Váratlan nyertesei lettek a fix 3 százalékos hitelnek

Az Otthon start eddigi mérlege: fél év alatt több mint 50 ezer igénylő, több mint 27 ezer folyósított kölcsönszerződés és több mint 40 ezer boldog elsőlakás-tulajdonos fiatal. Élénkülő építőipar, új megfizethető lakások és családi házak ezrei országszerte. A fix 3 százalékos hitelprogram nemcsak az elsőlakás-vásárlókat és az építőipart hozta helyzetbe, hanem segít az albérletben élőknek is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 16:00
Sokan élnek az otthontámogatás lehetőségével Forrás: Shutterstock
Befagyasztotta a bérleti díjakat a fix 3 százalékos hitel, ez éves szinten akár százezer forintos megtakarítást is jelenthet az albérletben élőknek – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Facebook-oldalán. Bemutatta az Otthon start program eddigi mérlegét is:

  • fél év alatt több mint 50 ezer igénylő, 
  • több mint 27 ezer folyósított kölcsönszerződés, 
  • és több mint 40 ezer boldog elsőlakás-tulajdonos fiatal.
  •  Élénkülő építőipar, 
  • új megfizethető lakások és családi házak ezrei országszerte.
FIX 3 százalékos hitel befagyasztotta a bérleti díjakat
A fix 3 százalékos hitel befagyasztotta a bérleti díjakat (Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld)

A fix 3 százalékos hitel nemcsak az elsőlakás-vásárlókat és az építőipart hozta helyzetbe

Az ország egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portáljának adatai megerősítik, hogy 2025 szeptembere, az Otthon start program indulása óta a bérleti díjak befagytak. Egészen pontosan fél év alatt:

  • országosan 0,1 százalékot emelkedtek, 
  • Budapesten pedig 0,1 százalékot csökkentek. 

Erre öt éve, a koronavírus-járvány óta nem volt példa. Az államtitkár a közösségi oldalán arra kereste a választ, hogy „mi történik a bérleti piacon?” Válaszában kifejtette, 

az, amire számítottunk és az, amiről nyár óta beszélünk, amikor az egész baloldali sajtó ezen élcelődött

A fix 3 százalékos hitelprogram több tízezer fiatal számára nyitotta meg az első otthon megszerzésének lehetőségét, ezzel több tízezer albérlő vált és válik lakástulajdonossá néhány hónap alatt. Ez nyomás alá helyezi az albérletpiacot, a megüresedett lakásoknál az árakat sok helyen csökkentik, ahol pedig van bérlő, a fokozódó verseny miatt a bérbeadó nem emel díjat. Sok bérbeadó pedig ebben a helyzetben úgy dönt, hogy inkább eladja a lakását, tipikusan otthon startos fiatalnak, növelve így a kínálatot, szintén fékezve a lakásárak drágulását.

Panyi Miklós szerint fontos látni: az elmúlt öt évben a bérleti díjak mindig a bérek növekedésével megegyező vagy azt meghaladó mértékben nőttek. Ezt a trendet sikerült most megtörni az Otthon start programmal. Ráadásul az elmúlt fél évben a bérek folyamatosan, öt százalékot meghaladó szinten nőttek, a családok esetében pedig számos további kedvezmény lépett életbe január elsejétől, így a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége. Ez pedig azt jelenti, hogy a növekvő bérek és jövedelmek mellett a stagnáló bérleti díjak javítják a bérletben élők, sok százezer honfitársunk anyagi helyzetét.

Közölte, az, hogy a bérleti díjak a korábbi trendekhez képest nem emelkedtek, az albérletben élők számára havonta akár több mint tízezer, éves szinten akár százezer forintos megtakarítást jelenthet. Országosan ez az összeg a több tízmilliárd forintot is meghaladja.

Az Otthon start programmal tehát megérkezett a lakhatási rezsicsökkentés minden albérletben élő számára!

– írta közösségi oldalán az államtitkár.

A bérleti piacon is beállt a fordulat, a sok tízezer elsőlakás-vásárló fiatal helyzetbe hozásával a bérlők is egyre jobb helyzetbe kerülnek.

A program féléves eredményei magukért beszélnek. A heti jó híreknek pedig itt még nincs vége! A munkát folytatjuk!

 – fogalmazott bejegyzésében Panyi Miklós.

 

