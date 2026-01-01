Andrej BabisbékeCsehország

Andrej Babis bízik a békében

A cseh miniszterelnök újévi beszédében hangsúlyozta, hogy 2026 talán végre a béke éve lehet. Andrej Babis azoknak az európai politikusoknak is üzent, akik elkerülhetetlen háborúról beszélnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 18:13
Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
Babis optimistán tekint a jövő évre
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A cseh miniszterelnök újévi beszédében arról beszélt, hogy ahelyett hogy a dolgok lecsillapítására törekednének, még mindig vannak olyan európai vezetők akik felelőtlen politikát folytatnak és egy elkerülhetetlen háborúról beszélnek. 

Azt kívánom, hogy 2026 a béke éve legyen. És hiszem, hogy az lesz. Ahelyett, hogy a békés megoldások után kutatnánk, egyre gyakrabban halljuk, hogy a háború elkerülhetetlen, hogy két-három éven belül bekövetkezik. Ez nem a politika feladata. A politikusoknak nem szabad háborúval riogatniuk. Az ő felelősségük, hogy a háborúk véget érjenek

– hangsúlyozta Babis beszédében. 

A cseh miniszterelnök emellett arról a reményéről is beszélt, hogy  Csehország polgárai 2026-ban büszkék lehetnek országukra. Egyben azt javasolta, hogy március 30-át tegyék a cseh zászló napjává – írja az Origo. 

Andrej Babis, szemben a korábbi cseh kormánnyal, már többször is hangsúlyozta, hogy a béke pátján áll. Emellett a miniszterelnök arról is beszélt, hogy véleménye szerint a cseh emberek pénzének Csehországban és nem Ukrajnában van a helye.

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

