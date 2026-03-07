A lakosság rettegésben él Ukrajna-szerte, mert a TCK-s emberek bármikor megjelenhetnek. A hadsereg súlyos létszámproblémája jelentős nyomást helyez azokra, akik a katonai toborzásért felelősek. A beszámolók alapján a feladatuk az, hogy bármi áron feltöltsék az ukrán hadsereg állományát, és ezért az erőszakos módszerek alkalmazásától sem riadnak vissza.

Zelenszkij emberrablói sokszor sötétedés után indulnak vadászni Ukrajnában

Fotó: AFP

Az ukrán közvéleményben egyre erősebben érzékelhető az indulat a Zelenszkij emberrablói által elkövetett visszaélések miatt és mind több ember fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás kapcsán. Kijevben egy férfit és kutyáját együtt tessékelték be az autóba, azonban egy kisebb tömeg sietett a segítségükre.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij emberrablói. A videón az látható, hogy több ember a földön vonszolva húz ki egy férfit a ház kapuján, miközben az áldozat torka szakadtából kiabál. Ezután betuszkolják egy járműbe, majd elhajtanak vele.