Húsz éve a terror árnyékában – Európa legvéresebb iszlamista támadásai

2015. január 7-én a Charlie Hebdo elleni terrortámadás megrázta egész Franciaországot, mivel nemcsak a szólásszabadság elleni támadás volt, hanem egy olyan tragédia, amelyben ártatlan emberek vesztették életüket. Európa ez elmúlt húsz évben az iszlamista terrortámadások árnyékában él, ami számtalan család életét tette tönkre Londontól Isztambulig.

Megemlékezés a Charlie Hebdo szerkesztőség ellen elkövetett terrortámadásra (Fotó: LAURENT CARON / Hans Lucas)

Az évek során Charlie Hebdo nevű hetilap többször is fenyegetéseket kapott, de 2015 januárjában ezek a fenyegetések véres valósággá váltak. Chérif és Saïd Kouachi, a két iszlamista merénylő, akik kapcsolatban álltak az al-Kaidával, tervezték meg a támadást.

A merénylet napján a Kouachi testvérek felfegyverkezve léptek be a lap párizsi szerkesztőségébe. Miután áthaladtak a biztonsági őrökön, a fegyveresek megkezdték a vérengzést.

Az elmúlt húsz évben Európát számtalan iszlamista indíttatású terrorcselekmény sújtotta: Madridban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben, Isztambulban, Magdeburgban és még számos városban. A támadások több száz életet követeltek, és gyökeresen átformálták az európai lakosság bevándorláshoz való hozzáállását.

2004-es madridi terrortámadások

A 2004-es madridi terrortámadások (amelyeket spanyolul a dátum rövidítésével általában 11M néven említenek) egy összehangolt pokolgépes merényletsorozat volt a madridi vasúthálózaton 2004. március 11-e reggelén, három nappal a parlamenti választások előtt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt öt robbanás rázta meg Madridot azután, hogy az ETA baszk terrorszervezet telefonon figyelmeztetett a közelgő merényletekre. A robbantásokat egy, az al-Kaidához köthető terrorszervezet követte el.

A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat.

2005-ben öngyilkos merénylők csaptak le Londonban

A madridi vasúti robbantásokat követően, egy év se telt el Európát máris újabb, iszlamista indíttatású terrortámadás érte.

2005 júliusában Londonban, a reggeli csúcsidőszakban hajtottak végre összehangolt öngyilkos merényleteket négy különböző helyszínen: három földalattin és egy autóbuszon.

A támadások következtében legalább 52 ember halt meg. A brit hatóságok később megállapították, hogy az elkövetők Leedsből érkeztek, és az házkutatások során lakóhelyeiken egy bombagyártó műhelyet, valamint robbanóanyagokat is találtak. Az eset a modern kori brit történelem legsúlyosabb terrorcselekményének számít.