Belgium hamarosan narkóállammá válhat

Az antwerpeni fellebbviteli bíróság elnöke nemrég tragikus képet festett a drogkartellek elleni küzdelemről. Belgium évek óta küzd az erőszakkal és a korrupcióval amelyet a drogkereskedelem magával hozott, azonban az eredmények korlátozottak – írja az Origo.

Belgium a szakadék szélén táncol, a drogkartellek lassan felemésztik az országot (Fotó: ANP Mag/Koen Van Weel)

„A pénz mennyisége – ami az emberek befolyásolására, megvesztegetésére irányul – olyan nagy, hogy valóban veszélyt jelent társadalmunk stabilitására – fogalmazott Bart Willocx. Willocx egyébként elismerte Belgium erőfeszítéseit egy ilyen sors elkerülése érdekében, de hangsúlyozta a sürgősséget: „Valóban problémával állunk szemben, és több befektetést kellene eszközölnünk a személyzetbe és más erőforrásokba, hogy megbirkózzunk vele.”

Antwerpen kikötője, Európa elsődleges kokaincsempészeti kapuja, a probléma középpontjában áll.

Az Europol adatai szerint a kontinensre érkező kokain több mint 70 százaléka Antwerpenen és Rotterdamon keresztül halad át. A lefoglalások száma 2023-ban rekordot döntött, 121 tonna volt, ami 2024-re 44 tonnára csökkent a kisebb kikötőkbe való áttérés és a rejtőzködési módszerek javulása miatt.