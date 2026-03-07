magyar női kosárlabda-válogatottVölgyi Péterkosárlabda vb-selejtezőDombai RékaStuder Ágnes

A magyar válogatott történelmet akar írni Isztambulban

Kemény feladat vár a magyar női kosárlabda-válogatottra a jövő héten, mivel világbajnoki selejtezőkön lép pályára Argentína, Ausztrália, Kanada, Japán és Törökország legjobbjai ellen Isztambulban. A magyar válogatott húzóemberei közé tartozhat a Szekszárd játékosa, Dombai Réka és a Pécs irányítója, Studer Ágnes is, akik már nagyon készülnek a török metropoliszban sorra kerülő meccsekre. A két kosárlabdázó is ott volt a fájó emlékű, elbukott olimpiai selejtezőben Sopronban, de szerintük már sikerült maguk mögött hagyni a két évvel ezelőtti kudarcot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 5:52
A magyar válogatott Székesfehérváron készül a vb-selejtezőkre
A magyar válogatott Székesfehérváron készül a vb-selejtezőkre Forrás: MKOSZ/Girgász Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Női kosárlabdázóink 2024 augusztusában megnyerték Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel bejutottak a kvalifikáció végső körébe, ami a jövő héten kezdődik. Az eddig öt vb-n szereplő, s ezekből a legutóbbi alkalommal, 1998-ban tizedikként záró magyar válogatott a márciusi 11. és 17. között esedékes vb-selejtezőkön Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játszik majd Isztambulban, a már kijutott Ausztrália mellett a három legjobb együttes kvalifikálja magát a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A magyar válogatott jó hangulatban készül Székesfehérváron a vb-selejtezőkre
A magyar válogatott jó hangulatban várják a fontos mérkőzéseket. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A magyar válogatott előtt egy közös cél lebeg

A nemzeti csapat Székesfehérváron készül az előtte álló megmérettetésekre, a válogatott két húzóembere is bizakodóan tekint a jövő heti vb-selejtezők elé. A TARR KSC Szekszárd játékosa, Dombai Réka az alapszakasz tíz legjobb kosárlabdázója közé tartozik eddig a teljesítményindex-átlagok alapján. A 23 éves hátvéd reméli, hogy a magyar csapat sikeresen veszi majd az akadályokat.

– Bízom benne, hogy sikerül történelmet írnunk. Úgy érzem, hogy idén jó szezonom van, és remélem, hogy ezt tudom majd kamatoztatni a nemzeti csapatban is. Szeretnék segíteni a lányoknak, bármiről legyen szó. Összetartó társaság vagyunk, s bár rövid időnk van felkészülni, azt gondolom, hogy közösen el tudjuk érni a céljainkat – árulta el a magyar kosárlabdázó, akinek a szerepköre még nem tisztázódott, de őt ez nem is zavarja. – Azt gondolom, hogy Völgyi Péter ugyanazt várja tőlem, mint mindenkitől. A védekezés elsődleges fontosságú. A csapatban megvannak azok a játékosok, akik támadójátékban nagyobb szerepet kaphatnak, s ezzel nincs is baj. Mindenkinek megvan, hogy miben jó és tudja segíteni a válogatottat – mondta el a Szekszárd játékosa, aki hozzátette, hogy a héten egy edzőmeccset is játszottak egy fehérvári férficsapattal. 

A két évvel ezelőtti olimpiai selejtezőben Japánt legyőzte a magyar válogatott Sopronban. Dombai Réka szerint akkor meg tudták mutatni az erőfölényüket a gyűrű közelében, amire az első vb-selejtezőn is építhetnek majd.

Az első meccs kiemelt jelentőséggel bír majd, hogy milyen szájízzel vágunk neki a vb-selejtezőknek. Fontos lesz, hogy az ő támadójátékukat limitálni tudjuk, meg kell tudnunk akadályozni a gyors indításaikat.

Ami a második meccset illeti: Juhász Dorka, Kiss Virág és Turner Yvonne később csatlakoznak hozzánk, de az ő érkezésükkel sokkal inkább fel tudjuk venni majd a versenyt a kanadai válogatottal – hangsúlyozta Dombai Réka. 

A magyar válogatott Dombai Rékának remek idénye van
Dombai Rékának remek idénye van. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A Szekszárd kosarasa ott volt a két évvel ezelőtti olimpiai selejtezőben is, ahol a magyar válogatott óriási, huszonkét pontos előnyről kapott ki Spanyolország ellen, s ezzel eldőlt, hogy nem jutott ki a párizsi ötkarikás játékokra. Vajon mennyire maradt benne a magyar kosarasban a soproni kudarc?

– Nagyon fájó emlék, de úgy gondolom, hogy mentálisan mindenki stabil a csapatban. Minden játékos tiszta lappal vág neki a selejtezőknek. Profi sportolók vagyunk, és ha még eszünkbe is jut olykor, tudunk tenni ellene, mert egy közös cél lebeg csak a szemünk előtt – emelte ki Dombai Réka, s hozzátette, hogy pályafutása egyik, ha nem a legnagyobb sikere lenne a világbajnoki szereplés. 

Studer Ágnes újra elvállalná

Az NKA Universitas Pécs csapata hat játékost (Dúl Panka, Josepovits Kinga, Rátkai Eszter, Studer Ágnes, Török Ágnes, Varga Alíz) is ad a nemzeti csapatba, de minden bizonnyal a legtapasztaltabb közülük Studer Ágnes, akinek nagy szerepe lesz a magyar támadójáték szervezésében.

– Korábban sok sérüléssel küszködtem, most viszont úgy érzem, hogy a legjobb formámban vagyok fizikálisan és mentálisan is. Amikor megérkeztünk a válogatotthoz, egyfajta nyugodtság volt bennem, s talán ez azért van, mert tudom, hogy most azon a szinten fogok tudni teljesíteni, amelyen szeretnék. A szakmai stábtól mindent megkapunk, hogy bírjuk a meccsterheléseket, és legyen időnk regenerálódni – mondta el a pécsiek irányítója, aki Dombai Rékához hasonlóan már játszott a japánok ellen a két évvel ezelőtti olimpiai selejtezőben. – Testközelből éreztük azt, hogy milyen a japán válogatott ellen játszani, és ez nagyban megkönnyíti a helyzetünket, mintha csak a videózással készülnénk fel belőlük. Így jó, hogy velük kezdünk, és ezért már az első meccsen nagy esélyeink lehetnek a győzelemre, főleg úgy, hogy mi is frissek vagyunk. Igaz, náluk hamarabb vége lett a bajnokságnak, s minden bizonnyal ők is kielemeztek minket.

A magyar válogatott Studer Ágnes újra elvállalná a döntő dobást
Studer Ágnes újra elvállalná a döntő dobást. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

Az elmúlt időszakban nem teljesített túl jól a magyar válogatott, de Studer Ágnes szerint emiatt nem kell nyomást helyezniük magukra a játékosoknak, hanem meg kell próbálni magukat adni, küzdeni és arra törekedni, hogy száz százalékot nyújtsanak. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a fájó olimpiai selejtező emléke ott él-e még a pécsi irányítóban, aki a végjátékban fontos pillanatban hibázott el egy tempódobást.

Amikor kikaptunk, a francia klubcsapatomba tértem vissza, és ott volt időm ezen gondolkodni. Egy picit meg is keserítette az ott töltött időszakomat. Sokat tanultam magamról és arról is, hogyan lehet ezt feldolgozni. Ha újra egylabdás mérkőzésre kerülne sor a vb-selejtezőkön, nem haboznék, hogy elvállaljak egy döntő dobást, ha a csapatnak arra lenne szüksége.

Úgy érzem, hogy a csapatban megvan az a plusz, amivel sikerülhet kivívni a világbajnoki részvételt, ez is lehet egy sikertörténet – bizakodott a pécsiek játékosa.

Női kosárlabda világbajnoki selejtező, a magyar válogatott mérkőzései

  • Március 11.: Magyarország–Japán
  • Március 12.: Magyarország–Kanada
  • Március 14.: Magyarország–Ausztrália
  • Március 15.: Magyarország–Argentína
  • Március 17.: Magyarország–Törökország

 

A Japán elleni olimpiai selejtező 2024-ben:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.