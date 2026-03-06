Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

orosz–ukrán háborúUkrajnaVovcsanszk

Orosz–ukrán háború: Moszkva új taktikával próbálkozik + videó

Március elején Ukrajna több pontján is kiéleződtek a harcok. A beszámolók szerint az orosz hadsereg új taktikával próbálja megkerülni a rommá lőtt Vovcsanszkot, miközben a zaporizzsjai területen is újraindult az offenzíva. Az orosz–ukrán frontvonal helyzete több helyen bizonytalan. Katonai szakértők szerint a legtöbb térségben az oroszok kezében van a kezdeményezés, de az ukrán hadsereg mindent megtesz az orosz műveletek szabotálása érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 16:49
Ukrán katonák a frontvonalon Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025 volt az orosz–ukrán háború legvéresebb éve, de 2026 március első hetében sem csillapodtak a harcok. Az orosz erők új taktikával próbálják megkerülni Vovcsanszkot, Roman Kosse, az ukrán fegyveres erők tisztje arról beszélt, hogy az orosz csapatok már régóta próbálják elfoglalni a harkivi területen fekvő kisvárost. Az oroszok folyamatosan változtatják taktikát, miközben a települést gyakorlatilag teljesen lerombolták  – számolt be róla a Strana és az Espreso.tv.

Orosz–ukrán háború: Vovcsanszk már másfél évvel ezelőtt is romhalmaz volt – a harcok azóta is folynak a városért
 Orosz–ukrán háború: Vovcsanszk már másfél évvel ezelőtt is romhalmaz volt – a harcok azóta is folynak a városért. Fotó: AFP

Mint fogalmazott, 

Vovcsanszk már másfél évvel ezelőtt is romhalmaz volt, és a megszálló erők a romokon keresztül haladtak előre.

Tavaly tavasszal az orosz csapatok még nehézfegyverzettel próbálták elfoglalni a vovcsanszki ukrán állásokat, most gyalogos hadosztályokkal támadnak és az orosz katonák folyamatosan keresik azokat a pontokat, ahol át tudnak törni az ukrán védelmen. 

Vovcsanszk egykor 17 ezer ember otthona volt

Az utóbbi időben valamelyest visszaesett az orosz tevékenység a pokrovszki irányban, amiben szerepet játszott az enyhébb idő és az olvadás, ami megnehezítette az előrenyomulást, valamint a kommunikációs problémák is akadályt jelentettek, amelyek a Starlink-terminálok kikapcsolása után jelentkeztek.

A zaporizzsjai frontszakaszon új fejleményekről számoltak be

Az orosz erők ismét offenzívát indítottak Huljajpole irányában, annak ellenére, hogy az ukrán csapatok az elmúlt időszakban több sikeres ellentámadást hajtottak végre. Konsztantyin Masovec katonai szakértő szerint az orosz egységek jelenleg a kisvárostól nyugatra és délnyugatra összpontosítják erőiket. A támadások a Huljajpole–Omelnyik szakasz mentén, valamint a Dorozsnyanka–Huljajpoleszkoje irányában zajlanak.

A szakértő szerint az elmúlt héten az orosz előrenyomulás viszonylag csekély volt, mindössze 1–1,5 kilométer. Erőik ugyanakkor bekapcsolódtak a Zsaliznyicsnoje településért folyó harcokba és orosz osztagokat már a településtől nyugatra is észleltek. Masovec úgy látja, a helyzet ezen a frontszakaszon rendkívül instabil, miközben az északi oldalon egyre nagyobb nyomás nehezedik az orosz erőkre, a déli frontszakaszokon továbbra is az oroszok kezében van a kezdeményezés. 

A katonai szakértő szerint az ukrán ellentámadások komoly problémát okozhatnak az orosz csapatoknak, ha az ukrán hadsereg előre tud nyomulni a Jancsur folyó mentén, és eléri az Uszpenovka körzetét.

Borítókép: Ukrán katonák a frontvonalon (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

A legutóbbi orosz–ukrán fogolycsere képein megtört embereket látni + fotók

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu