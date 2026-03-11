Bajnokok LigájaNewcastleBarcelonahansi flickRonald AraújoBL-nyolcaddöntő

A Barcelona játékosa nem érti a szabályt, ami a Newcastle BL-góljához vezetett

A 96. percben egyenlített a Barcelona a Newcastle otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Bár a katalánok jó helyzetből várhatják a BL-visszavágót, nem voltak teljesen elégedettek a lefújás után. Különösen Ronald Araújo, aki kitért a kapott gól előtti jelenetsorra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 7:10
A Barcelona és a Newcastle 1-1-es döntetlent játszott Angliában Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a Barcelona birtokolta többet a labdát, a Newcastle csapatának majdnem kétszer annyi kapura lövési kísérlete volt, így nem lehetett váratlannak mondani, amikor Harvey Barnes a 86. percben a Szarkáknak szerzett vezetést. Hansi Flick együttese mégsem kapott ki, a 96. percben Lamine Yamal tizenegyeséből egyenlített, így 1-1-es döntetlenről várhatja a jövő szerdai, hazai BL-visszavágót.

Ronald Araújo nem ért vissza a Newcastle góljánál, de a Barcelona végül nem hátrányból várja a BL-nyolcaddöntő visszavágóját
Ronald Araújo nem ért vissza a Newcastle góljánál, de a Barcelona végül nem hátrányból várja a BL-nyolcaddöntő visszavágóját. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Hansi Flick szerint a Barcelona másképp fog játszani a BL-visszavágón

Bár az utolsó percben kapott góllal a Newcastle helyzete nem egyszerű, Eddie Howe vezetőedző, Harvey Barnes és Lewis Hall is elégedett volt csapata teljesítményével, és a bosszankodás mellett továbbra is hisz a továbbjutásban. Hansi Flick is, bár a Barcelona vezetőedzője kevésbé örült a keddi játék képének, szerinte sokat hibázott csapata: – Nem volt nagyszerű mérkőzés a részünkről, de fiatal csapatunk van. Fejlődnünk kell, de nagy potenciál van bennünk: javítani kell dolgokon, és így is lesz – mondta a katalánok vezetőedzője, aki szerint az angol együttes azt játszotta, amit vártak, és a Camp Nouban más összképre lehet majd számítani. A legtöbbször hibátlan védekezést kiemelő Flick hozzátette, a 70. percben azért cserélte le a kulcsembernek számító Pedrit, hogy semmiképp ne sérülhessen meg.

Ronald Araújo a Newcastle góljáról

Bár Flick nem tért ki rá, a Barcelona szurkolói között nagy felháborodást okoztak a vezető gól előtti események. 

A csapat uruguayi védője, Ronald Araújo másodpercekkel Barnes találata előtt tért vissza a pályára, miután a játékvezető az ápolását követően leküldte őt az oldalvonalon túlra.

Amíg emberhátrányban volt a Barca, Raphinha lépett vissza jobbhátvédnek, és Araújo nem ért vissza időben, így Jacob Murphy jobb oldali beadásánál a brazilnak kellett (volna) védekezni Barneson. Nem sikerült, a Newcastle csatára pedig be is talált.

Araújót közvetlenül a kapott gól után lecserélte Flick, de a hátvéd nem felejtette el, ami vele történt: – Nem értem a szabályokat. Csak görcsöltem, így akár állva vagy kúszva is visszamehettem volna a pályára, erre a játékvezető újra kiküldött onnan. Ezután nem tudtam visszatérni a tizenhatoson belülre – mondta az uruguayi játékos, aki az idő előtti fáradtságáról elárulta, az év elején lezárult rehabilitációja óta egyre jobban bírja az intenzív mérkőzéseket.

A Bajnokok Ligája-párharc győztese az Atlético Madrid vagy a Tottenham együttesével találkozik az áprilisi negyeddöntőben, a spanyolok súlyos hibáknak is köszönhetően 5-2-re nyerték a hazai odavágót.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekOrbán Viktor

Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba

Odrobina Kristóf avatarja

A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu