Erősödnek a Patrióták, Brüsszelben egyre nagyobb a félelem

Ez egy nagy, fényes pillanat a Patrióták történetében, mert most először volt olyan választás Európában, ahol nem egyszerűen javult a Patriótákhoz tartozó párt, hanem megnyerte a választást és miniszterelnököt fog adni. Így fogalmazott a Brüsszel felé vezető úton Orbán Viktor.

Orbán Viktor a Patrióta erők előretörésére mutatott rá (Fotó: MTI)

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Eddig én voltam a Patriótákon belül az egyetlen miniszterelnök, most már a csehek is társultak, két miniszterelnöke van a Patriótáknak az Európai Tanács ülésén. Óriási eredmény, és jól mutatja a jövő irányát.

A kormányfő hozzátette: Mindenhol a nemzeti pártok erősödnek, a liberális globális pártok pedig gyengülnek, ez a nyugati világnak egy általános jelensége.

Korszakváltásban vagyunk, annak a korszaknak vége van. Most a nemzetek korszaka következik. Hogy az átmenet milyen hosszú lesz, azt nem tudom megmondani, de a folyamat halad, mint Babis miniszterelnök úr győzelme is mutatja

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

Borítókép: Erősödnek a Patrióták (Fotó: AFP)