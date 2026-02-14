2025 volt a legvéresebb év az ukrajnai háborúban + videó

A Conflict Intelligence Team (CIT) február 9-én közzétett tanulmánya alapján 2025 volt a háború eddigi legpusztítóbb éve a civilek számára. A jelentés szerint 2025-ben Ukrajnában legalább 2919 civil vesztette életét, és több mint 17 ezren sebesültek meg, köztük csaknem száz gyermek. Az adatokat az elemzők több mint 14 ezer dokumentált ukrajnai incidens – tüzérségi támadások, légicsapások és fegyveres összecsapások – alapján állították össze – írja a Kyiv Post.

Civilek és mentőszolgálatok tagjai kutatnak a romok között egy nyolcéves fiú után, miután egy Sahíd típusú orosz drón csapást mért egy lakóházra az ukrajnai Kramatorszkban 2026. február 12-én (Fotó: AFP)

A portál szerint a civil halottak száma mintegy 12 százalékkal nőtt 2024-hez képest. A legsúlyosabb veszteségeket az ukrán nagyvárosok elleni rakétatámadások okozták, különösen Kijevben, Szumiban és Ternopilban. Az év során több esetben is nagy hatótávolságú cirkáló- vagy ballisztikus rakéták csapódtak lakóépületekbe, amelyek összeomlása tömeges áldozatokkal járt.

A frontvonal közelében fekvő települések – mindenekelőtt Herszon – lakói szintén súlyos veszteségeket szenvedtek el. A beszámoló szerint az orosz erők rövidebb hatótávolságú fegyvereket, köztük FPV-drónokat és aknavetőket is bevetettek, amelyek civil célpontokat, például tömegközlekedési eszközöket értek.

Shocking moment as a russian ‘Molniya’ drone struck an apartment building in Kharkiv today ‼️



Pure and simple terrorism with no military goals. Bloody russian terrorists bastards‼️ pic.twitter.com/U7DxnjTQ0x — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 25, 2026

A CIT adatai alapján 2025-ben a legtöbb civil áldozatot összességében dróntámadások okozták: több mint 1300 ember halt meg és tízezernél is többen sérültek meg ilyen eszközök miatt. Ez a szám a jelentés szerint háromszorosa az előző évi adatnak.

A legnagyobb egyedi veszteségekkel járó napok ugyanakkor tömeges rakétacsapásokhoz kötődtek. A Kyiv Post kiemeli a júniusi dnyiprói támadást, valamint a novemberi ternopili rakétacsapást, amelyben több tucat civil, köztük gyermekek vesztették életüket.