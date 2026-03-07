A magyar válogatott történelmet akar írni Isztambulban

Női kosárlabdázóink 2024 augusztusában megnyerték Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel bejutottak a kvalifikáció végső körébe, ami a jövő héten kezdődik. Az eddig öt vb-n szereplő, s ezekből a legutóbbi alkalommal, 1998-ban tizedikként záró magyar válogatott a márciusi 11. és 17. között esedékes vb-selejtezőkön Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játszik majd Isztambulban, a már kijutott Ausztrália mellett a három legjobb együttes kvalifikálja magát a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A magyar válogatott jó hangulatban várják a fontos mérkőzéseket. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A magyar válogatott előtt egy közös cél lebeg

A nemzeti csapat Székesfehérváron készül az előtte álló megmérettetésekre, a válogatott két húzóembere is bizakodóan tekint a jövő heti vb-selejtezők elé. A TARR KSC Szekszárd játékosa, Dombai Réka az alapszakasz tíz legjobb kosárlabdázója közé tartozik eddig a teljesítményindex-átlagok alapján. A 23 éves hátvéd reméli, hogy a magyar csapat sikeresen veszi majd az akadályokat.

– Bízom benne, hogy sikerül történelmet írnunk. Úgy érzem, hogy idén jó szezonom van, és remélem, hogy ezt tudom majd kamatoztatni a nemzeti csapatban is. Szeretnék segíteni a lányoknak, bármiről legyen szó. Összetartó társaság vagyunk, s bár rövid időnk van felkészülni, azt gondolom, hogy közösen el tudjuk érni a céljainkat – árulta el a magyar kosárlabdázó, akinek a szerepköre még nem tisztázódott, de őt ez nem is zavarja. – Azt gondolom, hogy Völgyi Péter ugyanazt várja tőlem, mint mindenkitől. A védekezés elsődleges fontosságú. A csapatban megvannak azok a játékosok, akik támadójátékban nagyobb szerepet kaphatnak, s ezzel nincs is baj. Mindenkinek megvan, hogy miben jó és tudja segíteni a válogatottat – mondta el a Szekszárd játékosa, aki hozzátette, hogy a héten egy edzőmeccset is játszottak egy fehérvári férficsapattal.

A két évvel ezelőtti olimpiai selejtezőben Japánt legyőzte a magyar válogatott Sopronban. Dombai Réka szerint akkor meg tudták mutatni az erőfölényüket a gyűrű közelében, amire az első vb-selejtezőn is építhetnek majd.

Az első meccs kiemelt jelentőséggel bír majd, hogy milyen szájízzel vágunk neki a vb-selejtezőknek. Fontos lesz, hogy az ő támadójátékukat limitálni tudjuk, meg kell tudnunk akadályozni a gyors indításaikat.

Ami a második meccset illeti: Juhász Dorka, Kiss Virág és Turner Yvonne később csatlakoznak hozzánk, de az ő érkezésükkel sokkal inkább fel tudjuk venni majd a versenyt a kanadai válogatottal – hangsúlyozta Dombai Réka.