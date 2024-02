A Japán elleni bravúr akkor ér valamit, ha a csapat kijut az olimpiára

Csodálatos bravúrt hajtott végre a magyar női kosárlabda-válogatott: az olimpiai selejtező tornán 81-65-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes Japánt. Azt a Japánt, amely a torna első napján csütörtökön szinte leiskolázta spanyolokat. A gyenge kezdés után a magyar játékosok percről percre jobban kosárlabdáztak, a félidőre kiegyenlítettek, majd izgalmas hajrában nyertek. Érthető, hogy Székely Norbert szövetségi kapitány nehezen találta a szavakat a mérkőzést követően:

Fotó: Csudai Sándor

– Megmutattuk, hogy ilyen magas szinten is tudunk kosárlabdázni – mondta. – Olyan intenzitással játszottunk, amilyet ez a meccs megkívánt. Tudtuk, sebességben fel kell vennünk az ellenféllel a versenyt, ugyanakkor sikerült őket kellően lelassítani, ha kellett cserékkel, ha kellett, faultokkal tördeltük a játékot. Mozgott a labda, remekül játszottuk meg a belső embereket, sok lepattanót szereztünk, azaz több tényező is kellett a sikerhez, több lábon is álltunk.

Sokat harcol és sokat köszönhet

Ilyenkor ritkán emel ki egy edző egy játékost, ám Székely Norbert most kivételt tett:

– Többen is nagyszerű teljesítményt nyújtottak, de külön is megemlítem Határ Bernadett érett játékát. Rengeteget harcolok vele, de rengeteget köszönhetek is neki, most parádésan kosárlabdázott.

Fotó: Csudai Sándor

Persze, a szövetségi kapitány kiemelhette volna Juhász Dorkát, Lelik Rékát, Dubei Debórát is, ám a szavaihoz csak annyit tett hozzá, hogy ezen a találkozón, valaki mindig elő tudott lépni vezéregyéniségnek, és a siker a csapat érdeme.

– A csapat mellett muszáj szólnom a közönségről. Sopronban olyan szurkolást kaptunk, amilyet én még sohasem éltem át, a nehéz pillanatokban ez lendítette át a játékosokat a holtpontokon. Mindannyiunk nevében köszönjük, és reméljük, itt lesznek a szurkolók vasárnap Spanyolország ellen is.

Csak egy forgatókönyv él a fejében

Ezzel át is tértünk az utolsó, mindent eldöntő körre. Mind a négy csapatnak három-három pontja van, és ha Kanada legyőzi vasárnap Japánt, akkor a magyar válogatott akár ki is kaphat a spanyoloktól, de létezik olyan forgatókönyv is, amelyben nem jutunk ki az olimpiára. Azaz, mind a négy válogatott kieshet még. Székely Norbert azonban hallani sem akar számolgatásról: