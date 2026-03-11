Védelmi képességek erősítése igen, háborús finanszírozás soha

Hölvényi György figyelmeztetett: „Egy háborúban álló ország uniós integrációját nem lehet erőltetni!” Hozzátette, hogy ez nemcsak az uniós szerződések szellemével ellentétes, hanem az európai polgárok akaratával és érdekeivel is szembemegy.

A KDNP képviselője hangsúlyozta: az Európai Unió védelmi stratégiája nem függhet egy háborúban álló országtól. „A háború végtelenségig való finanszírozása nem stratégia, nem is autonómia, hanem a biztonságot aláásó függőség” – fogalmazott.

Hölvényi György: Európának ki kell maradnia a háborúból

Hölvényi György szerint Európa egyik legfontosabb feladata ma az, hogy kimaradjon az orosz–ukrán konfliktusból, és a béke megteremtésére összpontosítson.

Az európai gazdaság versenyképességének egyik legfőbb feltétele a béke megteremtése

– emelte ki.

A képviselő arra is rámutatott, hogy az uniós védelmi ipar fejlesztésének célja az európai kapacitások erősítése kell legyen, nem pedig külső szereplők finanszírozása. Hölvényi György emlékeztetett: az Európai Unió eddig mintegy 200 milliárd eurót fordított a háború fenntartására, ami szerinte nem erősítette, hanem inkább kiszolgáltatottabbá tette Európát.

Hölvényi György zárásként hangsúlyozta: