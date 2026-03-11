Ennek nem örül majd Magyar Péter: billegő körzetekben is a Fidesz áll az élen

Egy Heves és egy Pest vármegyei billegő körzetben is jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok, míg a Fidesz a Vas vármegyei 3-as választókerületben hatalmas fölénnyel áll az élen – derül ki a Mandiner birtokába került legújabb felmérésekből.
A lap három választókerület várható listás eredményét mutatja be a birtokába került legújabb kutatások alapján.
Heves egyik billegő körzetében a Fidesz áll az élen
A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 43 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
- 37 százalék a Tiszára,
- hat százaléka a Mi Hazánkra,
- egy százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- egy százalék egyéb létező pártra.
A választók öt százaléka bizonytalan, míg hat százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Ebben a választókerületben indul Horváth László, a kormány drogkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosa. A körzet 2014 óta csatatérnek számít, a Fidesz mostani vezetése pedig arra utal, hogy Horváthnak jó esélye lehet megtartani a mandátumát.
A Fidesz vezet Vácon és térségében
A Pest vármegyei 11-es számú választókerületben (Vác és térsége), ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek így szavaznának:
- 41 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
- 35 százalék a Tiszára,
- kilenc százaléka a Mi Hazánkra,
- négy százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- három százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra,
egy százalék egyéb létező pártra.
A választók három százaléka bizonytalan, míg négy százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekesség, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. A Fidesz–KDNP jelöltje itt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.
Nem dől le a Fidesz-bástya
A Vas vármegyei 3-as számú választókerületben (Körmend, Vasvár és térsége), ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek így szavaznának:
- 50 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
- 28 százalék a Tiszára,
- hat százaléka a Mi Hazánkra,
- két százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- két százalék egyéb létező pártra.
A választók hét százaléka bizonytalan, míg négy százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!