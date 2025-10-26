Ez a fűszer eltűnt a magyar konyhából – pedig egykor igazi kincs volt

Ma egzotikus fűszernek tartjuk, de a gyömbér évszázadokon át a régi magyar fűszerek egyik legfontosabbika volt. Kövessük végig a gyömbér nyomait a magyar konyhában: a fejedelmi lakomáktól egészen a békebeli polgári otthonokig, történelmi receptek segítségével!

Régi szakácskönyveink még őrzik ezt az elfelejtett fűszert

Mire használta régen a gyömbért a magyar konyha?

„Sáfrányozd, borsold, gyömbérezd meg” – olvashatuk az erdélyi fejedelmi udvar szakácskönyvében, az 1500-as években keletkezett Szakács Tudományban. Itt konkrétan a liba pontos fűszerezéséről van szó, de más ételnél is nagyon hasonló volt az ízesítés. Még a bundás kenyérbe is reszeltek gyömbért, a megszokott reggeli egyszeriben egészen egyedi karaktert kap tőle, de mégsem túl idegen az összhatás. Libazsírban vagy vajban sütve tovább fokozhatjuk az élményt. Ették rizskásához, sült körtéhez, sült almához is.

A csíksomlyói ferencesek receptjeit használó, 1695-ben kiadott Szakáts mesterségnek könyvetskéje csicseriborsóhoz ajánlotta a gyömbért. A krémként vagy mai főzelékként egyaránt aktualizálható recept szerint petrezselyemmel, zsályával főzzük meg a zöldséget, majd szórjuk meg gyömbérrel, borssal, végül vajas rántással sűrítsük azt. Akár ma is megállná a helyét az egészségtudatos, izgalmas fűszerek iránt érdeklődő otthonokban. S hogy mekkora becsben tartották a főurak a gyömbért, jól jelzi, hogy a habán mesterek míves gyömbértartó palackokat készítettek a tárolásra.

Gyömbértartó palack a 1670-es évekből (Fotó: Iparművészeti Múzeum)

Hol és hogyan terjedt el ez a fűszer Magyarországon?

A gyömbér eredete, akárcsak sok más fűszeré, a távoli keletre vezet vissza. A Római Birodalom bukása után hosszú időre eltűnt Európa konyháiból, majd a keresztes hadjáratok, zarándoklatok és a fűszerkereskedők révén került vissza.

Magyarországon a 16–18. században élte virágkorát, különösen a nemesi és polgári konyhákban, ahol az egyik legfontosabb fűszerré vált.

Az előbb erdélyi recepteket mutattam, de a gyömbért ették a Felvidéken is. A késmárki Thököly-udvar szakácsa, Szentbenedeki Mihály 1601-es receptjében gyömbérrel ízesített csirkelevest találunk: a hús szalonnával, tárkonnyal, citrommal és hagymával főtt össze. Citrusos, csípős, zamatos és mégis üdítő fogás lehetett ez, ma is ki lehetne próbálni.