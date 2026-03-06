Orosz–ukrán háború: Moszkva új taktikával próbálkozik + videó

Az utóbbi időben valamelyest visszaesett az orosz tevékenység a pokrovszki irányban, amiben szerepet játszott az enyhébb idő és az olvadás, ami megnehezítette az előrenyomulást, valamint a kommunikációs problémák is akadályt jelentettek, amelyek a Starlink-terminálok kikapcsolása után jelentkeztek.

A zaporizzsjai frontszakaszon új fejleményekről számoltak be

Az orosz erők ismét offenzívát indítottak Huljajpole irányában, annak ellenére, hogy az ukrán csapatok az elmúlt időszakban több sikeres ellentámadást hajtottak végre. Konsztantyin Masovec katonai szakértő szerint az orosz egységek jelenleg a kisvárostól nyugatra és délnyugatra összpontosítják erőiket. A támadások a Huljajpole–Omelnyik szakasz mentén, valamint a Dorozsnyanka–Huljajpoleszkoje irányában zajlanak.

A szakértő szerint az elmúlt héten az orosz előrenyomulás viszonylag csekély volt, mindössze 1–1,5 kilométer. Erőik ugyanakkor bekapcsolódtak a Zsaliznyicsnoje településért folyó harcokba és orosz osztagokat már a településtől nyugatra is észleltek. Masovec úgy látja, a helyzet ezen a frontszakaszon rendkívül instabil, miközben az északi oldalon egyre nagyobb nyomás nehezedik az orosz erőkre, a déli frontszakaszokon továbbra is az oroszok kezében van a kezdeményezés.

A katonai szakértő szerint az ukrán ellentámadások komoly problémát okozhatnak az orosz csapatoknak, ha az ukrán hadsereg előre tud nyomulni a Jancsur folyó mentén, és eléri az Uszpenovka körzetét.

Borítókép: Ukrán katonák a frontvonalon (Fotó: AFP)