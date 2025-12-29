magyar péterszily nóratelexnémeth balázsnők

Németh Balázs elárulta a Telexnek, miért népszerűtlen Magyar Péter a nők körében

A liberális buborékból nem látszik.

2025. 12. 29. 8:16
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú, szánalmas cikkben nyomozta a Telex, hogy miért népszerűtlen Magyar Péter a nők körében – írta közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője szerint nem értik, hogy egy ilyen csodálatos embert miért nem szeretnek a nők, ezért felajánlotta a segítségét. 

Azt írta, 

a magyar nők nem szavaznak egy narcisztikus, pökhendi, hatalommániás, agresszív majomra, aki fenyegeti, zsarolja, megalázza, kihasználja, késsel kergeti a feleségét.

Hozzátette, a magyar nőknek, édesanyáknak, nagymamáknak van annyi eszük, hogy nem szavaznak Magyar Péterre, aki brüsszeli parancsra háborúba vinné a fiaikat, aki a brüsszeli elvárásoknak megfelelően beengedné a bevándorlókat, ezzel veszélybe sodorná a lányaikat.

– A magyar nőknek, édesanyáknak, nagymamáknak van annyi eszük, hogy nem szavaznak Magyar Péterre, aki brüsszeli mintára itthon is engedélyezné a gyerekeik, unokáik gender-agymosását – tette hozzá.

Kedves Telex! A liberális buborékból vélhetően nem látszik, de például ezek miatt népszerűtlen Magyar Péter a nők között

– írta Németh Balázs.

Mint megírtuk, Magyar Péter bicskanyitogató módon álszenteskedett egy karácsonyi interjúban, amelyet Szily Nóra készített vele. Azóta kiderült az is, hogy lényegében PR-interjú volt, maga Szily Nóra vallotta be a közösségi médiában, hogy Magyar Péterék kérték meg őt az interjú elkészítésére.

A beszélgetésre egyébként Varga Judit egyetlen szóval reagált.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu