Ennek nem örül majd Magyar Péter: billegő körzetekben is a Fidesz áll az élen

Egy Heves és egy Pest vármegyei billegő körzetben is jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok, míg a Fidesz a Vas vármegyei 3-as választókerületben hatalmas fölénnyel áll az élen – derül ki a Mandiner birtokába került legújabb felmérésekből.

A lap három választókerület várható listás eredményét mutatja be a birtokába került legújabb kutatások alapján.

Heves egyik billegő körzetében a Fidesz áll az élen

A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

43 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

37 százalék a Tiszára,

hat százaléka a Mi Hazánkra,

egy százaléka a Demokratikus Koalícióra,

egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

egy százalék egyéb létező pártra.

A választók öt százaléka bizonytalan, míg hat százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Ebben a választókerületben indul Horváth László, a kormány drogkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosa. A körzet 2014 óta csatatérnek számít, a Fidesz mostani vezetése pedig arra utal, hogy Horváthnak jó esélye lehet megtartani a mandátumát.

A Fidesz vezet Vácon és térségében

A Pest vármegyei 11-es számú választókerületben (Vác és térsége), ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek így szavaznának:

41 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

35 százalék a Tiszára,

kilenc százaléka a Mi Hazánkra,

négy százaléka a Demokratikus Koalícióra,

három százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra,

egy százalék egyéb létező pártra.

A választók három százaléka bizonytalan, míg négy százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekesség, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. A Fidesz–KDNP jelöltje itt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.

Nem dől le a Fidesz-bástya

A Vas vármegyei 3-as számú választókerületben (Körmend, Vasvár és térsége), ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek így szavaznának:

50 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

28 százalék a Tiszára,

hat százaléka a Mi Hazánkra,

két százaléka a Demokratikus Koalícióra,

egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

két százalék egyéb létező pártra.

A választók hét százaléka bizonytalan, míg négy százalék nem mondta meg, kire voksolna.