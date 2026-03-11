OroszországUkrajnaKinzsalorosz-ukrán háború

Oroszország bevetette a szuperfegyvert, megbénultak az F–16-osok

Az orosz fegyveres erők a háború kezdete óta számos alkalommal vetették be hiperszonikus fegyverrendszerüket Ukrajna ellen. A fegyver első harci alkalmazására 2022 márciusában került sor, akkor egy stratégiai fontosságú ukrán létesítményt törölt el a föld színéről az orosz hadsereg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 11:45
Illusztráció: Rakéta az égbolton Forrás: AFP
Az orosz fegyveres erők a háború során legalább 44 darab Kinzsal hiperszonikus rakéta bevetését hajtották végre – számolt be a cikkében az Origo.

Oroszország már sokadszor vágott oda szuperfegyverével Ukrajnának
Oroszország már sokadszor vágott oda szuperfegyverével Ukrajnának. Fotó: AFP

A portál kiemelte, hogy az orosz védelmi minisztérium nem magáról a rakétáról, hanem a teljes fegyverrendszer használatáról beszél, ami arra utal, hogy egyetlen támadás alkalmával több rakéta indítása is történhet.

A cikk szerint a fegyver első harci alkalmazására 2022. március 18-án került sor az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján. Ekkor egy lőszerraktár ellen hajtottak végre csapást a nyugat-ukrajnai Deljatin városában, az Ivano-Frankivszk régió területén.

Az idei év során az orosz hadsereg két alkalommal jelentette be a Kinzsal harctéri alkalmazását.

Februárban Kinzsal rakéták támadhatták egy repülőtér létesítményét az Odesszai régió területén, amelyet az Ukrán Fegyveres Erők az F–16  és a  Mirage vadászgépek felszállására használtak. Megbénultak a nyugati repülők.

Decemberben Vlagyimir Putyin orosz elnök az Aranycsillag érdemrend kitüntetést adományozta Andrej Siszov tesztpilótának, aki az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat repülési tesztközpontjának helyettes vezetője és a repülési műveletek irányítója is volt.

 Ő hajtotta végre elsőként sikeresen a rakétaindítást a Kinzsal hiperszonikus fegyverrendszerből.

 

Az Iszkander is próbára tette az ukrán erőket

Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy újabb veszteség érte az ukrán haderőt, miután orosz rakétatámadás mért súlyos csapást egyik egységükre. Az akcióról légi felvétel is készült. 

Az orosz Iszkander taktikai rakétarendszer csapást mért egy ukrán katonai állásra a Harkivi területen.

A célpont az Ukrán Fegyveres Erők 125. különálló gépesített dandárjának sátortábora volt Malinovka falu közelében. Az incidensről készült felvételeket az Iznanka Telegram-csatorna tette közzé

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

