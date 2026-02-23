Mexikóhalottdrogbáróerőszak

Vérbe borult Mexikó: 74 halott a drogbáró likvidálása után + videó

Legalább 74 ember, köztük a biztonsági erők 25 tagja vesztette életét Mexikóban Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követő erőszakhullámban – közölte hétfőn Omar García Harfuch biztonsági miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 22:36
A mexikói haditengerészet tengerészgyalogosai Fotó: AFP
A halottak között a nemzeti gárda 25 tisztje, egy biztonsági dolgozó és egy ügyészségi alkalmazott is van. A rendőrség hat különálló műveletben mintegy 30 kartelltagot ölt meg vasárnap Jalisco államban, négyet pedig a szomszédos Michoacán államban. A hatóságok 2500 katonát vezényeltek ki Jalisco, Guanajuato, Colima és Aguascalientes államokba a rend fenntartására – közölte a miniszter.

Guadalajara, Jalisco állam, Mexikó – egy szervezett bűnözői akció után
Guadalajara, Jalisco állam, Mexikó – egy szervezett bűnözői akció után Fotó: AFP

Az erőszakhullám miatt több államban ideiglenesen felfüggesztették a tömegközlekedést, a lakosságot és a turistákat pedig arra kérték, hogy maradjanak biztonságos helyen. Guanajuato államban 23 településen összesen 55 incidens történt, amelyeket vasárnap estére sikerült ellenőrzés alá vonni.

 A közúti áruszállítás akadozott, a Mexikó–Puebla autópályán a közlekedést úttorlaszok bénították meg, a repülőjáratok közül többet töröltek vagy átirányítottak, különösen a Jalisco állambeli Puerto Vallarta üdülővárosban. Több nagykövetség fokozott elővigyázatosságra intette állampolgárait.

Claudia Sheinbaum elnök nyugalomra intette a lakosságot, hangsúlyozva, hogy az ország nagy részén az élet továbbra is normális keretek között zajlik, a biztonsági erőket pedig fokozott készültségi állapotba helyezték. Hétfőn több mexikói államban is zárva tartottak az iskolák.

Ricardo Trevilla mexikói védelmi miniszter hétfőn közölte, hogy a hatóságok Oseguera Cervantes egyik „romantikus partnerét” követve találták meg a férfi rejtekhelyét a Jalisco állambeli Tapalpában. A katonák egy másik Jalisco állambeli helyszínen a drokartell egy másik vezető tagjával is végeztek, aki Trevilla szerint az erőszakhullám irányításáért volt felelős, és minden megölt katona után több mint 1000 dollárt ajánlott fel a kartelltagoknak.

A mexikói védelmi minisztérium vasárnap jelentette be, hogy a mexikói hadsereg egy művelet során végzett az El Mencho ragadványnéven ismert drogbáróval, Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel. A kartellvezér az elfogására indított katonai művelet közben súlyos sérüléseket szenvedett, majd a Mexikóvárosba történő légi szállítása közben meghalt. A minisztérium tájékoztatása szerint a műveletben heten vesztették életüket. A CJNG erőszakos megtorló akciókkal válaszolt a kartellvezér halálára: autókat gyújtottak fel, utakat zártak le, valamint bankokat, benzinkutakat és üzleteket támadtak meg.

A Fehér Ház megerősítette, hogy az Egyesült Államok hírszerzési támogatást nyújtott a drogbáró kézre kerítéséhez, és dicsérte a mexikói hadsereget, amiért „kiiktatta” azt az embert, aki mindkét országban az egyik legkeresettebb bűnözőnek számított.

Mexikóban remélik, hogy a világ egyik legjelentősebb fentanilcsempészének halála nyomán enyhül az országra nehezedő amerikai nyomás a drogkartellek elleni még keményebb fellépésre, ugyanakkor tartanak a lefejezett bűnszervezet reakciójától is.

Borítókép: A mexikói haditengerészet tengerészgyalogosai (Fotó: AFP)

