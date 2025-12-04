idezojelek
Poszt-trauma

Cseh Katalin hatalmas örömhírt közölt, ennek még a fideszesek is örülni fognak

Megtalálta a testhez illő feladatot.

Cseh Katalin 2025. 12. 04. 5:25
Legutóbb Cseh Katalinról akkor írtunk, amikor bejelentették Barabás úrral, hogy egy új formációban, Humanisták néven elindulnak a jövő évi választáson, de olyan faramuci módon, hogy azért közben Magyar Pétert támogatják.

Cseh Katalin
Cseh Katalin révbe ért (Forrás: Facebook)

Azóta nagy volt a csend körülötte, most azonban igazi bombát robbantott. A politikus következőket írta a  Facebook-oldalán:

„Óriási megtiszteltetés, hogy a Global Equality Caucus vezető bizottságának tagjává választottak! A Global Equality Caucus parlamenti képviselők és más választott tisztségviselők nemzetközi hálózata. Célja, hogy világszerte fellépjen az LMBTQ-emberek és közösségek elleni diszkriminációval szemben, kiállva az egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Magyarországon túlságosan is jól ismerjük a hatalom jogkorlátozó törekvéseit, de az emberi méltóságért folytatott küzdelem nem állhat meg! A Global Equality Caucusben globális szinten is azért fogok dolgozni, hogy a szabadság, a méltóság és az egyenlőség mindenkit megillessen!”

Most sokan fellélegeztek a nemzeti oldalon. 

Végre Cseh Katalin megtalálta a neki való feladatot, ez örömteli, főként akkor, ha ez az új feladat Magyarországtól minél távolabb lesz, mert így kevesebb kárt tud majd okozni a képviselő asszony a saját hazájának. 

Gratulálunk és közben a Beatrice együttes Azok a boldog szép napok című számának örökbecsű refrénjét dúdoljuk:

„Azok a boldog, szép napok, ég veled, Te nem tudod, milyen jó nélküled”

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: MTI/MTVA/Vasvári Tamás)

