Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Jelentősen drágultak a repülőjegyek a közel-keleti háború miatt

Az Öböl térségében kitört harcok pillanatok alatt felborították a régió légi közlekedését és turizmusát: légtérzárak, törölt járatok és több ezer, hazautazásra váró turista jelzi az iparág sérülékenységét. A közel-keleti háború miatt utazók ezrei rekedtek a térségben, miközben az utazásszervezők egyszerre dolgoznak a hazaszállítás megszervezésén és az alternatív útvonalak kialakításán. A helyzet még egy negatív trendet elindított: a megemelkedett kereslet miatt ugrásszerűen megnőtt ezeknek a repülőjegyeknek az ára.

Gazsó Rita
2026. 03. 11. 18:02
Miután Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt, sorra légtérzárat léptettek életbe a Perzsa-öböl térségében található országok. Emiatt rengetegen rekedtek a régióban. Egyes becslések szerint a közel-keleti háború kirobbanásakor hatezer magyar tartózkodott kint, más információk szerint csak Dubajban négyezer honfitársunk volt február végén. Természetesen csak egy részük tartózkodott ott turistaként, akiknek hazatérését a külképviseletek mellett a hazai utazási irodák is segítik.

Közel-Kelet Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi, United Arab Emirates
A Közel-keleti helyszíneken még mindig többezer magyar várakozik a hazautazásra 
Ennyi magyar lehet még kint a közel-keleti háborús övezetben 

Szerda reggeli adatok szerint a Közel-Keletről eddig a kormány által indított tizenegy mentesítő járattal összesen 1160 embert, köztük 1049 magyar állampolgárt hoztak Magyarországra. És bár a légtérzárakat részlegesen feloldották, amelynek köszönhetően most már Dubaj és Budapest között is közlekedik napi két menetrend szerinti járat, még

a csütörtöki napon két újabb mentesítő járatot indít a kormány, amelyek pénteken Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat. 

Mindazokat, akik vállalják, hogy a magyar kormány által szervezett vagy általuk segített módon autóbusszal vagy más szárazföldi közlekedéssel eljutnak ebbe a két városba – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter szerda reggel.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke lapunknak azt mondta, konkrét adatot a még kint tartózkodók számáról nem tudnak, de úgy véli, hogy múlt hétfőhöz képest mostanra némileg normalizálódott a légiközlekedési helyzet, ennek köszönhetően egyre többen tudnak visszatérni Magyarországra. Mint mondja, jelenleg két feladatuk van. Egyrészt a külföldön tartózkodó saját utasaik hazahozatalát intézik, illetve segítenek azoknak a hazajutásában is, akik egyénileg szervezték meg az utazásukat. Mint jelezte, itt nem csak a Dubajban, Abu-Dzabiban vagy Dohában tartózkodókról van szó, hanem azokról is, akik az Emirates vagy a Qatar Airways légitársaság járatán utaztak volna egy további célpontra a harcok kirobbanásakor, és más országban rekedtek.

Molnár Judit azt mondja, igaz, most már egy-egy járatot indít az Emirates Airlines, de még mindig bizonytalan a menetrend: csak egyik napról a másikra tudják meg, hogy felszáll-e a tervezett gép vagy sem. Tehát így azoknak az utasoknak a hazaútját is meg kell szervezni, akik távolabbi országokban, akár Indonéziában vagy Japánban, esetleg Thaiföldön, Kambodzsában, Laoszban, Ausztráliában maradtak. Őket is haza kell hozni, át kell foglalni a jegyüket egy másik légitársaság járatára. Az is előfordul, hogy ezeket a Délkelet-Ázsiában, Ausztráliában tartózkodó utasokat nem nyugati, hanem keleti irányban tudják hazahozni, az Egyesült Államokon keresztül.

A más célpontra utazóknak is alternatív útirányt kell találni

– A másik feladatunk az, hogy akik ezután utaznak biztonságos kategóriába sorolt országokba, de a közel-keleti országok légitársaságaival utaztak volna, nekik alternatív, biztonságos útvonalakat, más járatokat keressünk – jelezte a szakember. 

Kiemelte: rossz hír viszont, hogy a katonai konfliktus következtében ugrászerűen megnőtt vásárlói érdeklődés miatt rendkívüli módon megdrágultak a repülőjegyek. Ez mindazokat érinti, akik a közel-keleti légitársaságok járatain utaztak volna, nemcsak az Öböl menti országokba, hanem átszállással az említett ázsiai vagy ausztráliai célpontokra.

 Mint kiderült, ez akár többszázezres különbségeket is jelenthet egy-egy repülőjegy tekintetében.

Kérdésünkre, hogy mi a jelenlegi tapasztalat, érzékelhető-e bármilyen megtorpanás általában a foglalások vagy a térségbe szervezett utak tekintetében, úgy reagált: az Öböl menti térséget illetően a következő hónapokra mindenképpen leállt az utazásszervezés, hiszen egyelőre tartanak a harcok, nagy a bizonytalanság abban, hogy mikor érhetnek véget.

Molnár Judit tapasztalatai szerint az utasok meglepő higgadtsággal kezelik a helyzetet, emiatt számottevően nem csökkent az érdeklődés az ázsiai, dél-kelet-ázsiai célpontok – Kína, Japán, India – iránt sem. Az ügyfelek meglehetősen rugalmasak, csupán azt szeretnék pontosítani, hogy milyen alternatív útvonalon tudnak eljutni úti céljukra. Természetesen elvétve akad néhány olyan utas is, aki mondjuk Dél-Amerikába sem mer elutazni annak ellenére, hogy az igazán távol esik a katonai konfliktustól, de számuk elenyésző.

Az év második felére visszatérhetnek az utasok az Öbölhöz

Sok szó esett a napokban arról, mekkora károkat okozhat a konfliktus a Perzsa-öböl országainak, a légi közlekedésnek és az idegenforgalomnak. 

Szakértők tízmilliárd eurós lehetséges kárról is beszélnek. 

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint a turizmus roppant érzékeny ágazat. Az elmúlt években globálisan számos körülmény nehezítette a helyzetét 

  • a terrortámadásoktól 
  • az izlandi vulkánkitörésen, 
  • madárinfluenzán, 
  • cunamin át 
  • a Covid-járványig. 

Tehát bármi történik a világban, azonnal érezteti a hatását, ugyanakkor az is látszik, hogy hihetetlenül gyorsan regenerálódik, hiszen az emberek vágynak utazni – fogalmaz a szakember.

Molnár Judit úgy véli, hogy az idei főszezont, a tavaszi hónapokat turisztikai szempontból vélhetően elbukják az arab országok, és nyilvánvalóan sokat veszítenek. Ám amennyiben egy-két hónapon belül befejeződik a háború – mivel komolyabb kár nem keletkezett az olyan kiemelt forgalmú helyeken, mint Dubaj vagy Katar, ezért ott könnyű lesz a helyreállítás, – szeptember végétől decemberig ismét berobbanhat a turizmus.

