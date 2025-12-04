Cseh Katalin hatalmas örömhírt közölt, ennek még a fideszesek is örülni fognak

Azóta nagy volt a csend körülötte, most azonban igazi bombát robbantott. A politikus következőket írta a Facebook-oldalán:

„Óriási megtiszteltetés, hogy a Global Equality Caucus vezető bizottságának tagjává választottak! A Global Equality Caucus parlamenti képviselők és más választott tisztségviselők nemzetközi hálózata. Célja, hogy világszerte fellépjen az LMBTQ-emberek és közösségek elleni diszkriminációval szemben, kiállva az egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Magyarországon túlságosan is jól ismerjük a hatalom jogkorlátozó törekvéseit, de az emberi méltóságért folytatott küzdelem nem állhat meg! A Global Equality Caucusben globális szinten is azért fogok dolgozni, hogy a szabadság, a méltóság és az egyenlőség mindenkit megillessen!”