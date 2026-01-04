Maszatos ujjak, kés az övben – ilyen volt egy főúri lakoma

Hogyan ettek a magyar főurak egy olyan korban, amikor még nem volt villa az asztalon, és a tányér sem számított magától értetődőnek? A főúri lakoma mindig a bevonulással kezdődött. A sort a hopmester vezette, kezében egy hosszú, ezüstös nádpálcával, amely már messziről jelezte: itt nem hétköznapi étkezés következik. A férfiak léptek be elsőként, utánuk az asszonyok és a lányok. Mielőtt bárki helyet foglalt volna, mindenki kezet mosott egy arannyal bevont ezüstmedence felett. Ezután elhangzott az asztali áldás, majd a vendégek leültek. Az ételeket asztalnokok és étekfogók hordták be a konyháról, számuk az udvar nagyságától függött, de nem volt ritka, hogy egyszerre több tucatnyian szolgáltak, emelve a lakoma ünnepélyességét. A kép ismerősnek tűnhet: rend és luxus. Ami azonban az asztalon várta a vendégeket, már kevésbé felel meg mai elképzeléseinknek.

Főúri lakoma

A kenyértől a tányérig – így változott a főúri teríték

Egészen sokáig hiányzott például az, amit ma az étkezés alapfeltételének gondolunk: a külön tányér. Sokáig egy több napos, kissé már megkeményedett kenyérre, az ún. „szeletelő kenyérre” vették ki az asztalon elhelyezett közös tálból az ételt. Erről számol be Galeotto Marzio is:

A sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, borsot, gyömbért és más fűszert igen nagy mértékben használják. […] Szemmel látható dolog, hogy a mártástól és sáfrányos létől sáfrányossá lesznek különösen az ember körmei és ujjai, a melyekkel az ételhez nyúl. Hanem azért Mátyás király, aki szintén kézzel nyúlt mindenhez, soha sem piszkolta el magát, bármennyire a társalgásra veszett is a figyelme, mert nála étkezés közben mindig vita folyik, vagy valami komoly vagy tréfás dologról társalognak, vagy költeményt énekelnek.

A kenyér szerepét Mátyás uralkodása után fokozatosan átvette a tányér. A korai darabok közepén mélyedés volt a mártásnak, egyik sarkában pedig a sónak. A 17. századra már annyi ezüsttányér gyűlt össze a főúri háztartásokban, hogy nemcsak ünnepi alkalmakkor, hanem a hétköznapokon is használták őket és gyakran a tulajdonos címerével díszítették.