Húsz éve a terror árnyékában – Európa legvéresebb iszlamista támadásai

Szerdán volt a 2015-ös Charlie Hebdo elleni támadás évfordulója, azé a terrortámadásé, amely megrázta Európát, és alapjában rengette meg az európai emberek biztonságba vetett hitét. Ennek kapcsán felidéztük az elmúlt húsz év legsúlyosabb iszlamista terrortámadásait. A sorozatos terrortámadások jól mutatják az elhibázott brüsszeli migrációs politika hatását.

2026. 01. 08. 4:55
Nyitott ajtókkal állt a tetthely közelében egy autó, amellyel az elkövető a magdeburgi karácsonyi vásáron emberek tömegébe hajtott. Háborús állapotok a nyugati országban (Fotó: AFP)
2015. január 7-én a Charlie Hebdo elleni terrortámadás megrázta egész Franciaországot, mivel nemcsak a szólásszabadság elleni támadás volt, hanem egy olyan tragédia, amelyben ártatlan emberek vesztették életüket. Európa ez elmúlt húsz évben az iszlamista terrortámadások árnyékában él, ami számtalan család életét tette tönkre Londontól Isztambulig.

Megemlékezés a Charlie Hebdo szerkesztőség ellen elkövetett terrortámadásra (Fotó: LAURENT CARON / Hans Lucas)
Az évek során Charlie Hebdo nevű hetilap többször is fenyegetéseket kapott, de 2015 januárjában ezek a fenyegetések véres valósággá váltak. Chérif és Saïd Kouachi, a két iszlamista merénylő, akik kapcsolatban álltak az al-Kaidával, tervezték meg a támadást.

A merénylet napján a Kouachi testvérek felfegyverkezve léptek be a lap párizsi szerkesztőségébe. Miután áthaladtak a biztonsági őrökön, a fegyveresek megkezdték a vérengzést.

Az elmúlt húsz évben Európát számtalan iszlamista indíttatású terrorcselekmény sújtotta: Madridban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben, Isztambulban, Magdeburgban és még számos városban. A támadások több száz életet követeltek, és gyökeresen átformálták az európai lakosság bevándorláshoz való hozzáállását.

2004-es madridi terrortámadások

A 2004-es madridi terrortámadások (amelyeket spanyolul a dátum rövidítésével általában 11M néven említenek) egy összehangolt pokolgépes merényletsorozat volt a madridi vasúthálózaton 2004. március 11-e reggelén, három nappal a parlamenti választások előtt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt öt robbanás rázta meg Madridot azután, hogy az ETA baszk terrorszervezet telefonon figyelmeztetett a közelgő merényletekre. A robbantásokat egy, az al-Kaidához köthető terrorszervezet követte el. 

A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat.

2005-ben öngyilkos merénylők csaptak le Londonban

A madridi vasúti robbantásokat követően, egy év se telt el Európát máris újabb, iszlamista indíttatású terrortámadás érte.

2005 júliusában Londonban, a reggeli csúcsidőszakban hajtottak végre összehangolt öngyilkos merényleteket négy különböző helyszínen: három földalattin és egy autóbuszon.

A támadások következtében legalább 52 ember halt meg. A brit hatóságok később megállapították, hogy az elkövetők Leedsből érkeztek, és az házkutatások során lakóhelyeiken egy bombagyártó műhelyet, valamint robbanóanyagokat is találtak. Az eset a modern kori brit történelem legsúlyosabb terrorcselekményének számít.

2015-ben Párizst több terrortámadás is sújtotta

Január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást hajtottak végre a Charlie Hebdo párizsi szerkesztősége ellen, megtorlásként a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. 

Ugyanabban az évben, november 13-án terroristák AK-47-es gépkarabélyokkal és testükre erősített bombákkal támadtak a párizsiakra. A Stade de France stadion környékén, több belvárosi étteremben és a Bataclan koncertteremben is merénylők csaptak le. 

A vérengzésben 130-an haltak meg, és több mint négyszázan megsérültek.

Nizzai terrortámadás 2016-ban

A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, egy francia nemzeti ünnepnapon történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon ünneplő tömegbe hajtott, miközben sokezren nézték a Bastille-naphoz kapcsolódó tűzijátékot.

A merényletben 86 ember meghalt, köztük számos gyerek is, és több mint 450 sebesült került kórházba.

 Az Iszlám Állam később magára vállalta a támadást.

A 2016-os brüsszeli terrortámadás 

2016. március 22-én Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson terrortámadást hajtottak végre, amely következtében 32 ember meghalt és mintegy 340 ember megsérült. 

A támadás elkövetőjeként szintén az Iszlám Állam dzsihádista terrorszervezet jelentkezett.

A belga bíróság tíztől harminc évig terjedő börtönbüntetést szabott ki a 32 halálos áldozatot követelő 2016-os brüsszeli terrortámadások nyolc elkövetőjére. A vádlottak között volt Salah Abdeslam is, a 2015-ös, 130 áldozatot követelő párizsi merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen életben maradt tagja is.

Berlint is elérte a terrorhullám 2016-ban

2016. decemberében újabb megrázó terrortámadás történt, akkor épp Berlinben. Egy terrorista teherautóval hajtott a tömegbe a Breitscheidplatzon tartott karácsonyi vásáron. 

A merényletben 12 ember meghalt, és 56-an sérültek meg.

Isztambulban tragédiával kezdődött a 2017-es újév

Egyetlen fegyveres oltotta ki 39 ember életét, és örökre megváltoztatta a város újévi ünnepléshez fűződő viszonyát. Az Ortaköy városrészben található Reina éjszakai klubban, – Isztambul egyik legismertebb szórakozóhelyén – mintegy 600 ember ünnepelte az újévet, amikor egy támadó gépfegyverrel tüzet nyitott rájuk. A merénylő több mint 180 lövést adott le néhány perc alatt. 

A támadás során 39 ember meghalt, legalább 79-en megsérültek, sokan pedig a Boszporusz vizébe ugrottak menekülés közben.

2018-ban iszlamista támadás történt Franciaországban

2018. március 23-án újabb iszlamista támadás rázta meg Franciaországot. A támadó, a marokkói származású carcassonne-i lakos, Redouane Lakdim – aki az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozott, és Salah Abdeslam, a párizsi merényletek fő szervezője szabadon bocsátását követelte – először megállított egy gépkocsit, megsebesítette a sofőrt, majd az utasát agyonlőtte. Ezután a carcassonne-i kaszárnya közelében kocogó rendőrökre lőtt – egyiküket megsebesítette a vállán –, majd egy közeli kisváros, Trebes szupermarketjéhez hajtott, ahol túszokat ejtett. Ott két embert megölt, majd a rendőrök közbelépésére a túszok többségét elengedte.

2020-ban iszlamista fegyveres nyitott tüzet a bécsiekre

2020. november 2-án Bécs belvárosában szintén egy iszlamista támadó gépfegyverrel nyitott tüzet járókelőkre egy zsinagóga közelében. A merényletben négyen meghaltak és többen megsebesültek, mire a rendőrség lelőtte az elkövetőt. A hatóságok később megállapították, hogy egyedül cselekedett. 

Az eset sokkolta Ausztriát, és szigorú terrorellenes intézkedések bevezetéséhez vezetett.

Solingen és Magdeburg – újabb figyelmeztetések Európának

A nyugat-németországi Solingenben 2024 augusztusában egy helyi fesztiválon késes támadás történt: az elkövető három embert halálra szúrt, nyolcat pedig megsebesített. 

A szövetségi ügyészség szerint a támadó az Iszlám Állam eszméit követte, és kifejezetten nem muszlim áldozatokat célzott meg. A német hatóságok egyértelműen terrortámadásnak minősítették az esetet.

Szintén 2024-ben megrázó terrortámadás történt a németországi Magdeburg városának karácsonyi vásárán. Egy Szaúd-Arábiából származó férfi autóval hajtott a gyanútlan ünneplő tömegbe, ami tragikus következményekkel járt. A gyanúsított, aki a hatóságok szerint 2006 óta élt Németországban és orvosként dolgozott, fékezés nélkül hajtott a vásár látogatói közé a városháza közelében.

Borítókép: Nyitott ajtókkal állt a tetthely közelében egy autó, amellyel az elkövető a magdeburgi karácsonyi vásáron emberek tömegébe hajtott. Háborús állapotok a nyugati országban (Fotó: AFP)

