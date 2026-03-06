Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025 volt az orosz–ukrán háború legvéresebb éve, de 2026 március első hetében sem csillapodtak a harcok. Az orosz erők új taktikával próbálják megkerülni Vovcsanszkot, Roman Kosse, az ukrán fegyveres erők tisztje arról beszélt, hogy az orosz csapatok már régóta próbálják elfoglalni a harkivi területen fekvő kisvárost. Az oroszok folyamatosan változtatják taktikát, miközben a települést gyakorlatilag teljesen lerombolták – számolt be róla a Strana és az Espreso.tv.
Orosz–ukrán háború: Moszkva új taktikával próbálkozik + videó
Március elején Ukrajna több pontján is kiéleződtek a harcok. A beszámolók szerint az orosz hadsereg új taktikával próbálja megkerülni a rommá lőtt Vovcsanszkot, miközben a zaporizzsjai területen is újraindult az offenzíva. Az orosz–ukrán frontvonal helyzete több helyen bizonytalan. Katonai szakértők szerint a legtöbb térségben az oroszok kezében van a kezdeményezés, de az ukrán hadsereg mindent megtesz az orosz műveletek szabotálása érdekében.
Mint fogalmazott,
Vovcsanszk már másfél évvel ezelőtt is romhalmaz volt, és a megszálló erők a romokon keresztül haladtak előre.
Tavaly tavasszal az orosz csapatok még nehézfegyverzettel próbálták elfoglalni a vovcsanszki ukrán állásokat, most gyalogos hadosztályokkal támadnak és az orosz katonák folyamatosan keresik azokat a pontokat, ahol át tudnak törni az ukrán védelmen.
Vovcsanszk egykor 17 ezer ember otthona volt
További Külföld híreink
Az utóbbi időben valamelyest visszaesett az orosz tevékenység a pokrovszki irányban, amiben szerepet játszott az enyhébb idő és az olvadás, ami megnehezítette az előrenyomulást, valamint a kommunikációs problémák is akadályt jelentettek, amelyek a Starlink-terminálok kikapcsolása után jelentkeztek.
A zaporizzsjai frontszakaszon új fejleményekről számoltak be
Az orosz erők ismét offenzívát indítottak Huljajpole irányában, annak ellenére, hogy az ukrán csapatok az elmúlt időszakban több sikeres ellentámadást hajtottak végre. Konsztantyin Masovec katonai szakértő szerint az orosz egységek jelenleg a kisvárostól nyugatra és délnyugatra összpontosítják erőiket. A támadások a Huljajpole–Omelnyik szakasz mentén, valamint a Dorozsnyanka–Huljajpoleszkoje irányában zajlanak.
A szakértő szerint az elmúlt héten az orosz előrenyomulás viszonylag csekély volt, mindössze 1–1,5 kilométer. Erőik ugyanakkor bekapcsolódtak a Zsaliznyicsnoje településért folyó harcokba és orosz osztagokat már a településtől nyugatra is észleltek. Masovec úgy látja, a helyzet ezen a frontszakaszon rendkívül instabil, miközben az északi oldalon egyre nagyobb nyomás nehezedik az orosz erőkre, a déli frontszakaszokon továbbra is az oroszok kezében van a kezdeményezés.
A katonai szakértő szerint az ukrán ellentámadások komoly problémát okozhatnak az orosz csapatoknak, ha az ukrán hadsereg előre tud nyomulni a Jancsur folyó mentén, és eléri az Uszpenovka körzetét.
Borítókép: Ukrán katonák a frontvonalon (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját
Hajdu János került fel a listára.
Megszólalt Amerika Lengyelország nukleáris terveiről
A lengyel elnök kijelentéseire reagáltak.
Hatalmi harc Brüsszelben: egymásnak feszül Ursula von der Leyen és Kaja Kallas
A háborúpártiságban azért egyetértenek.
Castel: Az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij pedig a Közel-Keleten keres támogatást
Robert C. Castel legfrissebb külpolitikai elemzése.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját
Hajdu János került fel a listára.
Megszólalt Amerika Lengyelország nukleáris terveiről
A lengyel elnök kijelentéseire reagáltak.
Hatalmi harc Brüsszelben: egymásnak feszül Ursula von der Leyen és Kaja Kallas
A háborúpártiságban azért egyetértenek.
Castel: Az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij pedig a Közel-Keleten keres támogatást
Robert C. Castel legfrissebb külpolitikai elemzése.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!