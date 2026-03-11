A Barcelona játékosa nem érti a szabályt, ami a Newcastle BL-góljához vezetett

Bár a Barcelona birtokolta többet a labdát, a Newcastle csapatának majdnem kétszer annyi kapura lövési kísérlete volt, így nem lehetett váratlannak mondani, amikor Harvey Barnes a 86. percben a Szarkáknak szerzett vezetést. Hansi Flick együttese mégsem kapott ki, a 96. percben Lamine Yamal tizenegyeséből egyenlített, így 1-1-es döntetlenről várhatja a jövő szerdai, hazai BL-visszavágót.

Ronald Araújo nem ért vissza a Newcastle góljánál, de a Barcelona végül nem hátrányból várja a BL-nyolcaddöntő visszavágóját. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Hansi Flick szerint a Barcelona másképp fog játszani a BL-visszavágón

Bár az utolsó percben kapott góllal a Newcastle helyzete nem egyszerű, Eddie Howe vezetőedző, Harvey Barnes és Lewis Hall is elégedett volt csapata teljesítményével, és a bosszankodás mellett továbbra is hisz a továbbjutásban. Hansi Flick is, bár a Barcelona vezetőedzője kevésbé örült a keddi játék képének, szerinte sokat hibázott csapata: – Nem volt nagyszerű mérkőzés a részünkről, de fiatal csapatunk van. Fejlődnünk kell, de nagy potenciál van bennünk: javítani kell dolgokon, és így is lesz – mondta a katalánok vezetőedzője, aki szerint az angol együttes azt játszotta, amit vártak, és a Camp Nouban más összképre lehet majd számítani. A legtöbbször hibátlan védekezést kiemelő Flick hozzátette, a 70. percben azért cserélte le a kulcsembernek számító Pedrit, hogy semmiképp ne sérülhessen meg.

Ronald Araújo a Newcastle góljáról

Bár Flick nem tért ki rá, a Barcelona szurkolói között nagy felháborodást okoztak a vezető gól előtti események.

A csapat uruguayi védője, Ronald Araújo másodpercekkel Barnes találata előtt tért vissza a pályára, miután a játékvezető az ápolását követően leküldte őt az oldalvonalon túlra.

Amíg emberhátrányban volt a Barca, Raphinha lépett vissza jobbhátvédnek, és Araújo nem ért vissza időben, így Jacob Murphy jobb oldali beadásánál a brazilnak kellett (volna) védekezni Barneson. Nem sikerült, a Newcastle csatára pedig be is talált.

Araújót közvetlenül a kapott gól után lecserélte Flick, de a hátvéd nem felejtette el, ami vele történt: – Nem értem a szabályokat. Csak görcsöltem, így akár állva vagy kúszva is visszamehettem volna a pályára, erre a játékvezető újra kiküldött onnan. Ezután nem tudtam visszatérni a tizenhatoson belülre – mondta az uruguayi játékos, aki az idő előtti fáradtságáról elárulta, az év elején lezárult rehabilitációja óta egyre jobban bírja az intenzív mérkőzéseket.