és Richard Marles ausztrál védelmi miniszter Fotó: AFP

A kínai védelmi minisztérium és a Néphadsereg Haditengerészete (PLAN) határozottan cáfolta a japán állításokat. Wang Hszüe-meng ezredes, a haditengerészet szóvivője vasárnap közleményben szögezte le, hogy 

a Liaoning repülőgép-hordozóból indított kötelék előre bejelentett hordozó-fedélzeti repülési kiképzést hajtott végre a térségben, amikor japán gépek „ismételten megközelítették és megzavarták” a gyakorlatot.

 

A szóvivő téves és valótlan állításokkal vádolta Tokiót, egyben felszólította Japánt, hogy azonnal hagyjon fel a rágalmazással és szigorúan korlátozza elsővonalbeli erőinek tevékenységét. A kínai haditengerészet közölte: szükséges és törvényes intézkedéseket tesz nemzeti biztonsága és jogos érdekei védelmében. Richard Marles ausztrál védelmi miniszter, aki vasárnap Tokióban tárgyalt Koizumi miniszterrel, mély aggodalmát fejezte ki a kínai lépésekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy 

Ausztrália Japán mellett áll a szabályokon alapuló rend fenntartásában.

A japán védelmi minisztérium adatai szerint a Liaoning hordozócsoportot három Type 052D osztályú romboló kísérte, a japán oldal pedig riadókészültségbe helyezte és felszállította F–15-ös gépeit a kínai repülési aktivitás miatt.

Feszült kínai–japán kapcsolatok

A Reuters beszámolója szerint a feszültséget tovább növeli, hogy a kapcsolatok az elmúlt hónapban romlottak, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök figyelmeztetett: Japán bármilyen kínai katonai fellépésre Tajvan ellen katonailag is reagálhat, ha az ország biztonságát veszélyezteti. Peking november közepén hivatalos közleményben figyelmeztette kínai állampolgárait, hogy a Tajvan körüli fokozódó feszültség miatt kerüljék a Japánba történő utazást

Borítókép: Japán védelmi erők F–15-ösei az év első tesztrepülésükre indulnak a hokkaidói Chitose légibázison, 2024. január 9-én (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

