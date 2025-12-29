Szily Nóra csúnyán leleplezte Magyar Pétert, az egész internet a Tisza Párt elnökén röhög

Érdemes felidézni pár olyan ügyet, amelyben Magyar Péter valóban kimutatta a foga fehérjét. Például maga Varga Judit mesélt el korábban egy rövid történetet, hogy hogyan is mutatkozik meg Magyar esetében a hála. A Hajdú Péternek adott interjúban felidézte, Magyar Péter mindig utálta, ha közös fiaik születése után azt a kifejezést használta valaki, hogy Varga Judit őt „gyermekkel ajándékozta meg”.

– Az egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megajándékoztad a kapcsolatunkat? – idézte egykori férje szavait Varga, hozzátéve: a későbbi pártelnök olyat is mondott neki: „Sírjál, majd elmegy a tejed.”