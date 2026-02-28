Fahéjas menyhal és parázson sült garda – ilyenek voltak a magyar halételek

A magyar halételek böjt idején évszázadokon át kifinomult ízvilágot, gazdag alapanyag-ismeretet és meglepően merész fűszerezést jelentettek. Ma mégis alig tudunk róluk valamit, és ha a hal kerül szóba, legfeljebb a karácsonyi menüsor jut eszünkbe. Pedig a böjti asztalon egykor ott gőzölgött a fahéjas lében főtt menyhal, ropogott a parázson sült garda és illatozott a vajjal, borral párolt angolna.

Így szárították a kifogott halat Siófokon 1908-an. A magyar halételek a böjti konyha legváltozatosabb fogásai közé tartoztak.

(fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége)

Halgazdagság: mit jelentett valójában?

Unalomig ismételt közhely, hogy a Kárpát-medence egykor mennyire gazdag volt halban. Galeotto Marzio, Mátyás király krónikása jegyezte fel, hogy a Tisza „annyira tele van hallal”, hogy közbeszéd tárgya: a folyó kétharmada víz, egyharmada pedig hal. De mit jelentett ez a gyakorlatban? Nem pusztán azt, hogy sok hal élt a vizeinkben, hanem azt is, hogy sokféle. Ha belelapozunk régi szakácskönyveinkbe, a halas fejezetek alapanyaglistája megdöbbentő: menyhal, angolna, viza, tok, csuka, ponty, harcsa, sügér, kárász, compó, kecsege, lepényhal, kövi hal, csík, balin, keszeg szerepel bennük, a teljesség igénye nélkül.

Fővám tér, Központi Vásárcsarnok, a pulton egy viza. (Kép 1940-ből: Fortepan)

A magyar halételek jelentősége

A halfogyasztás nemcsak mindennapi gyakorlat volt, hanem komoly gazdasági ágazat is. A magyar vizekből származó halakat Európa-szerte ismerték, szárítva vagy élve, vizes hordókban szállítva jutottak el külföldi udvarokba. A hal diplomáciai ajándék és látványosság is volt, a vizafogás például külföldi vendégeknek bemutatott eseménynek számított. A magyar halételek hátterében tehát egy összetett gazdasági és kulturális rendszer állt. A gazdag kínálatból most három, ma különösen elfeledett szereplőt emelünk ki.

Angolna

Az angolnát ma jobbára külföldi konyhákból ismerjük. Angliában kocsonyásan, Olaszországban paradicsomos, Franciaországban boros mártásban eszik. Pedig az angolna nem volt idegen a magyar konyhától sem. A Magyar Gazdasszony (1864) szerint áprilistól júniusig tart a szezonja. A XVI. századtól kezdve sorra bukkannak fel receptjei: töltve, borban főzve, mazsolával, mandulával, gyömbérrel és sáfránnyal ízesítve egyaránt ették.