Novak Djokovicsék nyert helyzetből buktak el a címvédő elleni bravúr után

A 2. forduló jelentette a végállomást az Indian Wellsben zajló kemény pályás tenisztorna férfipárosversenyében Novak Djokovics és Sztefanosz Cicipasz kettősének. Egyéniben a szerb még versenyben van, és a nyolcaddöntőben a címvédő Jack Draper ellen folytatja. Jannik Sinner és Alexander Zverev, valamint a nőknél Arina Szabalenka eközben már bejutott a legjobb nyolc közé.

2026. 03. 11. 6:09
Novak Djokovics egyéniben még versenyben van Indian Wellsben Fotó: Getty Images North America via AFP/Matthew Stockman
Novak Djokovics és Sztefanosz Cicipasz első alkalommal, szabadkártyásként összeállt párosa egy nappal korábban nagy bravúrt ért el a címvédő és harmadik kiemelt Marcelo Arévalo, Mate Pavic kettős ellen, de Arthur Rinderknech és Valentin Vacherot duója már túl nagy falatnak bizonyult. A francia és a monacói teniszező unokatestvérek – akik tavaly a sanghaji torna egyéni versenyében robbantak be a köztudatba –, és korábban már rengetegszer játszottak egymás oldalán, így a 7:6 (7-4), 7:5-ös Indian Wells-i sikerüket a rutinjuk is nagyban segíthette. Pedig a szerb, görög kettősnek az első felvonásban két játszmalabdája is volt, majd a másodikban 5:3-ra is vezetett, mégsem sikerült szettet sem nyernie: 106 percnyi játék után a történelmi vereséget szenvedő Djokovicsék helyett Vacherot-ék jutottak a negyeddöntőbe. A szerb legutóbb 2019-ben indult párosban is a kaliforniai mestertornán, akkor az olasz Fabio Fognini oldalán elődöntőig jutott.

Novak Djokovics (balra) és Sztefanosz Cicipasz párosának második bravúrja már elmaradt Indian Wellsben, tenisz, INDIAN WELLS, CALIFORNIA - MARCH 10: Novak Djokovic of Serbia (L) and Stefanos Tsitsipas of Greece in action against Arthur Rinderknech of France and Valentin Vacherot of Monaco in their doubles match at the BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden on March 10, 2026 in Indian Wells, California. Clive Brunskill/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Novak Djokovics (balra) és Sztefanosz Cicipasz párosának második bravúrja már elmaradt Indian Wellsben. Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill

Novak Djokovics követheti Jannik Sinner példáját Indian Wellsben

Cicipasz, Rinderknech és Vacherot egyéniben már nincs versenyben, a világranglista-3. Djokovics azonban igen: a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező magyar idő szerint csütörtök hajnalban a címvédő Jack Draper (14.) ellen lép pályára a legjobb nyolc közé jutásért. Novak Djokovics az amerikai torna ötszörös bajnoka, de legutóbb tíz éve nyert Indian Wellsben.

Magyar idő szerint szerda reggelre a férfi- és a női egyesben is négy játékos már biztosította a helyét a negyeddöntőben. 

A férfiaknál az olasz Jannik Sinner (2.) bő két óra alatt két nagyon szoros szettben, játszmalabdákat hárítva – 7:6 (8-6), 7:6 (7-4) arányban – múlta felül a 19 éves Joao Fonsecát (35.), és játszhat az amerikai Learner Tien (27.) ellen.

Sinner Djokovicshoz hasonlóan szintén nevezett párosra, ő Reilly Opelka oldalán már az első körben kiesett. Egyéniben az alsó ág másik felén a német Alexander Zverev (4.) a Fucsovics Mártont is kiejtő francia Arthur Fils (32.) ellen csap össze.

A nőknél a világelső Arina Szabalenka Oszaka Naomi 6:2, 6:4-es legyőzése után a 19 éves Victoria Mboko (10.) ellen folytatja az elődöntőbe jutásért, hozzájuk hasonlóan Linda Nosková (14.) is két sima szettben jutott tovább a nyolcaddöntőből. A cseh teniszező ellenfele a negyeddöntőben egy másik 21 éves játékos, a selejtezőből érkezett ausztrál Talia Gibson (112.) lesz.

 

Odrobina Kristóf
