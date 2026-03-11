Hölvényi György EP-képviselő szerint a jelentés nem csupán a védelmi piac előtt álló akadályokat tárgyalja, hanem ennél jóval tovább megy, amikor Ukrajnát gyakorlatilag már most az európai védelmi ipar részének tekinti.
Védelmi képességek erősítése igen, háborús finanszírozás soha
„Mi Európa védelmi stratégiájának célja? A béke megőrzése, és nem a háború intézményesítése!” – hangsúlyozta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője az Európai Parlament plenáris vitáján az egységes védelmi piacról szóló jelentés kapcsán.
Hölvényi György figyelmeztetett: „Egy háborúban álló ország uniós integrációját nem lehet erőltetni!” Hozzátette, hogy ez nemcsak az uniós szerződések szellemével ellentétes, hanem az európai polgárok akaratával és érdekeivel is szembemegy.
A KDNP képviselője hangsúlyozta: az Európai Unió védelmi stratégiája nem függhet egy háborúban álló országtól. „A háború végtelenségig való finanszírozása nem stratégia, nem is autonómia, hanem a biztonságot aláásó függőség” – fogalmazott.
Hölvényi György: Európának ki kell maradnia a háborúból
Hölvényi György szerint Európa egyik legfontosabb feladata ma az, hogy kimaradjon az orosz–ukrán konfliktusból, és a béke megteremtésére összpontosítson.
Az európai gazdaság versenyképességének egyik legfőbb feltétele a béke megteremtése
– emelte ki.
A képviselő arra is rámutatott, hogy az uniós védelmi ipar fejlesztésének célja az európai kapacitások erősítése kell legyen, nem pedig külső szereplők finanszírozása. Hölvényi György emlékeztetett: az Európai Unió eddig mintegy 200 milliárd eurót fordított a háború fenntartására, ami szerinte nem erősítette, hanem inkább kiszolgáltatottabbá tette Európát.
Hölvényi György zárásként hangsúlyozta:
Az EU nem engedheti meg magának, hogy a következő generációk fizessék meg a háború árát!
Borítókép: Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Soós Lajos)
Zelenszkij szerint jogos válasz volt a brjanszki orosz hadiüzem elleni ukrán csapás
Kijev szerint az orosz létesítmény olyan elektronikai eszközöket gyártott, amelyeket a rakétákhoz használtak fel.
Dömötör Csaba: Az Európai Bizottság beismerte, hogy stratégiai hibát követett el az energiapolitikában
Ursula von der Leyen beismerte, hogy stratégiai hibát követett el az energiapolitikában, de még ennek ellenére sem hajlandóak változtatni a szankciókon.
Az ukrán pofátlanságnak nincs határa
A magyar szakértők úton vannak.
Az amerikai titkosszolgálat akcióba lendült a Fehér Háznál + fotó
Biztonsági incidens történt.
