Novak Djokovicsék nyert helyzetből buktak el a címvédő elleni bravúr után

Novak Djokovics és Sztefanosz Cicipasz első alkalommal, szabadkártyásként összeállt párosa egy nappal korábban nagy bravúrt ért el a címvédő és harmadik kiemelt Marcelo Arévalo, Mate Pavic kettős ellen, de Arthur Rinderknech és Valentin Vacherot duója már túl nagy falatnak bizonyult. A francia és a monacói teniszező unokatestvérek – akik tavaly a sanghaji torna egyéni versenyében robbantak be a köztudatba –, és korábban már rengetegszer játszottak egymás oldalán, így a 7:6 (7-4), 7:5-ös Indian Wells-i sikerüket a rutinjuk is nagyban segíthette. Pedig a szerb, görög kettősnek az első felvonásban két játszmalabdája is volt, majd a másodikban 5:3-ra is vezetett, mégsem sikerült szettet sem nyernie: 106 percnyi játék után a történelmi vereséget szenvedő Djokovicsék helyett Vacherot-ék jutottak a negyeddöntőbe. A szerb legutóbb 2019-ben indult párosban is a kaliforniai mestertornán, akkor az olasz Fabio Fognini oldalán elődöntőig jutott.

Novak Djokovics (balra) és Sztefanosz Cicipasz párosának második bravúrja már elmaradt Indian Wellsben. Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill

Novak Djokovics követheti Jannik Sinner példáját Indian Wellsben

Cicipasz, Rinderknech és Vacherot egyéniben már nincs versenyben, a világranglista-3. Djokovics azonban igen: a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező magyar idő szerint csütörtök hajnalban a címvédő Jack Draper (14.) ellen lép pályára a legjobb nyolc közé jutásért. Novak Djokovics az amerikai torna ötszörös bajnoka, de legutóbb tíz éve nyert Indian Wellsben.

Magyar idő szerint szerda reggelre a férfi- és a női egyesben is négy játékos már biztosította a helyét a negyeddöntőben.

A férfiaknál az olasz Jannik Sinner (2.) bő két óra alatt két nagyon szoros szettben, játszmalabdákat hárítva – 7:6 (8-6), 7:6 (7-4) arányban – múlta felül a 19 éves Joao Fonsecát (35.), és játszhat az amerikai Learner Tien (27.) ellen.

Sinner Djokovicshoz hasonlóan szintén nevezett párosra, ő Reilly Opelka oldalán már az első körben kiesett. Egyéniben az alsó ág másik felén a német Alexander Zverev (4.) a Fucsovics Mártont is kiejtő francia Arthur Fils (32.) ellen csap össze.

A nőknél a világelső Arina Szabalenka Oszaka Naomi 6:2, 6:4-es legyőzése után a 19 éves Victoria Mboko (10.) ellen folytatja az elődöntőbe jutásért, hozzájuk hasonlóan Linda Nosková (14.) is két sima szettben jutott tovább a nyolcaddöntőből. A cseh teniszező ellenfele a negyeddöntőben egy másik 21 éves játékos, a selejtezőből érkezett ausztrál Talia Gibson (112.) lesz.