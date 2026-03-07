Rendkívüli

A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

TCKkényszersorozásorosz–ukrán háborúZelenszkij

Zelenszkij emberrablói sokszor sötétedés után indulnak vadászni Ukrajnában + videó

Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, ezért a kényszersorozás egyre kegyetlenebb formában zajlik az országban. Beszámolók szerint a területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai lesben állnak az utcákon és az erőszakos eszközöktől sem tartanak vissza. A civil lakosság körében nő az elégedetlenség, hiszen szinte mindenkinek van olyan ismerőse, akit Zelenszkij emberrablói hurcoltak el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 10:45
A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, visznek akit tudnak Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
A lakosság rettegésben él Ukrajna-szerte, mert a TCK-s emberek bármikor megjelenhetnek. A hadsereg súlyos létszámproblémája jelentős nyomást helyez azokra, akik a katonai toborzásért felelősek. A beszámolók alapján a feladatuk az, hogy bármi áron feltöltsék az ukrán hadsereg állományát, és ezért az erőszakos módszerek alkalmazásától sem riadnak vissza.

A TCK-sok országszerte gyűjtik be a frontra, utánpótlásnak szánt férfiakat
Zelenszkij emberrablói sokszor sötétedés után indulnak vadászni Ukrajnában
Fotó: AFP

Az ukrán közvéleményben egyre erősebben érzékelhető az indulat a Zelenszkij emberrablói által elkövetett visszaélések miatt és mind több ember fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás kapcsán. Kijevben egy férfit és kutyáját együtt tessékelték be az autóba, azonban egy kisebb tömeg sietett a segítségükre. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij emberrablói. A videón az látható, hogy több ember a földön vonszolva húz ki egy férfit a ház kapuján, miközben az áldozat torka szakadtából kiabál. Ezután betuszkolják egy járműbe, majd elhajtanak vele.

A nyugat-ukrajnai Luck városában, egy bevásárlóközpont parkolójában fogtak el és vittek el egy férfit a területi toborzóközpont munkatársai. Az eset mindössze néhány perc alatt zajlott le, a közelben tartózkodók szeme láttára. 

Egy Harkivban történt eset során pedig négy egyenruhás cipelt egy fiatal férfit a lépcsőn felfelé, miközben az áldozat segítségért kiabált. A videót készítő férfi indulatosan kiabált a toborzókra, akik ettől idegesek lettek. Az egyik egyenruhás kérdés nélkül fellökte a kamerázó férfit.

Borítókép: A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, visznek, akit tudnak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

