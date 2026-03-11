Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Gianni és Miki Veszprém titkainak nyomában

Mitől olyan különleges Veszprém, hogy sokan az egyik legszebb magyar városnak tartják? A Gianni és Miki legújabb epizódjában a páros a hét dombra épült város titkainak nyomába ered. A séta során régi történetek, meglepő érdekességek és egy különleges helyszín is felbukkan.

2026. 03. 11.
Gianni és Miki gasztrokalandjainak ezúttal a királynék városa kerül a fókuszába, egy hely, ahol a történelem, a természet és a mindennapi élet különleges harmóniában találkozik.

Gianni és Miki, Veszprém
Gianni és Miki Veszprémben

Veszprém kincsei: városnézés a Séd patak mentén

A kalandot Miki kezdi, Veszprém felfedezésére indul Raffai Csilla idegenvezetővel. A séta a Várhegy tövében, a Séd patak partján kezdődik, hiszen a víz évszázadokon át meghatározta a város életét. A patak a város meghatározó eleme, egykor 15 malmot működtetett, köztük egy különleges kávémalmot is.  A beszélgetés egy 550 éves malomépületben folytatódik, ahol már Gianni is csatlakozik a beszélgetéshez. 

A királynék városa – múlt és jelen találkozása

A város azonban nemcsak a múltja miatt különleges. A műsorban szóba került a vár története, a természet közelsége, a híres Veszprémi Állatkert, valamint az is, milyen fontos szerepet játszik a sport a város életében. Gianni pedig megemlíti, hogy Veszprém egyik legizgalmasabb sajátossága az, hogy hét dombra épült. Akárcsak Róma. 

Miki szerint Veszprémben különösen jól látszik, hogy a történelem itt nem múzeumi emlék: a múlt, a természet és az emberek munkája ma is élővé teszi a várost. Mint elmondta, szerinte egy olyan korszakváltásban élünk, amikor egyre inkább kezdjük a saját értékeinket a helyükön kezelni.

Gianni és Miki, egy kilátó és egy étel 

A kirándulás végére még egy izgalmas kérdés marad. Ha a nap elején kóstolt minőségi kolbászt egy tésztaétel részeként képzelnénk el, vajon melyik veszprémi nevezetességről kaphatná a nevét? A válasz a videó végén derül ki, ahol a Gianni és Miki sorozat új epizódja egy látványos pillanattal zárul: feltárul Veszprém jellegzetes sziluettje. Ez az a nézőpont, ahonnan a legjobban megérthető, miért tartják sokan ezt a várost a Balaton-felvidék egyik legnagyobb kincsének.

 

