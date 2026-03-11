Jelentősen drágultak a repülőjegyek a közel-keleti háború miatt

Miután Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt, sorra légtérzárat léptettek életbe a Perzsa-öböl térségében található országok. Emiatt rengetegen rekedtek a régióban. Egyes becslések szerint a közel-keleti háború kirobbanásakor hatezer magyar tartózkodott kint, más információk szerint csak Dubajban négyezer honfitársunk volt február végén. Természetesen csak egy részük tartózkodott ott turistaként, akiknek hazatérését a külképviseletek mellett a hazai utazási irodák is segítik.

A Közel-keleti helyszíneken még mindig többezer magyar várakozik a hazautazásra

Fotó: Luciano M ortula

Ennyi magyar lehet még kint a közel-keleti háborús övezetben

Szerda reggeli adatok szerint a Közel-Keletről eddig a kormány által indított tizenegy mentesítő járattal összesen 1160 embert, köztük 1049 magyar állampolgárt hoztak Magyarországra. És bár a légtérzárakat részlegesen feloldották, amelynek köszönhetően most már Dubaj és Budapest között is közlekedik napi két menetrend szerinti járat, még

a csütörtöki napon két újabb mentesítő járatot indít a kormány, amelyek pénteken Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat.

Mindazokat, akik vállalják, hogy a magyar kormány által szervezett vagy általuk segített módon autóbusszal vagy más szárazföldi közlekedéssel eljutnak ebbe a két városba – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter szerda reggel.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke lapunknak azt mondta, konkrét adatot a még kint tartózkodók számáról nem tudnak, de úgy véli, hogy múlt hétfőhöz képest mostanra némileg normalizálódott a légiközlekedési helyzet, ennek köszönhetően egyre többen tudnak visszatérni Magyarországra. Mint mondja, jelenleg két feladatuk van. Egyrészt a külföldön tartózkodó saját utasaik hazahozatalát intézik, illetve segítenek azoknak a hazajutásában is, akik egyénileg szervezték meg az utazásukat. Mint jelezte, itt nem csak a Dubajban, Abu-Dzabiban vagy Dohában tartózkodókról van szó, hanem azokról is, akik az Emirates vagy a Qatar Airways légitársaság járatán utaztak volna egy további célpontra a harcok kirobbanásakor, és más országban rekedtek.