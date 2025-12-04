Cseh Katalin hatalmas örömhírt közölt, ennek még a fideszesek is örülni fognak

Legutóbb Cseh Katalinról akkor írtunk, amikor bejelentették Barabás úrral, hogy egy új formációban, Humanisták néven elindulnak a jövő évi választáson, de olyan faramuci módon, hogy azért közben Magyar Pétert támogatják.
Azóta nagy volt a csend körülötte, most azonban igazi bombát robbantott. A politikus következőket írta a Facebook-oldalán:
„Óriási megtiszteltetés, hogy a Global Equality Caucus vezető bizottságának tagjává választottak! A Global Equality Caucus parlamenti képviselők és más választott tisztségviselők nemzetközi hálózata. Célja, hogy világszerte fellépjen az LMBTQ-emberek és közösségek elleni diszkriminációval szemben, kiállva az egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Magyarországon túlságosan is jól ismerjük a hatalom jogkorlátozó törekvéseit, de az emberi méltóságért folytatott küzdelem nem állhat meg! A Global Equality Caucusben globális szinten is azért fogok dolgozni, hogy a szabadság, a méltóság és az egyenlőség mindenkit megillessen!”
Most sokan fellélegeztek a nemzeti oldalon.
Végre Cseh Katalin megtalálta a neki való feladatot, ez örömteli, főként akkor, ha ez az új feladat Magyarországtól minél távolabb lesz, mert így kevesebb kárt tud majd okozni a képviselő asszony a saját hazájának.
Gratulálunk és közben a Beatrice együttes Azok a boldog szép napok című számának örökbecsű refrénjét dúdoljuk:
„Azok a boldog, szép napok, ég veled, Te nem tudod, milyen jó nélküled”
Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: MTI/MTVA/Vasvári Tamás)
