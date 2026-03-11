Gulyás Gergely: Szereptévesztésben van az ukrán nagykövet, amikor Magyarországot fenyegeti

Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást, és visszautasít minden fenyegetést, amely az ukrán állam részéről elhangzik – reagált Gulyás Gergely az ukrán nagykövetség nyilatkozatára. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy Ukrajna budapesti nagykövetsége szereptévesztésben van, amikor a magyar parlament döntését minősíti.

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, nem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, és pénzügyi támogatással sem segítjük elő a háború meghosszabbítását

– tette hozzá.

A Tisza Párt és a DK vállaltan az ukrán EU-tagság támogatója. Nekünk azonban meggyőződésünk, hogy Ukrajna csatlakozása beláthatatlan következményekkel járna biztonságunkra, gazdaságunkra, a magyar munkaerőpiacra és a mezőgazdaságra nézve

– húzta alá a tárcavezető.

Szerinte ezt Ukrajnának és az ukrán nagykövetségnek tiszteletben kell tartani. Gulyás Gergely leszögezte, hogy hiába fenyegetőzik Zelenszkij az európai civilizációval összeegyeztethetetlen módon, hiába támogatja a magyar ellenzéket a választásokon, Magyarország polgárai békét, biztonságot és Ukrajna nélküli Európai Uniót akarnak.

Mint megírtuk, közleményben reagált a magyar parlament döntésére Ukrajna magyarországi nagykövetsége, amelyet Sándor Fegyir vezet. Ez azután történt meg, hogy az országgyűlési képviselők megszavazták a kormánypártok határozati javaslatát, amely elutasítja az ukrajnai háború finanszírozását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását. Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne járuljon hozzá Ukrajna uniós tagságához.

Borítókép: Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete (Fotó: AFP)