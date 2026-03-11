Házimozival és nyugágyakkal érkezik az új elnöki Mercedes kisbusz

Formavilágát tekintve is óriási átalakuláson ment át a korábbi, a furgonokhoz közelebb álló felépítésű elődjeihez, a V-osztály generációkhoz képest a vadonatúj moduláris platformra épülő, elektromos hajtású VLE. Dobozforma helyett lendületes ívek utalják a minimum 80 ezer eurótól elérhető luxus kisbusz, avagy a gyártó szerint prémium egyterű karosszériáját (kicsit a régi R-osztály sziluettjére emlékeztetve), elképesztő a fénytechnikája, míg az orrát hatalmas – természetesen megvilágított - hűtőmaszk uralja integrált vagy kiálló csillag emblémával.

Fotó: Mercedes-Benz

Ebben a szegmensben szenzációs, 0,25-ös légellenállási együttható segíti a takarékosságot, jelentős részben ennek is köszönhető, hogy a VLE 300 modell (276 lóerő) jókora kapacitású, 115 kWh-s akkumulátorával eléri a 700 kilométeres szabványos hatótávolságot. Illik az utazóautó jelleghez, hogy a 800 voltos elektromos rendszer jóvoltából akár 10 perc alatt 355 kilométerre elég energiával feltölthető. Nagyon kifinomult a felfüggesztés is, az 5,3 méteres kisbusz felárért légrugókkal simítja ki az úthibákat, a fordulókörét és stabilitását négykerék-kormányzás javítja.

Fotó: Mercedes-Benz

Luxuskivitelű utasterét alapesetben manuálisan variálható ülésekkel és padokkal, opcióként pedig elektromosan állítható-átrendezhető fotelekkel rendezik be, a Grand Comfort kivitelek pedig még masszázzsal, lábtámasszal és párnákkal is kényeztetik az utasokat. Ebben a szegmensben világújdonság a tolóajtók teljes egészében leengedhető oldalablaka, az MB.OS rendszerre épülő multimédia sokoldalúan használja a mesterséges intelligenciát, míg a hátsó utasok szórakoztatásáról a tetőről lehajtható 79 centis átmérőjű, 8K felbontású óriásképernyő gondoskodik.