Hölvényi GyörgyEurópaháborúEurópai Unió

Védelmi képességek erősítése igen, háborús finanszírozás soha

„Mi Európa védelmi stratégiájának célja? A béke megőrzése, és nem a háború intézményesítése!” – hangsúlyozta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője az Európai Parlament plenáris vitáján az egységes védelmi piacról szóló jelentés kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 16:34
Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hölvényi György EP-képviselő szerint a jelentés nem csupán a védelmi piac előtt álló akadályokat tárgyalja, hanem ennél jóval tovább megy, amikor Ukrajnát gyakorlatilag már most az európai védelmi ipar részének tekinti.

Hölvényi György
Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője  (Fotó: KDNP)

Hölvényi György figyelmeztetett: „Egy háborúban álló ország uniós integrációját nem lehet erőltetni!” Hozzátette, hogy ez nemcsak az uniós szerződések szellemével ellentétes, hanem az európai polgárok akaratával és érdekeivel is szembemegy.

A KDNP képviselője hangsúlyozta: az Európai Unió védelmi stratégiája nem függhet egy háborúban álló országtól. „A háború végtelenségig való finanszírozása nem stratégia, nem is autonómia, hanem a biztonságot aláásó függőség” – fogalmazott.

Hölvényi György: Európának ki kell maradnia a háborúból

Hölvényi György szerint Európa egyik legfontosabb feladata ma az, hogy kimaradjon az orosz–ukrán konfliktusból, és a béke megteremtésére összpontosítson. 

Az európai gazdaság versenyképességének egyik legfőbb feltétele a béke megteremtése

– emelte ki.

 A képviselő arra is rámutatott, hogy az uniós védelmi ipar fejlesztésének célja az európai kapacitások erősítése kell legyen, nem pedig külső szereplők finanszírozása. Hölvényi György emlékeztetett: az Európai Unió eddig mintegy 200 milliárd eurót fordított a háború fenntartására, ami szerinte nem erősítette, hanem inkább kiszolgáltatottabbá tette Európát.

 Hölvényi György zárásként hangsúlyozta: 

Az EU nem engedheti meg magának, hogy a következő generációk fizessék meg a háború árát!

Borítókép: Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás Virág
idezojelekhormuzi - szoros

A világ gazdasága egy őrült kezében remeg

Gulyás Virág avatarja

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és ha ott zavar keletkezik, az azonnal megjelenik az olajárakban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu