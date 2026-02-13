Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Kiszolgáltatott embereket hurcolnak a frontra + videó

Egy Telegramon terjedő felvétel tanúsága szerint több rendőr és katona intézkedett egy férfival az út szélén, miközben a helyszínen rendőrautók és egy fehér furgon is parkolt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 12:33
Voldimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A Telegram közösségi oldalon ismét felbukkant egy videó az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen az látszik, hogy az út szélén több egyenruhás – rendőrök és katonák – igazoltat egy férfit. A helyszínen több rendőrautó áll, valamint egy fehér furgon is várakozik, amely a férfi elszállítására szolgálhat – számolt be az Origo.

Kegyetlen kényszersorozás Ukrajnában (Forrás: Telegram)
Kegyetlen kényszersorozás Ukrajnában (Forrás: Telegram)

A felvételen az látható, hogy az intézkedés közben a férfit körbeállják és igazoltatják. A közelben folyamatos a forgalom, az intézkedés nyílt utcán történik.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket az utcáról.

Egy korábbi videón brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.

Egy másik felvételen Zelenszkij emberei már a lakásokba is betörnek.

Dnyipróban egy esetben egészen eldurvultak az események, az ukrán sorozók kivonszoltak egy férfit egy lakóépületből. A jelenet során a férfit ütlegelték, majd erőszakkal egy járműbe tuszkolták. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

