Vérbe borult Mexikó: 74 halott a drogbáró likvidálása után + videó

A halottak között a nemzeti gárda 25 tisztje, egy biztonsági dolgozó és egy ügyészségi alkalmazott is van. A rendőrség hat különálló műveletben mintegy 30 kartelltagot ölt meg vasárnap Jalisco államban, négyet pedig a szomszédos Michoacán államban. A hatóságok 2500 katonát vezényeltek ki Jalisco, Guanajuato, Colima és Aguascalientes államokba a rend fenntartására – közölte a miniszter.

Guadalajara, Jalisco állam, Mexikó – egy szervezett bűnözői akció után Fotó: AFP

Az erőszakhullám miatt több államban ideiglenesen felfüggesztették a tömegközlekedést, a lakosságot és a turistákat pedig arra kérték, hogy maradjanak biztonságos helyen. Guanajuato államban 23 településen összesen 55 incidens történt, amelyeket vasárnap estére sikerült ellenőrzés alá vonni.

A közúti áruszállítás akadozott, a Mexikó–Puebla autópályán a közlekedést úttorlaszok bénították meg, a repülőjáratok közül többet töröltek vagy átirányítottak, különösen a Jalisco állambeli Puerto Vallarta üdülővárosban. Több nagykövetség fokozott elővigyázatosságra intette állampolgárait.