A Telegram közösségi oldalon ismét felbukkant egy videó az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen az látszik, hogy az út szélén több egyenruhás – rendőrök és katonák – igazoltat egy férfit. A helyszínen több rendőrautó áll, valamint egy fehér furgon is várakozik, amely a férfi elszállítására szolgálhat – számolt be az Origo.
Kiszolgáltatott embereket hurcolnak a frontra + videó
Egy Telegramon terjedő felvétel tanúsága szerint több rendőr és katona intézkedett egy férfival az út szélén, miközben a helyszínen rendőrautók és egy fehér furgon is parkolt.
A felvételen az látható, hogy az intézkedés közben a férfit körbeállják és igazoltatják. A közelben folyamatos a forgalom, az intézkedés nyílt utcán történik.
A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket az utcáról.
Egy korábbi videón brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.
További Külföld híreink
Egy másik felvételen Zelenszkij emberei már a lakásokba is betörnek.
Dnyipróban egy esetben egészen eldurvultak az események, az ukrán sorozók kivonszoltak egy férfit egy lakóépületből. A jelenet során a férfit ütlegelték, majd erőszakkal egy járműbe tuszkolták.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna a magyar energiaellátással játszik
Politikai fegyverként használja az ország energiaellátásának biztonságát.
Orbán Balázs: Németország még több támogatást kér Ukrajnának
A veszély valós.
A háború nap mint nap újabb életeket követel, családok gyászolják szeretteiket + videó
Nők tízezrei szolgálnak az ukrán hadseregben, közülük több ezren közvetlenül a frontvonalon.
Peszkov elárulta, mikor folytatódnak az Ukrajnáról szóló tárgyalások
Az egyeztetések előkészítése folyamatban van.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna a magyar energiaellátással játszik
Politikai fegyverként használja az ország energiaellátásának biztonságát.
Orbán Balázs: Németország még több támogatást kér Ukrajnának
A veszély valós.
A háború nap mint nap újabb életeket követel, családok gyászolják szeretteiket + videó
Nők tízezrei szolgálnak az ukrán hadseregben, közülük több ezren közvetlenül a frontvonalon.
Peszkov elárulta, mikor folytatódnak az Ukrajnáról szóló tárgyalások
Az egyeztetések előkészítése folyamatban van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!