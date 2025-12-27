Előkerült egy régi interjú, Tarr Zoltán csúnyán leleplezte a Magyar Péter jelöltjeit

Az Így írnak ők című rovatunkban az év vége közeledtével az esztendő legjobb idézeteiből válogatunk. Itt bukkantam rá Tarr Zoltán szeptemberi interjúrészletére, ahol a Tisza Párt elnöke a 444-nek, többek közt a jelöltállításukról, a jelöltjeikről beszélt.
„A leendő jelöltek ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint mi. Fel fogjuk készíteni őket azokra a helyzetekre, amik velünk az Európai Parlamentben rendszeresen megtörténnek. Például amikor egy oszlop mögül ugrik elő valaki, csak azért, hogy kellemetlen helyzetben kaphasson el minket.”
Tarr ezekkel a mondatokkal gyakorlatilag leleplezte az akkor még nem ismert jelöltjeiket. Ez megmagyarázza azt, hogy miért tiltotta meg Magyar Péter a nyilatkozatokat, miért van szájzár a jelölteken.
További Poszt-trauma híreink
A szeptemberi interjú szerint, tehát a jelöltjeik ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint ők. Ez valljuk be nem sok jóval kecsegtet. Finoman szólva, sántít ez a bizonyos kommunikációs képzés.
Hiszen pont Tarr Zoltán volt az, aki a képzés ellenére kifecsegte a Tisza Párt legféltettebb titkát, Magyar Péter ördögi tervét:
„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (...) számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
További Poszt-trauma híreink
Nagy a baj a Tisza Pártnál.
Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Bevásárlok, főzök és boldog vagyok
A patrióta lendületvétel éve volt 2025
Egynapos történelmek
Totális káosz az ellenzéki fejekben
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Gerard Depardieu-film – Danton + videó
Egy megrázó történelmi dráma a hatalomról, amely felemel és elpusztít.
Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát
A Tisza Párt elnöke ezt nem fogja megköszönni.
Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire
Azért mindennek van határa.
Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát
Erre nem számított.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!