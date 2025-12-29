Németh Balázs elárulta a Telexnek, miért népszerűtlen Magyar Péter a nők körében

Hosszú, szánalmas cikkben nyomozta a Telex, hogy miért népszerűtlen Magyar Péter a nők körében – írta közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője szerint nem értik, hogy egy ilyen csodálatos embert miért nem szeretnek a nők, ezért felajánlotta a segítségét.

Azt írta,

a magyar nők nem szavaznak egy narcisztikus, pökhendi, hatalommániás, agresszív majomra, aki fenyegeti, zsarolja, megalázza, kihasználja, késsel kergeti a feleségét.

Hozzátette, a magyar nőknek, édesanyáknak, nagymamáknak van annyi eszük, hogy nem szavaznak Magyar Péterre, aki brüsszeli parancsra háborúba vinné a fiaikat, aki a brüsszeli elvárásoknak megfelelően beengedné a bevándorlókat, ezzel veszélybe sodorná a lányaikat.

– A magyar nőknek, édesanyáknak, nagymamáknak van annyi eszük, hogy nem szavaznak Magyar Péterre, aki brüsszeli mintára itthon is engedélyezné a gyerekeik, unokáik gender-agymosását – tette hozzá.

Kedves Telex! A liberális buborékból vélhetően nem látszik, de például ezek miatt népszerűtlen Magyar Péter a nők között

– írta Németh Balázs.

Mint megírtuk, Magyar Péter bicskanyitogató módon álszenteskedett egy karácsonyi interjúban, amelyet Szily Nóra készített vele. Azóta kiderült az is, hogy lényegében PR-interjú volt, maga Szily Nóra vallotta be a közösségi médiában, hogy Magyar Péterék kérték meg őt az interjú elkészítésére.

A beszélgetésre egyébként Varga Judit egyetlen szóval reagált.