Poszt-trauma

Előkerült egy régi interjú, Tarr Zoltán csúnyán leleplezte a Magyar Péter jelöltjeit

Nincsenek véletlenek, ezért került szájzár a tiszásokra.

Csépányi Balázs
tarr zoltántisza pártmagyar péterígy írnak ők 2025. 12. 27. 6:05
Az Így írnak ők című rovatunkban az év vége közeledtével az esztendő legjobb idézeteiből válogatunk. Itt bukkantam rá Tarr Zoltán szeptemberi interjúrészletére, ahol a Tisza Párt elnöke a 444-nek, többek közt a jelöltállításukról, a jelöltjeikről beszélt.

„A leendő jelöltek ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint mi. Fel fogjuk készíteni őket azokra a helyzetekre, amik velünk az Európai Parlamentben rendszeresen megtörténnek. Például amikor egy oszlop mögül ugrik elő valaki, csak azért, hogy kellemetlen helyzetben kaphasson el minket.”

Tarr ezekkel a mondatokkal gyakorlatilag leleplezte az akkor még nem ismert jelöltjeiket. Ez megmagyarázza azt, hogy miért tiltotta meg  Magyar Péter a nyilatkozatokat, miért van szájzár a jelölteken.

A szeptemberi interjú szerint, tehát a jelöltjeik ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint ők.  Ez valljuk be nem sok jóval kecsegtet. Finoman szólva, sántít ez a bizonyos kommunikációs képzés.

Hiszen pont Tarr Zoltán volt az, aki a képzés ellenére kifecsegte a Tisza Párt legféltettebb titkát, Magyar Péter ördögi tervét:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (...) számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Nagy  a baj a Tisza Pártnál.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

