Jó illat a lakásban: természetes módszerek, amelyek valóban működnek

Vajon mitől marad meg tartósan a jó illat a lakásban? Miért nem működnek hosszú távon a bolti légfrissítők? Sőt, mik a veszélyei? A folytatásban nemcsak erre válaszolunk, hanem néhány egyszerá praktikát is összegyűjtöttünk.

Jó illat a lakásban: néhány egyszerű házi praktika is segíthet frissen tartani az otthon levegőjét. ( Fotó: Pexels)

Egyes illatosítók káros anyagokat juttathatnak a lakás levegőjébe

Azért, hogy jó illat legyen a lakásban, sokan automatikusan légfrissítőkhöz vagy illatgyertyákhoz nyúlnak. A szakértők szerint azonban ezek gyakran tovább rontanak a levegő minőségén.

A mesterséges légfrissítők ugyanis gyakran olyan illatanyagokat tartalmaznak, amelyek használat közben a levegőbe kerülnek, majd a porban és a lakás felületein is lerakódhatnak, sőt a bőrön keresztül is felszívódhatnak. Egyes vizsgálatok szerint ezek az anyagok összefüggésbe hozhatók légúti panaszokkal, fejfájással, bőrirritációval vagy akár hormonrendszeri hatásokkal is.

Az illatgyertyák esetében is résen kell lenni. Kutatások szerint a gyertyák égése során finom részecskék, korom és illékony szerves vegyületek kerülhetnek a levegőbe. Ezek közé tartozhat például a benzol, a formaldehid vagy a toluol, amelyek nagyobb mennyiségben irritálhatják a légutakat, és érzékeny embereknél köhögést, tüsszögést vagy szemirritációt okozhatnak. Jobb tehát természetes alternatívát választani. A méhviaszgyertyák például lágyabb illatot adnak, de nem ártanak az egészségünknek.

Először a szagok forrását szüntessük meg

A jó illat a lakásban sokszor egészen prózai dolgokon múlik. Persze, fontos az általános rend és a tisztaság, de vannak olyan apró részletek is, amelyekre külön érdemes odafigyelni. A nehéz, állott levegő például gyakran észrevétlenül a konyhából vagy a fürdőszobából indul, de a nappali textíliái – függönyök, párnák, takarók – is könnyen magukba szívhatják a különféle szagokat.

Márpedig, ha friss, jó illatú otthont szeretnénk, az első lépés mindig az, hogy a kellemetlen szagok forrását szüntessük meg. A nehéz, dohos szag a lakásban sokszor penész miatt van, ilyenkor különösen fontos, hogy a probléma valódi okát szüntessük meg, ne csak illatosítókkal próbáljuk elfedni.