Szily Nóra csúnyán leleplezte Magyar Pétert, az egész internet a Tisza Párt elnökén röhög

Ez bizony nagyon kínos.

2025. 12. 29. 5:14
„Hányinger” – mindössze ennyit írt Facebook-bejegyzésében Varga Judit, reagálva exférje, Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyben a Tisza Párt elnöke a nők iránti hálájáról és tiszteletéről beszélt. A volt igazságügyi miniszter bejegyzése teljesen érthető.

Magyar Péter, Szily Nóra
Varga Judit szerint hányinger volt az, amiket Magyar Péter mondott (Forrás: YouTube)

Érdemes felidézni pár olyan ügyet, amelyben Magyar Péter valóban kimutatta a foga fehérjét. Például maga Varga Judit mesélt el korábban egy rövid történetet, hogy hogyan is mutatkozik meg Magyar esetében a hála. A Hajdú Péternek adott interjúban felidézte, Magyar Péter mindig utálta, ha közös fiaik születése után azt a kifejezést használta valaki, hogy Varga Judit őt „gyermekkel ajándékozta meg”. 

– Az egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megajándékoztad a kapcsolatunkat? – idézte egykori férje szavait Varga, hozzátéve: a későbbi pártelnök olyat is mondott neki: „Sírjál, majd elmegy a tejed.”

Ezek a szavak döbbenetesek, sok mindent elárulnak. Beszélhet Magyar mézes-mázosan, megismerték már az emberek.

Ráadásul Szily Nóra, a Tisza Párt elnökével készült interjút saját maga leplezte le, hogy bizony ez egy PR-interjú. Fehéren-feketén kiderül a riporter szavaiból, hogy Magyar Péter ezt az interjút maga kérte, így még borzasztóan szánalmas is az egész.

„Szily Nóra vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönöm szépen Magyar Péternek a meghívást és a bizalmat, köszönöm szépen, Péter!”

Ez bizony nagyon kínos!

Borítókép: Szily Nóra (Fotó: Képernyőkép)

