A Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajtartalék-felszabadítását jelentette be

Az ügynökség 32 tagországa egyhangúlag megállapodott abban, hogy mintegy 400 millió hordónyi stratégiai vésztartalékot bocsát a piac rendelkezésére. A felszabadításra az egyes tagországok nemzeti körülményeinek megfelelő időkereten belül kerülne sor – közölte az IEA szerdán. Az ügynökség titkársága a későbbiekben további részleteket közöl arról, hogyan hajtják végre a kollektív fellépést – tették hozzá.

Az IEA tagállamainak több mint 1,2 milliárd hordó biztonsági készletük van

A kollektív vészhelyzeti fellépésről szóló döntést a Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai kormányainak tegnapi rendkívüli ülését követően hozták meg, amelyet az IEA ügyvezető igazgatója hívott össze, hogy felmérjék a piaci körülményeket a közel-keleti konfliktus közepette, és megvizsgálják az ellátási zavarok kezelésének lehetőségeit.

„Az előttünk álló olajpiaci kihívások példátlan mértékűek, ezért nagyon örülök, hogy az IEA tagállamai példátlan mértékű kollektív vészhelyzeti fellépéssel reagáltak” – mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója. „Az olajpiacok globálisak, ezért a nagyobb zavarokra adott válasznak is globálisnak kell lennie. Az energiabiztonság az IEA alapító mandátuma, és örülök, hogy az IEA tagállamai erős szolidaritást mutatnak a határozott közös fellépésben.” A biztonsági készleteket az egyes tagállamok nemzeti körülményeinek megfelelő időkereten belül bocsátják a piac rendelkezésére, és ezt egyes országok további biztonsági intézkedésekkel egészítik ki. Az IEA tagállamai több mint 1,2 milliárd hordó biztonsági készlettel rendelkeznek, további 600 millió hordó ipari készletet pedig kormányzati kötelezettségvállalás keretében tartanak fenn.

Az összehangolt készletkibocsátás a hatodik az IEA történetében, amelyet 1974-ben hoztak létre. Korábbi kollektív fellépések

1991-ben,

2005-ben,

2011-ben és

kétszer 2022-ben

voltak. A február 28-án kezdődött közel-keleti konfliktus akadályozta az olajáramlást a Hormuzi-szoroson keresztül, a nyersolaj és finomított termékek exportvolumenei jelenleg a konfliktus előtti szint kevesebb mint 10 százalékát teszik ki. Ez arra kényszeríti a régió szereplőit, hogy jelentős mennyiségű termelést állítsanak le vagy korlátozzanak.