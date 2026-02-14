ukrajnai háborúáldozatciviltámadás

2025 volt a legvéresebb év az ukrajnai háborúban + videó

A 2025-ös év követelte a legtöbb civil áldozatot az orosz–ukrán háború kezdete óta – számolt be róla a Kyiv Post a Conflict Intelligence Team friss jelentése alapján. A független elemzőcsoport szerint a drón- és rakétatámadások következtében tavaly több ezer civil halt meg, a sérültek száma pedig meghaladta az összes korábbi év adatát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 4:04
Egy orosz támadás helyszínén Odesszában 2026. február 13-án Fotó: AFP
A Conflict Intelligence Team (CIT) február 9-én közzétett tanulmánya alapján 2025 volt a háború eddigi legpusztítóbb éve a civilek számára. A jelentés szerint 2025-ben Ukrajnában legalább 2919 civil vesztette életét, és több mint 17 ezren sebesültek meg, köztük csaknem száz gyermek. Az adatokat az elemzők több mint 14 ezer dokumentált ukrajnai incidens – tüzérségi támadások, légicsapások és fegyveres összecsapások – alapján állították össze – írja a Kyiv Post.

Civilek és mentőszolgálatok tagjai kutatnak a romok között egy nyolcéves fiú után, miután egy Sahíd típusú orosz drón csapást mért egy lakóházra az ukrajnai Kramatorszkban 2026. február 12-én
Civilek és mentőszolgálatok tagjai kutatnak a romok között egy nyolcéves fiú után, miután egy Sahíd típusú orosz drón csapást mért egy lakóházra az ukrajnai Kramatorszkban 2026. február 12-én (Fotó: AFP)

A portál szerint a civil halottak száma mintegy 12 százalékkal nőtt 2024-hez képest. A legsúlyosabb veszteségeket az ukrán nagyvárosok elleni rakétatámadások okozták, különösen Kijevben, Szumiban és Ternopilban. Az év során több esetben is nagy hatótávolságú cirkáló- vagy ballisztikus rakéták csapódtak lakóépületekbe, amelyek összeomlása tömeges áldozatokkal járt.

A frontvonal közelében fekvő települések – mindenekelőtt Herszon – lakói szintén súlyos veszteségeket szenvedtek el. A beszámoló szerint az orosz erők rövidebb hatótávolságú fegyvereket, köztük FPV-drónokat és aknavetőket is bevetettek, amelyek civil célpontokat, például tömegközlekedési eszközöket értek.

A CIT adatai alapján 2025-ben a legtöbb civil áldozatot összességében dróntámadások okozták: több mint 1300 ember halt meg és tízezernél is többen sérültek meg ilyen eszközök miatt. Ez a szám a jelentés szerint háromszorosa az előző évi adatnak.

 A legnagyobb egyedi veszteségekkel járó napok ugyanakkor tömeges rakétacsapásokhoz kötődtek. A Kyiv Post kiemeli a júniusi dnyiprói támadást, valamint a novemberi ternopili rakétacsapást, amelyben több tucat civil, köztük gyermekek vesztették életüket.

A jelentés több támadás kapcsán azt állítja, hogy a civilek szándékos célponttá váltak, amit háborús bűncselekményként értékel. Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben következetesen azt hangsúlyozza, hogy kizárólag katonai célpontokat támadnak. Az orosz állami média több esetben vitatta az ukrán és nyugati beszámolókat, katonai objektumokra hivatkozva.

A Kyiv Post beszámolója szerint a CIT megállapításai összhangban vannak az ENSZ ukrajnai Emberi Jogi Megfigyelő Missziójának adataival, amelyek szintén a civil áldozatok számának emelkedését mutatják. Mindkét szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a valós számok ennél is magasabbak lehetnek, mivel a harci cselekmények sok esetben ellehetetlenítik a pontos adatgyűjtést.

A háború eddigi legsúlyosabb, egyetlen fegyverrel elkövetett civil áldozatokkal járó támadására 2022 márciusában került sor Mariupolban, amikor egy színház épületét érte légicsapás. Független szakértők szerint az épületet civilek használták menedékként.

A 2025-ös adatok mindenesetre azt mutatják, hogy a konfliktus negyedik évére a civil lakosság terhei nemhogy csökkentek volna, hanem tovább növekedtek – emeli ki a Kyiv Post.

Borítókép: Egy orosz támadás helyszínén Odesszában 2026. február 13-án (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

