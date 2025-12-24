Elkezdődött: átalakuló e-kereskedelem, megugró import

A magyar e-kereskedelem piacát 2025-ben letarolták a globális szereplők: a főleg Kínából érkező import rendelések aránya - köszönhetően a 20-22 százalékos éves növekedési ütemnek - a teljes magyar e-kereskedelem volumene 24 százalékát is kiteheti – írta a PwC év végi elemzésésében. Eközben az EU-s és belföldi kereskedők forgalomnövekedése a PwC várakozásai szerint csupán 6-7 százalékos sávon belül zárja majd az évet.

A magyarok 2025-ös e-kereskedelmi költései elérhetik a 2100 milliárd forintot (amely a teljes kiskereskedelmi költés 10-11 százaléka lehet). Ezzel visszakapaszkodott a két évvel korábbi szintre, 2024 valójában nem volt jó e-kereskedelmi év, akkor a teljes offline piaci forgalom 9 százalékát hozták az online kereskedők. A növekedést hajtó import e-kereskedelem éllovasa továbbra is a Temu: a kínai óriástól rendelő magyar vásárlók száma 2025 végére már 2,1 millió fő, és a platform mind rendelésszámban, mind kosárértékben erősíteni tudott 2024-es eredményein. A vásárlók egyre tudatosabbak, de az impulzív, akcióvezérelt online rendelés soha nem volt ilyen erős. A belföldi kereskedők is a vásárlói élmény drasztikus növelésében látják a kiutat a globálisok árnyékából – derül ki a PwC idei második Digitális Kereskedelmi Körkép tanulmányából.

Nem véletlen tehát, hogy 2025 némi átrendeződést hozott a teljes hazai e-kereskedelmi piacon. A hazai és EU-s szereplőknek alkalmazkodniuk kell az új környezethez, ahol a gyorsaság, az innováció, valamint a vásárlói élmény és hűség lesz a siker kulcsa. 2024-ben a teljes magyar online kiskereskedelmi forgalom elérte az 1 948 milliárd forintot, amelyből az import szegmens már 330 milliárd forinttal részesedett. Az import részaránya és jelentősége tovább nő, rendelések tekintetében 2025-ben akár 24 százalék is lehet.

A belföldi, EU-s és EU-n kívüli import rendeléseket is együttesen figyelembe véve, 2025-ben már több mint 120 millió online rendelést adtak le a magyar vásárlók, ami mintegy 8 százalékos növekedés 2024-hez képest.

A gazdasági környezet fontos mérföldkövekhez irányította a piacot. A nagy élelmiszerláncok például csökkentették szerepüket az online szegmensben, a CBA például megszüntetette saját felületét az online rendelést és a többi nagy lánc is kiszervezte ezt a szolgáltatást. Cserébe az olyan futárcégek, mint a Bolt, vagy a Kifli jelentősen növelték szerepüket. Ugyanakkor az egyelőre nem világos, hogy mennyire nyereséges, vagy veszteséges az online élelmiszer értékesítés a logisztikai háttér fenntartásával.