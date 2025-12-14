A mézeskalács titkos története: szerelmes szívek, betyárok és egy halálos konkurenciaharc

Nem sok ünnepi sütemény hordoz magában annyi derűs emléket, mint a mézeskalács. Része a karácsonyi hangulatnak, a vásári mézeskalács pedig a szerelem titkos nyelvévé vált. Máskor krimibe illő történetet idézett elő. És a legkülönösebb még csak ezután következik: a mézeskalács egykor nemcsak csemege, hanem fűszer és sűrítőanyag is volt, amelyet lereszelve szószokhoz adtak.

Veres Sándorné mézeskalácsos műhelye (Fortepan/Szebeni András)

Az édes örökség: a mézeskalács eredete

Ha végigtekintünk a mézeskalács történetén, világossá válik, hogy ez az édesség nemcsak ünnepi csemege volt. Az ókorban például még misztikus, rituális jelentőséggel is bírt. A görögök a halottak szájába tettek mézes lepényeket, hogy azzal engeszteljék ki az alvilág mogorva őrét, Kerberoszt. Ették a rómaiak is, cserépből készült mézeskalács-formáikat Aquincum és más pannóniai települések ásatásai őrizték meg.

Édes középkor

A méhészet hazai történetében nagy szerepe volt a katolikus egyháznak, ennek már a 11. századból vannak írásos nyomai. Sütöttek vele az ünnepekre és a kolostorokban a zarándokoknak is készítettek mézeskalácsot – jól bírta a hosszú utat és energiát adott a fáradt vándornak. Aztán szép lassan elterjedt, idővel már városokban is foglalkoztak vele a mesterek. Nagy Lajos királyunk például 1370-ben vámmentességet biztosított a nagyszebeni szász kereskedőknek, akik a mézeskalácsot Bécsbe, Csehországba, Velencébe és Flandriába szállították. Besztercebányán 1382-ben több mézeskalácsos is polgárjogot kapott, egy évszázaddal később pedig Pozsonyban és Sopronban is serénykedtek a mézes süteményt készítők.

Mézeskalács, boszorkány és a nagy irodalmi átverés

Bécsben már valamivel korábban, 1368-ban név szerint említettek két mézeskalácsost. A német nyelvterületen különösen virágzott ez a mesterség, híre egész Európát bejárta. A 16–17. századi Nürnberg művészi stílusa diktálta a közép-európai trendet is. Innen, a mézes finomságok német mestereinek forró kemencéiből vezet az út a spessarti tölgyerdőbe, ahol Katharina Schrader története játszódik. És ahol a valóság és a legenda határa elmosódik.