Az angol sajtó nekiesett Gyökeres Viktornak, az Arsenal edzője is ítéletet mondott

Hosszas huzavona után 65 millió euróért igazolt Gyökeres Viktor a nyáron a Sportingtól az Arsenal csapatába, miután a portugál együttesben 102 meccsen 97 gólt szerzett az elmúlt években, és Európa egyik legkeresettebb csatára lett. Gyökeres önbizalomban nem szenved hiányt, a 14-es mezt választotta, amely az Arsenal történetének egyik legjobb csatára, Thierry Henry nevével forrt össze. Nagyok a várakozások, de Gyökeres első meccse az Emirates-stadionban nem sült el jól.

Gyökeres Viktor bemutatkozott az Arsenal stadionjában a Villarreal ellen (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Pedig angol beszámolók szerint már több ezer Arsenal-szurkoló a magyar származású svéd válogatott csatár új, 14-es mezében látogatott ki a spanyol Villarreal elleni felkészülési meccsre. De nem azt kapták, amit vártak. Az Arsenal egyrészt 3-2-es vereséget szenvedett, másrészt Gyökeres teljesítménye egyelőre elmarad a várakozásoktól.

„Új csatár, de ugyanazok a régi problémák az Arsenalnál” – jelenti ki már a címében is a Daily Mail, amely nem kímélte cikkében Gyökeres Viktort. Mint írják, az Arsenalnak régóta nagy szüksége volt egy vérbeli gólvágóra, és a szurkolók kiéhezettségét jelzi, hogy rekordgyorsasággal fogynak a mezei.

„A pályán mégis ugyanaz történt, mint errefelé általában – az Arsenal csatára alig avatkozott játékba, szaladgált a labda körül, de a csapattársai nem találták meg” – mondanak nem túl pozitív ítéletet Gyökeres hazai bemutatkozásáról, miután korábban a Tottenham elleni meccsen nem sokat játszott.

Gyökerest a 63. percben le is cserélték a Villarreal ellen.

Az Arsenal edzője megvédte Gyökeres Viktort

Mikel Arteta, az Arsenal edzője nem volt elégedetlen, szerinte még több idő kell Gyökeres Viktor beépítésére a csapatba.

– Fontos volt neki, hogy kezdőként játsszon egy meccsen, és elkezdje átérezni a csapattal való kapcsolatot. Csak egy hete van velünk, de sok mindent láttam benne, különösen azt, ahogyan bizonyos területeket támadott.

Arteta azt is megjegyezte, hogy Gyökeresnek fizikai lemaradása van, mivel a Sportingnál az utolsó időszakában már nem edzett a csapattal az átigazolási mizéria miatt.

– Két hónapja nem igazán edzett a csapattal, nálunk most hat vagy öt edzésen van túl eddig. Minden meccsen tesz egy újabb lépést előre, és egyre jobb formában lesz – fogalmazott Arteta.