Andrej Babis bízik a békében

A cseh miniszterelnök újévi beszédében hitet tett amellett, hogy 2026 talán végre a béke éve lehet. Andrej Babis ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban még mindig sok az olyan felelőtlen politikus, aki a háború elkerülhetetlenségével riogat.
A cseh miniszterelnök újévi beszédében arról beszélt, hogy ahelyett hogy a dolgok lecsillapítására törekednének, még mindig vannak olyan európai vezetők akik felelőtlen politikát folytatnak és egy elkerülhetetlen háborúról beszélnek.
Azt kívánom, hogy 2026 a béke éve legyen. És hiszem, hogy az lesz. Ahelyett, hogy a békés megoldások után kutatnánk, egyre gyakrabban halljuk, hogy a háború elkerülhetetlen, hogy két-három éven belül bekövetkezik. Ez nem a politika feladata. A politikusoknak nem szabad háborúval riogatniuk. Az ő felelősségük, hogy a háborúk véget érjenek
– hangsúlyozta Babis beszédében.
