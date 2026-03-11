fideszbillegő körzetMagyar Péter

Ennek nem örül majd Magyar Péter: billegő körzetekben is a Fidesz áll az élen

Friss kutatás szerint a kormánypártok két billegő körzetben is előnyben vannak, a Vas vármegyei 3-as választókerületben pedig jelentős fölénnyel vezetnek – derül ki a Mandiner birtokába került adatokból.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy Heves és egy Pest vármegyei billegő körzetben is jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok, míg a Fidesz a Vas vármegyei 3-as választókerületben hatalmas fölénnyel áll az élen – derül ki a Mandiner birtokába került legújabb felmérésekből.

 Illusztráció. MTI/Balogh Zoltán 

A lap három választókerület várható listás eredményét mutatja be a birtokába került legújabb kutatások alapján.

 

Heves egyik billegő körzetében a Fidesz áll az élen

A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 43 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 
  • 37 százalék a Tiszára,
  • hat százaléka a Mi Hazánkra, 
  • egy százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • egy százalék egyéb létező pártra.

A választók öt százaléka bizonytalan, míg hat százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Forrás: Mandiner

Ebben a választókerületben indul Horváth László, a kormány drogkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosa. A körzet 2014 óta csatatérnek számít, a Fidesz mostani vezetése pedig arra utal, hogy Horváthnak jó esélye lehet megtartani a mandátumát.

 

A Fidesz vezet Vácon és térségében

A Pest vármegyei 11-es számú választókerületben (Vác és térsége), ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek így szavaznának:

  • 41 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 
  • 35 százalék a Tiszára,
  • kilenc százaléka a Mi Hazánkra, 
  • négy százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • három százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra,

egy százalék egyéb létező pártra.

A választók három százaléka bizonytalan, míg négy százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Forrás: Mandiner

Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekesség, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. A Fidesz–KDNP jelöltje itt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.

 

Nem dől le a Fidesz-bástya

A Vas vármegyei 3-as számú választókerületben (Körmend, Vasvár és térsége), ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek így szavaznának:

  • 50 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 
  • 28 százalék a Tiszára,
  • hat százaléka a Mi Hazánkra, 
  • két százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • két százalék egyéb létező pártra.

A választók hét százaléka bizonytalan, míg négy százalék nem mondta meg, kire voksolna.

 

Ez a választókerület országosan is az egyik legerősebb Fidesz-fellegvárnak számít. A kormánypártok stabil előnye azt jelzi, hogy V. Németh Zsolt, a körzet képviselője most is jó eséllyel megvédheti a mandátumát.

Borítókép: A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.