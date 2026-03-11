deák dánielorbán viktorMagyar Péter

Teljesen megzavarta a tiszás propagandistákat, hogy Orbán Viktor országjárásra indul

Míg korábban a Tisza Párt azt mondta, azért csak zárt helyszíneken tart rendezvényeket Orbán Viktor, mert rosszul áll a Fidesz, most ugyanezt az állításukat akarják ráhúzni arra is, hogy a miniszterelnök szabadtéri rendezvényeken vesz részt a Békemenet után. Ezzel szemben a legfrissebb felmérések azt mutatják, a Fidesz már a billegő körzetekben is jobban áll – világít rá a valóságra Deák Dániel politikai elemző.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 10:22
Totális zavart okozott a tiszás propagandisták körében, hogy Orbán Viktor tegnap bejelentette: a Békemenet után országjárásra indul, és több olyan vidéki várost is meglátogat, amely jelenleg ellenzéki vezetésű – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: eddig azt mondták – Magyar Péterrel az élen –, hogy azért csak zárt helyszíneken tart rendezvényeket Orbán Viktor, mert fél és rosszul áll a Fidesz. Most meg ugyanezek az emberek azt mondják, hogy a szabadtéri tömegrendezvények jelzik ugyanezt. A két állítás értelemszerűen ellentmondásban áll egymással – jegyezte meg.

Deák Dániel szerint ezek a tiszás propagandisták saját magukat és a közönségüket is becsapják, ugyanis már a hétvégi DPK-rendezvényeken is látszott, hogy hatalmas az érdeklődés: minden helyszínen el kellett küldeni embereket, mert egyszerűen nem fértek be a stadionokba, olyan sokan voltak kíváncsiak a miniszterelnökre. Ezzel szemben 

Magyar Péter azért hagyta abban Orbán Viktor követését, mert rendre jóval többen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, mint Magyar Péterre. 

Minden kampánynak megvan a saját dinamikája – jegyezte meg az elemző. Hozzátette: első körben a saját szavazótábort kell összefogni, ez megtörtént. Utána jön az aktivistahálózat felrázása, ez történt az elmúlt hetekben. Végül pedig a még billegő, bizonytalan szavazók megszólítása a feladat, ez következik az utolsó pár hétben. Ezeket a célokat mindig más eszközökkel lehet elérni, a billegő szavazókat például az ilyen nyílt rendezvényekkel lehet. 

Deák Dániel emlékeztetett, a korábbi kampányokban is ez a logika érvényesült, a 2022-es kampányban a koronavírus-járvány miatti félelem okán kevesebb ilyen eseményre került sor, de ott is volt ilyen, ő például Székesfehérváron személyesen is jelen volt.

A valódi felmérések is azt jelzik egyébként – tette hozzá –, hogy a Fidesz magabiztos és győzelemre áll: ma például Heves (Heves vármegyei 2-es számú körzetben, Gyöngyös és környéke) és egy Pest vármegyei (Pest vármegyei 11-es számú körzetben, Vác és környéke) billegő körzetekből szivárogtak ki belső mérések, ezekben is jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a kormányfő országjárásának balatonfüredi állomásán 2026. március 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

