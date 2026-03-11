BelgiumEurópadrogkartell

Belgium hamarosan narkóállammá válhat

Bart Willocx, az antwerpeni fellebbviteli bíróság elnöke szerint, ha nem cselekszenek a belga törvényhozók, hamarosan narkóállam lesz az országból. Belgium évek óta küzd a drogkartellek és a velük együtt megjelenő erőszak és korrupció ellen, azonban eredmény csak kevés van.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 7:39
Fotó: KOEN VAN WEEL Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az antwerpeni fellebbviteli bíróság elnöke nemrég tragikus képet festett a drogkartellek elleni küzdelemről. Belgium évek óta küzd az erőszakkal és a korrupcióval amelyet a drogkereskedelem magával hozott, azonban az eredmények korlátozottak – írja az Origo

Belgium a szakadék szélén táncol, a drogkartellek lassan felemésztik az országot
Belgium a szakadék szélén táncol, a drogkartellek lassan felemésztik az országot (Fotó: ANP Mag/Koen Van Weel)

„A pénz mennyisége – ami az emberek befolyásolására, megvesztegetésére irányul – olyan nagy, hogy valóban veszélyt jelent társadalmunk stabilitására – fogalmazott Bart Willocx. Willocx egyébként elismerte Belgium erőfeszítéseit egy ilyen sors elkerülése érdekében, de hangsúlyozta a sürgősséget: „Valóban problémával állunk szemben, és több befektetést kellene eszközölnünk a személyzetbe és más erőforrásokba, hogy megbirkózzunk vele.”

Antwerpen kikötője, Európa elsődleges kokaincsempészeti kapuja, a probléma középpontjában áll. 

Az Europol adatai szerint a kontinensre érkező kokain több mint 70 százaléka Antwerpenen és Rotterdamon keresztül halad át. A lefoglalások száma 2023-ban rekordot döntött, 121 tonna volt, ami 2024-re 44 tonnára csökkent a kisebb kikötőkbe való áttérés és a rejtőzködési módszerek javulása miatt.

A drogmaffiák kifinomult taktikákat alkalmaznak, beleértve a megvesztegetést és az erőszakot. A kikötői munkásoknak több mint 250 ezer eurót kínálnak egyetlen konténer áthelyezéséért; az elutasítás pedig szinte mindig megfélemlítéshez vezet. Az erőszak pedig nem példa nélküli.  Egy 2024-ben meghiúsult merénylet során fegyveres férfiak több mint 1500 tonna lefoglalt kokaint próbáltak ellopni egy vámraktárból. Emellett rendszeresen érkeznek hírek vesztegetési és zsarolási kísérletekről a rendőrségi és egészségügyi dolgozók köréből, amely során bírák személyes adatait akarták megszerezni a bűnözők. 

Az igazságszolgáltatási személyzet viseli azonban legnagyobb terhet, több bíró állandó védelem alatt áll.

Willocx így írta le a megpróbáltatásokat: „Egyik napról a másikra el kell hagynod a házadat, el kell hagynod a családodat, és valahol olyan helyen kell élned, ahol senki sem tudja, hogy ki vagy.” Ez pedig nem egyedülálló eset, hiszen tavaly júliusban Brüsszel főügyészét, Julien Moinilt állandó rendőri kíséretet kapott, miután drogbandák komoly és hihető fenyegetéseket tettek ellene, egy Anderlecht Peterbos negyedében végrehajtott nagyszabású akciót követően. 

Akkoriban azt mondták, hogy Moinil egymillió eurós vérdíjjal nézett szembe, amelyet az albán maffia tűzött ki a fejére. A statisztikák szerint 2024-ben 101 személy – köztük politikusok, rendőrök és bírák – kapott biztosítást szakmai fenyegetések miatt.

Borítókép: Egy belga drogkereső kutya (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu