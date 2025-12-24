Nem csak hal és bejgli: karácsonyi menük a két világháború közti Magyarországon

Ha ma azt mondjuk: hagyományos magyar karácsonyi menü, a legtöbben nagyjából ugyanarra gondolunk. Halászlé, rántott hal, töltött káposzta, bejgli. A száz évvel ezelőtti újságokat lapozva azonban kiderül: a két világháború közötti polgári Magyarországon a karácsonyi asztal ennél jóval játékosabb, bátrabb és nem ritkán nyitottabb volt.

A hagyományos ünnepek sem csak merev szabályok mentén szerveződtek, bőven volt benne változás, ötletesség. (Fotó: Fortepan/Kern család)

Karácsonyi menü régen: mit ettek a harmincas évek Magyarországán?

Miközben ragaszkodunk az otthoni ízemlékekhez, a biztos pontokhoz, amelyek nélkül nincs karácsony, szeretünk újítani is. Egyszerűsíteni, könnyíteni, vagy éppen egy kicsit izgalmasabbá tenni az ünnepi menüt. A karácsonyra készülés része ezért, hogy lázasan keressük azokat az ételeket, amelyek nem térnek el teljesen a megszokottól, mégis kis változást hoznak. Az utóbbi években például sok asztalra megérkezett a finn lazacleves – miközben akár az erdélyi pisztrángleves hagyománya is újraértelmezhető lehetne.

Régen sem volt ez másként, az újságok ezért karácsony előtt rendre közöltek ünnepi étlapokat. Egy korabeli cikk egyszerűen fogalmazta meg mindezt: „Mi volt mégis, ami jól sikerült Pesten karácsonykor? Az evés!” És ezzel már meg is érkeztünk a korszak egyik legelőkelőbb karácsonyi menüjéhez.

Magyar Elek, az Ínyesmester és, amikor a szakácskönyv irodalom

„Én most egy másik, vaskos, bibliaszerű könyv társaságában töltöm estéimet, amely szintén informatív, sőt lexikális célú, adatok gyűjteménye, s mégis sokkal több jogon sorozható az irodalomhoz, noha bizonyára kevesebb embernek fog eszébe jutni, hogy odasorozza. Ezt a könyvet a konyhából hoztam be, a szakácsnőnktől, aki azt állítja – mert a férjének volt egy kis földje Zala vármegyében –, hogy a könyv többet ér hat hold földnél” – írta Babits Mihály 1933-ban a Nyugat hasábjain. Magyar Elek szakácskönyvéről. Mit tud ez a mű, hogy a korszak egyik legnagyobb ízlésformálója irodalmi értékűnek tartotta?

Ha kézbe vesszük ezt az először 1932-ben megjelent könyvet, rögtön érthetővé válik a lelkesedés. A régi szakácskönyvek – különösen Magyar Elek munkái – nem pusztán recepteket sorolnak. Világot teremtenek, mesélnek. Az Ínyesmester egyes fogásokat összekötő rövid szövegei sokszor önálló gasztroesszékként olvashatók. Emlékek, hangulatok, apró megfigyelések sűrűsödnek bennük, ugyanazzal a könnyed iróniával és kulturális magabiztossággal, amelyet Krúdytól vagy Márai polgári világából ismerünk. Az étel nála nem csupán táplálék. Viselkedésforma, kulturális állásfoglalás az, hogy mit és hogyan eszünk. Karácsonyi menüsora például egészen lenyűgöző.