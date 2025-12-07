Japán riadókészültségbe helyezte F–15-ös gépeit + videó

Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter X-en közzétett üzenete szerint a célzóradarok alkalmazása „túlment a légi járművek biztonságos repüléséhez szükséges mértéken”, és potenciálisan támadó szándék előjeleként értékelhetők. A minisztérium „veszélyes és rendkívül sajnálatos” incidensnek minősítette az eseteket, és a diplomáciai csatornákon keresztül azonnali tiltakozást nyújtott be Pekingnek, egyúttal követelve a hasonló esetek megelőzését.

Koizumi Sindzsiró japán és Richard Marles ausztrál védelmi miniszter Fotó: AFP

A kínai védelmi minisztérium és a Néphadsereg Haditengerészete (PLAN) határozottan cáfolta a japán állításokat. Wang Hszüe-meng ezredes, a haditengerészet szóvivője vasárnap közleményben szögezte le, hogy