Előkerült egy régi interjú, Tarr Zoltán csúnyán leleplezte a Magyar Péter jelöltjeit

A szeptemberi interjú szerint, tehát a jelöltjeik ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint ők. Ez valljuk be nem sok jóval kecsegtet. Finoman szólva, sántít ez a bizonyos kommunikációs képzés.

Hiszen pont Tarr Zoltán volt az, aki a képzés ellenére kifecsegte a Tisza Párt legféltettebb titkát, Magyar Péter ördögi tervét:

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (...) számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”