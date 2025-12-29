Szily Nóra csúnyán leleplezte Magyar Pétert, az egész internet a Tisza Párt elnökén röhög

„Hányinger” – mindössze ennyit írt Facebook-bejegyzésében Varga Judit, reagálva exférje, Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyben a Tisza Párt elnöke a nők iránti hálájáról és tiszteletéről beszélt. A volt igazságügyi miniszter bejegyzése teljesen érthető.
További Poszt-trauma híreink
Érdemes felidézni pár olyan ügyet, amelyben Magyar Péter valóban kimutatta a foga fehérjét. Például maga Varga Judit mesélt el korábban egy rövid történetet, hogy hogyan is mutatkozik meg Magyar esetében a hála. A Hajdú Péternek adott interjúban felidézte, Magyar Péter mindig utálta, ha közös fiaik születése után azt a kifejezést használta valaki, hogy Varga Judit őt „gyermekkel ajándékozta meg”.
– Az egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megajándékoztad a kapcsolatunkat? – idézte egykori férje szavait Varga, hozzátéve: a későbbi pártelnök olyat is mondott neki: „Sírjál, majd elmegy a tejed.”
További Poszt-trauma híreink
Ezek a szavak döbbenetesek, sok mindent elárulnak. Beszélhet Magyar mézes-mázosan, megismerték már az emberek.
Ráadásul Szily Nóra, a Tisza Párt elnökével készült interjút saját maga leplezte le, hogy bizony ez egy PR-interjú. Fehéren-feketén kiderül a riporter szavaiból, hogy Magyar Péter ezt az interjút maga kérte, így még borzasztóan szánalmas is az egész.
„Szily Nóra vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönöm szépen Magyar Péternek a meghívást és a bizalmat, köszönöm szépen, Péter!”
További Poszt-trauma híreink
Ez bizony nagyon kínos!
Borítókép: Szily Nóra (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Afrika szarvától a nemzetközi porondra
Bevásárlok, főzök és boldog vagyok
A patrióta lendületvétel éve volt 2025
Egynapos történelmek
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Előkerült egy régi interjú, Tarr Zoltán csúnyán leleplezte a Magyar Péter jelöltjeit
Nincsenek véletlenek, ezért került szájzár a tiszásokra.
Az öt legjobb Gerard Depardieu-film – Danton + videó
Egy megrázó történelmi dráma a hatalomról, amely felemel és elpusztít.
Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát
A Tisza Párt elnöke ezt nem fogja megköszönni.
Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire
Azért mindennek van határa.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!