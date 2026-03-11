Oroszország bevetette a szuperfegyvert, megbénultak az F–16-osok

A portál kiemelte, hogy az orosz védelmi minisztérium nem magáról a rakétáról, hanem a teljes fegyverrendszer használatáról beszél, ami arra utal, hogy egyetlen támadás alkalmával több rakéta indítása is történhet.

A cikk szerint a fegyver első harci alkalmazására 2022. március 18-án került sor az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján. Ekkor egy lőszerraktár ellen hajtottak végre csapást a nyugat-ukrajnai Deljatin városában, az Ivano-Frankivszk régió területén.

Az idei év során az orosz hadsereg két alkalommal jelentette be a Kinzsal harctéri alkalmazását.

Februárban Kinzsal rakéták támadhatták egy repülőtér létesítményét az Odesszai régió területén, amelyet az Ukrán Fegyveres Erők az F–16 és a Mirage vadászgépek felszállására használtak. Megbénultak a nyugati repülők.